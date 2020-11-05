Народный врач Беларуси высказался о готовности медиков ко второй волне коронавируса

Новости Беларуси. Лишних врачей у нас нет. Во время первой волны COVID за жизни пациентов боролись медики всех профилей, в красных зонах на ходу приобретая знания и сноровку инфекционистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ведущие вирусологи, как, например, народный врач, легендарный профессор Карпов, ежеминутно были на связи со своими менее опытными коллегами и добились того, что пациентов с COVID одинаково лечат и в столичном РНПЦ, и в районной больнице.