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Кубок России по спортивной гимнастике с участием белорусских спортсменов стартовал в Новосибирске

22 апреля 2025 17:59
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В Новосибирске стартовал Кубок России по спортивной гимнастике года с участием белорусских спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первый соревновательный день мужчины определяли победителей и призеров в командном турнире. Наши ребята заняли пятое место из 11 заявленных дружин. Также во вторник состоялась квалификация у мужчин в отдельных видах. Лидер национальной команды Беларуси Егор Шарамков прошел в финал в вольных упражнениях и опорном прыжке. Богдан Ильинков выступит в вольных и на коне, а Алексей Селезнев составит конкуренцию соперникам в опорном прыжке. В среду состоятся командные соревнования у женщин.

# Гимнастика

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