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Как уменьшить риск заражения коронавирусом? Четыре простых совета от народного врача Беларуси

05 ноября 2020 17:19
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Новости Беларуси. Лучше пусть и отлаженную, проверенную систему здравоохранения не напрягать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, корреспондент:
Да, у нас есть опыт и специалисты, да, медики научились лечить, да, врачи готовы и борются за каждого пациента с коронавирусной инфекцией. Не хватает разве что… желания не заболеть.  

Как уменьшить риск заражения коронавирусом? Четыре простых совета от народного врача Беларуси-1

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Исходя из тенденций, народный врач рекомендует:

Как уменьшить риск заражения коронавирусом? Четыре простых совета от народного врача Беларуси-4

Игорь Карпов, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ, народный врач Беларуси:
Первое – конечно, вопросы, связанные с дистанцированием, они хорошо известны. Тогда, когда мы стараемся держать дистанцию полтора метра, это важно. Помещение необходимо проветривать, чтобы избавиться от этих самых дисперсных частиц, которые бывают в воздухе, что реально снижает возможность заболевания у пациентов. Не нужно забывать про гигиену рук. И, наконец, еще один очень важный момент для нас – это ношение масок. В настоящее время, с ростом заболеваемости, оно целесообразно.

# Коронавирус # Здоровье # Игорь Карпов # Алена Сырова # Фотофакт

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