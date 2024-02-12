Александр Осенко рассказал, чего ожидает от выборов: хотелось бы больше экспертов в нашем медийном поле

Станут ли ожидания по поводу предстоящих выборов реальностью? Каков он, народный запрос, и чего избиратели ждут от депутатов разных уровней? Как поводы из жизни могут диктовать рабочую повестку для законотворцев и кто должен первым сигнализировать о мелких проблемах в зоне своей ответственности? Обсудили в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Сейчас же кандидаты выступают. Информационная повестка предполагает как минимум рассказ о том, кто хочет прийти на выборы, кто хочет прийти проголосовать, кто хочет в итоге стать депутатом, какие партии. Нет в голове мешанины? Единый день голосования не привнес какую-то сумятицу?
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Сумятицы на финишной прямой практически нет. Та разъяснительная работа, которую мы вели на протяжении, наверное, этого года, не прекращая, она присутствовала. Да, конечно, как вы правильно сказали, избиратель, когда придет на избирательный участок, если это районный центр, вот как я приду, у меня там будут все депутаты первичного уровня, все депутаты районного уровня, областного уровня и Палаты представителей. Понятно, что я встаю перед выбором и думаю, за кого проголосовать. Ситуация понятная, но хотелось бы добавить то, чего я ожидаю от выборов как человек, который работает в медийной сфере. Мне бы хотелось, чтобы у нас прибавилось в медийной сфере экспертов, чтобы мы могли по той или иной проблеме найти эксперта, кто это может прокомментировать именно со стороны депутатского корпуса, которые делают законопроекты, которые слушают и слышат наше население. Хотелось бы побольше таких экспертов в нашем медийном поле.