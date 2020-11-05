Минздрав: если два человека носят маску, то уровень возможности заражения снижается сразу на 75%

Новости Беларуси. Такого количества светил медицины и ответственных за борьбу с COVID-19 во Дворце Независимости не видели пару месяцев точно – не было необходимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Врачи успешно преодолели первую волну пандемии, появились образцы вакцины, кривая заболеваемости взяла тренд на снижение. Со временем те, кто еще в начале мая приходил в ужас от одного слова коронавирус, забыли и о дистанции, и о масках. Жизнь вернулась на доковидные круги своя, вернулся и вирус.