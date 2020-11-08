«Обеспечить каждую палату и койку точкой кислорода». На белорусском предприятии разработали переносные кислородные стойки

Новости Беларуси. В мире коронавирусом заболели уже почти 50 миллионов человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. В мире коронавирусом заболели уже почти 50 миллионов человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Хотя специалисты говорят, что COVID-19 уже не такой агрессивный, тем не менее, вторая волна не приносит хороших новостей, кроме разве что опыта, который все мы получили за прошедшие месяцы. Он позволяет действовать умнее, точечно и спокойнее.
Читайте также:
Были смены, когда выходил на улицу и хотел послать всё к чертям. Четыре истории студентов, которые помогают врачам во время пандемии
«Отвечающий всем европейским стандартам». В Беларуси создали аппарат ИВЛ с интеллектуальными режимами работы
Александр Лукашенко: «Все, кого только можно спасти возможными и невозможными методами, будут спасены»
Удобнее, как бы странно это ни звучало в данном контексте, делают обеспечение кислородом пациентов больниц. Речь об аппаратах ИВЛ. Их хватает, но иногда есть необходимость в мобильных источниках О2, особенно в районных больницах или ФАПах. Поэтому здесь же разработали и такие переносные стойки. По сути, это тот же аппарат ИВЛ, только меньше. 300 таких блоков уже поступили в стационары.
Сергей Кравец, главный инженер РУП «Медтехноцентр»:
Ставилась задача оперативно обеспечить каждую палату и койку, где находится пациент, точкой кислорода. Для этого была изготовлена мобильная стойка, которая как раз позволяла оперативно решить данный вопрос. Данная стойка на сегодняшний момент – в стадии получения регистрационного удостоверения, прошла все гигиенические, технические и клинические испытания.
Предприятие также закупит мобильный газификатор. Устройство поможет обеспечить кислородом пациентов в случае отключения электроэнергии.
Читайте также:
Хватит ли в Беларуси аппаратов ИВЛ на вторую волну коронавируса? Рассказывает Игорь Карпов
«Очищается до состояния пригодного». Откуда берут кислород для больных коронавирусом?
В лаборатории Гомельского меда изучают вирус. Ректор университета о том, как студенты помогают врачам