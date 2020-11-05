Как уменьшить риск заражения коронавирусом? Четыре простых совета от народного врача Беларуси

Алена Сырова, корреспондент: Да, у нас есть опыт и специалисты, да, медики научились лечить, да, врачи готовы и борются за каждого пациента с коронавирусной инфекцией. Не хватает разве что… желания не заболеть.

Игорь Карпов, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ, народный врач Беларуси:

Первое – конечно, вопросы, связанные с дистанцированием, они хорошо известны. Тогда, когда мы стараемся держать дистанцию полтора метра, это важно. Помещение необходимо проветривать, чтобы избавиться от этих самых дисперсных частиц, которые бывают в воздухе, что реально снижает возможность заболевания у пациентов. Не нужно забывать про гигиену рук. И, наконец, еще один очень важный момент для нас – это ношение масок. В настоящее время, с ростом заболеваемости, оно целесообразно.