Минздрав: если два человека носят маску, то уровень возможности заражения снижается сразу на 75%

Новости Беларуси. Такого количества светил медицины и ответственных за борьбу с COVID-19 во Дворце Независимости не видели пару месяцев точно – не было необходимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Такого количества светил медицины и ответственных за борьбу с COVID-19 во Дворце Независимости не видели пару месяцев точно – не было необходимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Врачи успешно преодолели первую волну пандемии, появились образцы вакцины, кривая заболеваемости взяла тренд на снижение. Со временем те, кто еще в начале мая приходил в ужас от одного слова коронавирус, забыли и о дистанции, и о масках. Жизнь вернулась на доковидные круги своя, вернулся и вирус.
Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Если в первую волну все люди понимали и очень активно принимали, то есть носили маски в магазинах и общественных местах, то вы, наверное, сами сейчас заметили, что почему-то это прекратилось. Хотя если два человека непосредственно носят маску, то уровень возможности заражения снижается сразу на 75 %.
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