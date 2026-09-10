Новости по тегу #Николай Мысливец

В Минске презентовали первую часть результатов масштабного комплексного республиканского социологического исследования. Презентация второго блока запланирована на 16 сентября.
Как так вышло, что еще три года назад отмену нас на мировых первенствах общество воспринимало как трагедию, а сейчас будто и не проблема вовсе?
Респонденты дают высокую оценку внешне-политическим успехам государства.
Гость нового выпуска проекта «Рецепт настоящего белоруса» – директор Института социологии НАН Беларуси Николай Мысливец.
«Человек – это найуникальнейшее явление, аналогов которому нет».
«Когда мы интересуемся у жителей нашей страны, что для них самое важное, традиционно три важнейшие ценности – это здоровье, семья и дети», – рассказал директор Института социологии НАН Беларуси.
«Настоящий белорус – это человек, который живет в этой стране и любит ее. Это первое условие».
Не пропустите! Новый выпуск «Рецепта настоящего белоруса» в это воскресенье, 28 декабря, в 10:15 на «РТР-Беларусь».
Ровно месяц остается до второго заседания VII Всебелорусского народного собрания. Оно пройдет 18-19 декабря.
Закон о Всебелорусском народном собрании наглядно показывает, насколько велики, значимы и серьезны его полномочия.
Об этом стало известно во время встречи с зарубежными коллегами, посвященной 35-летию Института социологии академии наук.
«Еще один аргумент в пользу того, что эта кампания тоже, безусловно, завершится спокойно, состоит в том, что в конечном итоге понимание того, что все зависит от себя, от нас и от нашего решения, оно окажется определяющим в ситуации 26 января или на несколько дней раньше».
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