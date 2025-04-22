Лазуткин: Зеленский выбрал сторону Демпартии США – это в Америке видят

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим роль Ленина в истории, визит Александра Лукашенко на производство и другие важнейшие геополитические и международные события. В эфире политолог Андрей Лазуткин.

Григорий Азаренок, СТВ:

На самом деле, я еще раз говорю, там ситуация абсолютно не критическая. Там ситуация не выглядит так, как фронт выглядел в 1916-1917 году. Братания, Пасхальное перемирие, вместе с немцами шнапсы, водку пили, еще чего-то нет. Такого абсолютно нет. Но, тем не менее, усталость с двух сторон чувствуется.

Андрей Лазуткин, политолог:

Я скажу, что важно посмотреть, как себя ведет Зеленский. Поскольку Пасха, вопросы религии, вопросы христианства – это то, что близко Трампу. Они все делают все равно наоборот. Зеленский ни в какой храм не пошел... Эти церкви продолжают забирать, рейдерские захваты. Там запрещена УПЦ, и то, что он делает, это делается не просто потому, что ему это не нравится. Они посылают сигналы Демпартии США: смотрите, мы Трампу не продались, мы все равно вот под него не ляжем, мы с вами, мы против религии, мы за эту глобальную идею, вот давайте мы как-нибудь еще что-то придумаем, чтобы продержаться там годик, два годика, три годика, а там уже будут новые пакеты помощи и все остальное.