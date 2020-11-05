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Минздрав: если два человека носят маску, то уровень возможности заражения снижается сразу на 75%

05 ноября 2020 20:53
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Новости Беларуси. Такого количества светил медицины и ответственных за борьбу с COVID-19 во Дворце Независимости не видели пару месяцев точно – не было необходимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минздрав: если два человека носят маску, то уровень возможности заражения снижается сразу на 75%-1

Врачи успешно преодолели первую волну пандемии, появились образцы вакцины, кривая заболеваемости взяла тренд на снижение. Со временем те, кто еще в начале мая приходил в ужас от одного слова коронавирус, забыли и о дистанции, и о масках. Жизнь вернулась на доковидные круги своя, вернулся и вирус.

Минздрав: если два человека носят маску, то уровень возможности заражения снижается сразу на 75%-4

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Если в первую волну все люди понимали и очень активно принимали, то есть носили маски в магазинах и общественных местах, то вы, наверное, сами сейчас заметили, что почему-то это прекратилось. Хотя если два человека непосредственно носят маску, то уровень возможности заражения снижается сразу на 75 %.

Минздрав: если два человека носят маску, то уровень возможности заражения снижается сразу на 75%-7

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# Коронавирус # Здоровье # Борис Андросюк # Фотофакт

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