Александр Осенко рассказал, чего ожидает от выборов: хотелось бы больше экспертов в нашем медийном поле

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Сумятицы на финишной прямой практически нет. Та разъяснительная работа, которую мы вели на протяжении, наверное, этого года, не прекращая, она присутствовала. Да, конечно, как вы правильно сказали, избиратель, когда придет на избирательный участок, если это районный центр, вот как я приду, у меня там будут все депутаты первичного уровня, все депутаты районного уровня, областного уровня и Палаты представителей. Понятно, что я встаю перед выбором и думаю, за кого проголосовать. Ситуация понятная, но хотелось бы добавить то, чего я ожидаю от выборов как человек, который работает в медийной сфере. Мне бы хотелось, чтобы у нас прибавилось в медийной сфере экспертов, чтобы мы могли по той или иной проблеме найти эксперта, кто это может прокомментировать именно со стороны депутатского корпуса, которые делают законопроекты, которые слушают и слышат наше население. Хотелось бы побольше таких экспертов в нашем медийном поле.