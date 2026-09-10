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Новости по тегу #Николай Мысливец

Качество жизни, материальное положение – что показали результаты масштабного соцопроса
10 сентября 2026 14:31

Качество жизни, материальное положение – что показали результаты масштабного соцопроса

Олимпийские игры превратились в часть большой политической игры – Мысливец
08 февраля 2026 17:34

Олимпийские игры превратились в часть большой политической игры – Мысливец

Абсолютное большинство белорусов положительно оценивают госполитику по итогам 2025 года
31 декабря 2025 11:16

Абсолютное большинство белорусов положительно оценивают госполитику по итогам 2025 года

Кто такой настоящий белорус и как работают учёные-социологи? Интервью с Николаем Мысливцом
28 декабря 2025 07:50

Кто такой настоящий белорус и как работают учёные-социологи? Интервью с Николаем Мысливцом

Почему ИИ не сможет заменить человека-профессионала? Ответил Николай Мысливец
28 декабря 2025 07:29

Почему ИИ не сможет заменить человека-профессионала? Ответил Николай Мысливец

Чего белорусы ожидают от 2026 года? Вот что говорят социсследования
28 декабря 2025 07:25

Чего белорусы ожидают от 2026 года? Вот что говорят социсследования

Жаждет быть в гуще событий и любит свою страну! Какой социальный портрет белоруса?
28 декабря 2025 07:19

Жаждет быть в гуще событий и любит свою страну! Какой социальный портрет белоруса?

К чему стремится молодёжь и чем довольны белорусы? Расскажет Николай Мысливец в «Рецепте настоящего белоруса»
22 декабря 2025 11:39

К чему стремится молодёжь и чем довольны белорусы? Расскажет Николай Мысливец в «Рецепте настоящего белоруса»

Одно из важнейших политических событий года! Что эксперты говорят о предстоящем Всебелорусском народном собрании?
18 ноября 2025 16:48

Одно из важнейших политических событий года! Что эксперты говорят о предстоящем Всебелорусском народном собрании?

Мысливец: решения ВНС не должны подменять решения других государственных органов
05 марта 2025 18:05

Мысливец: решения ВНС не должны подменять решения других государственных органов

Белорусские социологи готовят исследовательский проект о доверии государственным СМИ
24 февраля 2025 07:08

Белорусские социологи готовят исследовательский проект о доверии государственным СМИ

Директор института социологии НАН рассказал, почему электоральная кампания завершится спокойно
18 ноября 2024 16:12

Директор института социологии НАН рассказал, почему электоральная кампания завершится спокойно