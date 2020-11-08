Были смены, когда выходил на улицу и хотел послать всё к чертям. Четыре истории студентов, которые помогают врачам во время пандемии
Новости Беларуси. В объективе – студенты-медики. Те, кто выбрал эту профессию неслучайно, и пандемия только подтвердила их выбор, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Свободное от теории время сейчас они тратят на бесценную практику и помощь другим.
Ранний подъем, бодрящий чай, обязательно с медом для поддержания иммунитета, и за работу. За день Владиславу Алексееву нужно многое успеть. Молодой человек – студент Витебского меда, будущий хирург. Сегодня у него очередное ночное дежурство – работает на скорой. Частью большой команды решил стать еще в первую волну коронавируса.
Владислав Алексеев, студент ВГМУ:
Поначалу, как я узнал, что набирают студентов, я очень сильно загорелся этим, захотелось помочь университету. Сказал об этом родителям. Конечно, они поначалу скептически к этому отнеслись, все боялись. Но так как у меня отец тоже врач, он, можно сказать, дал благословение, и меня отпустили.
«Каждое дежурство не похоже на предыдущее», – говорит Владислав. Неизменно всегда лишь одно важное обстоятельство – способность принимать моментальные решения. Ведь кто позвонит на 103 и с какой бедой, никогда не предугадаешь.
Владислав Алексеев:
Именно это и помогает с удовольствием ходить на работу на каждую смену.
Антон Косак, студент ВГМУ:
Давление сразу на аппарате нормальное, а потом оно сразу же становится в ноль, и тебе приходится реанимировать пациента – это самые запоминающиеся моменты, когда ты спасаешь этих больных.
Виктор Пралич, корреспондент:
А у вас в этот момент давление в норме?
Антон Косак:
Сразу было очень страшно – и пульс, и давление, наверное, нет. Теперь это уже обыденная ситуация, и ничего такого в этом нет. Когда привыкаешь и смиряешься с работой, главное – держать себя в руках и быстро действовать. В этом отделении, конечно, не получится сидеть.
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Не сидеть сложа руки, а помогать решила и однокурсница Антона Елена Козарь. Пока знаний и опыта для врачебной практики не хватает, ребята помогают младшему персоналу. Обязанностей – более чем. Говорит, что для пациентов реанимационного отделения приходится быть не только медицинской, но и иногда просто сестрой, даже мамой.
Елена Козарь, студентка ВГМУ:
Были такие смены, когда ты просто выходил на улицу, хотел послать все к чертям. Но потом, приходя на другую смену, ты видишь, когда мы спасаем пациента и сердце опять начинает биться, у тебя начинают гореть глаза. Да, в реанимации очень тяжело работать, и все знают, что это быстросгорающая специальность. Но иногда тут происходит такое чудо, после которого у тебя действительно горят глаза к своей профессии, и ты понимаешь, что ты выбрал то, что надо.
Такая вот ночная жизнь, говорят студенты. После смены эти ребята на выходе успевают еще и обсудить, как прошло дежурство. Это важно, ведь эту профессию они выбрали неслучайно.
Андрей Андрюшкин, главврач Витебской областной клинической больницы:
Областная больница всегда с пониманием относится к студентам, дает возможность практически работать. Но во время 2020 года, когда пришла инфекция COVID-19, конечно же, увеличилось количество студентов. Многие студенты добровольно пошли работать именно в COVID-зону. Естественно, с соответствующей подготовкой, инструктажем.
Буквально на днях в терапевтических отделениях вернули кол-центры. Похожие работали при первой волне пандемии, только тогда его специалистами были сотрудники медучреждения. Сегодня – студенты.
Глеб Салов, студент ВГМУ:
По-разному люди реагируют. Кто-то очень рад, что интересуются их здоровьем. Кто-то говорит наоборот – не нужно нам звонить каждый день, все в порядке. Естественно, всем объясняем, что нужно интересоваться, потому что состояние может резко ухудшиться и потребуется госпитализация.
Не исключено, что на один из таких вызовов придется ехать и Владиславу Алексееву. Впереди у него ночная смена на Центральной станции скорой помощи Витебска.
Владислав Алексеев:
Спасать людей – это, наверное, такое важное слишком, тяжелое высказывание. Конечно, тяжело и, конечно, мне это безумно нравится, потому что к этому лежит мое сердце. Я думаю, это мое призвание.
Нина Кочемасова, руководитель смены по приему и передачи вызовов станции скорой помощи Витебска:
Впечатление очень хорошее о ребятах. Не буду скрывать – достойная смена у нас растет. Молодцы. Грамотные. Стараются во все вникнуть, помогать нам. Конечно, большое-большое ребятам спасибо! И преподавателям, которые учат так, как надо учить.
Для тех, кто постигал азы самой гуманной профессии в 2020 году, COVID-19 стал серьезной проверкой на верность профессии.
Виктор Пралич:
Выдержали, выстояли, несмотря на сложности. На таких людях и держится профессиональная медицина.