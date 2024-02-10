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Директор рыбокомбината, где людям 5 месяцев не давали зарплату, принёс извинения

10 февраля 2024 17:13
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Власти Минска взяли на контроль вопрос выплаты зарплаты на частном рыбокомбинате «Столичный». Его сотрудников руководство предприятия около пяти месяцев кормило, так сказать, «завтраками», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Директор рыбокомбината, где людям 5 месяцев не давали зарплату, принёс извинения-1

И люди были вынуждены обратиться за помощью. Власти незамедлительно взяли решение проблемы на контроль. Администрация Октябрьского района и Мингорисполком провели ряд совещаний и личных встреч с работниками. В итоге в конце декабря часть суммы им выплатили. Но задолженность все еще есть.

Директор рыбокомбината, где людям 5 месяцев не давали зарплату, принёс извинения-4

Геннадий Люботынский, глава администрации Октябрьского района Минска:
Проводились неоднократные встречи и в органах власти, и в администрации, в том числе и с трудовым коллективом. Мы, еще раз подчеркиваю, примем все необходимые меры. Люди должны знать, что они не останутся одни с этой проблемой. Она будет решена в обязательном порядке.

Директор рыбокомбината, где людям 5 месяцев не давали зарплату, принёс извинения-7

Андрей Блахин, директор ООО «Рыбоконсервный комбинат столичный»:
Руководство организации приносит свои извинения за то, что образовалась такая ситуация задержка заработной платы. Мы предпринимаем все меры, чтобы как можно быстрее задолженность погасить перед людьми.

Директор рыбокомбината, где людям 5 месяцев не давали зарплату, принёс извинения-10

На предприятии ситуацию с задолженностью объясняют временными трудностями – приостановкой деятельности. Но это не дает права нанимателю оставлять людей без средств к существованию. Поэтому сейчас принимаются все необходимые меры, чтобы зарплату получил каждый работник.

# Предприятия Беларуси # общество # Геннадий Люботынский

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