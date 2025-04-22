Кубок России по спортивной гимнастике с участием белорусских спортсменов стартовал в Новосибирске

В Новосибирске стартовал Кубок России по спортивной гимнастике года с участием белорусских спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первый соревновательный день мужчины определяли победителей и призеров в командном турнире. Наши ребята заняли пятое место из 11 заявленных дружин. Также во вторник состоялась квалификация у мужчин в отдельных видах. Лидер национальной команды Беларуси Егор Шарамков прошел в финал в вольных упражнениях и опорном прыжке. Богдан Ильинков выступит в вольных и на коне, а Алексей Селезнев составит конкуренцию соперникам в опорном прыжке. В среду состоятся командные соревнования у женщин.