Были смены, когда выходил на улицу и хотел послать всё к чертям. Четыре истории студентов, которые помогают врачам во время пандемии

Новости Беларуси. В объективе – студенты-медики. Те, кто выбрал эту профессию неслучайно, и пандемия только подтвердила их выбор, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Свободное от теории время сейчас они тратят на бесценную практику и помощь другим.

Ранний подъем, бодрящий чай, обязательно с медом для поддержания иммунитета, и за работу. За день Владиславу Алексееву нужно многое успеть. Молодой человек – студент Витебского меда, будущий хирург. Сегодня у него очередное ночное дежурство – работает на скорой. Частью большой команды решил стать еще в первую волну коронавируса.

Владислав Алексеев, студент ВГМУ:

Поначалу, как я узнал, что набирают студентов, я очень сильно загорелся этим, захотелось помочь университету. Сказал об этом родителям. Конечно, они поначалу скептически к этому отнеслись, все боялись. Но так как у меня отец тоже врач, он, можно сказать, дал благословение, и меня отпустили.

«Каждое дежурство не похоже на предыдущее», – говорит Владислав. Неизменно всегда лишь одно важное обстоятельство – способность принимать моментальные решения. Ведь кто позвонит на 103 и с какой бедой, никогда не предугадаешь.

Владислав Алексеев:

Именно это и помогает с удовольствием ходить на работу на каждую смену.

Антон Косак, студент ВГМУ:

Давление сразу на аппарате нормальное, а потом оно сразу же становится в ноль, и тебе приходится реанимировать пациента – это самые запоминающиеся моменты, когда ты спасаешь этих больных.

Виктор Пралич, корреспондент:

А у вас в этот момент давление в норме? Антон Косак:

Сразу было очень страшно – и пульс, и давление, наверное, нет. Теперь это уже обыденная ситуация, и ничего такого в этом нет. Когда привыкаешь и смиряешься с работой, главное – держать себя в руках и быстро действовать. В этом отделении, конечно, не получится сидеть.

Елена Козарь, студентка ВГМУ:

Были такие смены, когда ты просто выходил на улицу, хотел послать все к чертям. Но потом, приходя на другую смену, ты видишь, когда мы спасаем пациента и сердце опять начинает биться, у тебя начинают гореть глаза. Да, в реанимации очень тяжело работать, и все знают, что это быстросгорающая специальность. Но иногда тут происходит такое чудо, после которого у тебя действительно горят глаза к своей профессии, и ты понимаешь, что ты выбрал то, что надо.

Такая вот ночная жизнь, говорят студенты. После смены эти ребята на выходе успевают еще и обсудить, как прошло дежурство. Это важно, ведь эту профессию они выбрали неслучайно.

Андрей Андрюшкин, главврач Витебской областной клинической больницы:

Областная больница всегда с пониманием относится к студентам, дает возможность практически работать. Но во время 2020 года, когда пришла инфекция COVID-19, конечно же, увеличилось количество студентов. Многие студенты добровольно пошли работать именно в COVID-зону. Естественно, с соответствующей подготовкой, инструктажем.

Буквально на днях в терапевтических отделениях вернули кол-центры. Похожие работали при первой волне пандемии, только тогда его специалистами были сотрудники медучреждения. Сегодня – студенты.

Глеб Салов, студент ВГМУ:

По-разному люди реагируют. Кто-то очень рад, что интересуются их здоровьем. Кто-то говорит наоборот – не нужно нам звонить каждый день, все в порядке. Естественно, всем объясняем, что нужно интересоваться, потому что состояние может резко ухудшиться и потребуется госпитализация.

Не исключено, что на один из таких вызовов придется ехать и Владиславу Алексееву. Впереди у него ночная смена на Центральной станции скорой помощи Витебска.

Владислав Алексеев:

Спасать людей – это, наверное, такое важное слишком, тяжелое высказывание. Конечно, тяжело и, конечно, мне это безумно нравится, потому что к этому лежит мое сердце. Я думаю, это мое призвание.

Нина Кочемасова, руководитель смены по приему и передачи вызовов станции скорой помощи Витебска:

Впечатление очень хорошее о ребятах. Не буду скрывать – достойная смена у нас растет. Молодцы. Грамотные. Стараются во все вникнуть, помогать нам. Конечно, большое-большое ребятам спасибо! И преподавателям, которые учат так, как надо учить.

Для тех, кто постигал азы самой гуманной профессии в 2020 году, COVID-19 стал серьезной проверкой на верность профессии.