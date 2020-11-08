«Обеспечить каждую палату и койку точкой кислорода». На белорусском предприятии разработали переносные кислородные стойки

Новости Беларуси. В мире коронавирусом заболели уже почти 50 миллионов человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Хотя специалисты говорят, что COVID-19 уже не такой агрессивный, тем не менее, вторая волна не приносит хороших новостей, кроме разве что опыта, который все мы получили за прошедшие месяцы. Он позволяет действовать умнее, точечно и спокойнее.

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Удобнее, как бы странно это ни звучало в данном контексте, делают обеспечение кислородом пациентов больниц. Речь об аппаратах ИВЛ. Их хватает, но иногда есть необходимость в мобильных источниках О2, особенно в районных больницах или ФАПах. Поэтому здесь же разработали и такие переносные стойки. По сути, это тот же аппарат ИВЛ, только меньше. 300 таких блоков уже поступили в стационары.