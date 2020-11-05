Народный врач Беларуси высказался о готовности медиков ко второй волне коронавируса

Новости Беларуси. Лишних врачей у нас нет. Во время первой волны COVID за жизни пациентов боролись медики всех профилей, в красных зонах на ходу приобретая знания и сноровку инфекционистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ведущие вирусологи, как, например, народный врач, легендарный профессор Карпов, ежеминутно были на связи со своими менее опытными коллегами и добились того, что пациентов с COVID одинаково лечат и в столичном РНПЦ, и в районной больнице.
Игорь Карпов, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ, народный врач Беларуси:
Сейчас такое ощущение, что большинство специалистов представляют себе очень неплохо эту работу. И еще раз хочу акцентировать внимание на то, что важно, как эта работа организована на местах. Не допустить той формулировки, с которой пришлось сталкиваться коллегам, ну, скажем так, в крупных государствах. Дело в том, что эта помощь должна достучаться до каждого, до любого региона. Она должна быть максимально реально стандартизирована.