Фёдор Повный о том, как сохранить мир: «Достаточно уметь говорить друг с другом в культурных рамках»

Новости Беларуси. В отличие от многих государств Беларусь сумела сохранить межконфессиональный мир. У нас никогда не делили людей по вероисповеданию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Игорь Позняк, СТВ:

Мы этим гордимся и готовы тиражировать этот опыт. Например, во Францию. Александр Лукашенко предложил президенту Макрону помощь в поиске взаимопонимания с мусульманскими верующими. Подробнее в материале Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Власти Польши – оплота невероятной демократии для Беларуси – не знают, что делать с коронавирусом и уличными протестами. Поэтому, ссылаясь на первое, пытаются запретить второе. Кстати, у хождений по улицам Варшавы ноги растут в том числе из-за разногласий с костелом. В общем, религия стала инструментом политики.

Федор Повный, настоятель прихода храма Всех Святых Минска:

Религия превращается в идеологию, когда для людей вместо Бога важным становятся обряд и предписание, когда им навязывают силой и без разбора.

Евгений Пустовой:

В Беларуси церковь тоже пытаются втянуть в политическую борьбу. Лидеры оппозиции обращаются к священникам с благодарностью за их позицию. У каждого она своя. Ясно – плюрализм мнений. Но в пучину политического хаоса погрузились люди в сане. Понятно, современные иереи и архимандриты живут не одной верой. Но амвон – не место для агитации.

Федор Повный:

Наш глава государства когда-то сказал о себе, что он «верующий атеист». Но, заметьте, православный атеист. Но, заметьте, он никогда не употребляет имя Бога без осознания того, о чем говорит – всегда с вниманием. И уже этим уважает чувства верующих, которые, кстати, в большинстве своем имя Господа очень часто упоминают всуе.

Евгений Пустовой:

Свобода вероисповедания – это не хаос в общественной жизни.

Федор Повный:

Согласие и единство заканчиваются там, где каждый видит только себя. Но для того, чтобы уважать другую культуру и другое мировоззрение, нужно сначала научиться верить своему Богу, верить всей душой и всем сердцем. Нужно любить свои традиции и свой народ.

Евгений Пустовой:

Как бы кто ни старался, современная Беларусь – это не беснующаяся улица. Современная Беларусь – это храмы разных религий на одной площади. Слишком часто нас погружали в пучину войны. Мы готовы ответить только диалогом.

Федор Повный:

Подойдите к пеплу и косточкам жертв концлагеря «Тростенец», и все станет на свои места. Мир – это постоянные и непрекращающиеся шаги навстречу друг другу. Значит, чтобы был мир, не надо ничего придумывать специально, достаточно уметь говорить друг с другом в культурных рамках.