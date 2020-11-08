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Почему так важно носить маски и кому это нужно делать в первую очередь?

08 ноября 2020 16:32
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Новости Беларуси. Минздрав обязал белорусов через дополнение к постановлению соблюдать некоторые антикоронавирусные меры, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Почему так важно носить маски и кому это нужно делать в первую очередь?-1

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Это касается, к примеру, коллективов предприятий, в них должна соблюдаться социальная дистанция полтора метра. Сотрудников с признаками ОРВИ на работу не пустят. Студенты на занятиях обязательно должны быть в масках. Это касается и работников промышленных предприятий, сферы транспорта, почты, банков. 

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Почему так важно носить маски и кому это нужно делать в первую очередь?-4

Впрочем, едва ли сегодня большинство людей на улице носят маски. А ведь на неделе установлен абсолютный рекорд по числу заболевших. Если в мае ковидные цифры заставляли белорусов не выходить из дома, то сегодня такой картины нет.

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Жизнь вернулась на доковидные круги своя, вернулся и вирус.

Почему так важно носить маски и кому это нужно делать в первую очередь?-7

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Если в первую волну это все люди понимали и очень активно принимали, то есть носили маски в магазинах и общественных местах, то вы, наверное, сами сейчас заметили, что почему-то это прекратилось, хотя, если два человека носят маску, то уровень возможности заражения снижается сразу на 75 %. 

Почему так важно носить маски и кому это нужно делать в первую очередь?-10

Работу по противодействию инфекции в Беларуси углубляют. Весной и мир, и мы действовали вслепую, общо. Сегодня, с учетом прожитых месяцев, уже детальней. В стране созданы региональные штабы, в которые вошли известные медики. Их задача – «подтянуть» уровень оказания помощи на местах, где это еще необходимо, до столичного. За эффективность работы лично ответят губернаторы и помощники Президента.

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Средств индивидуальной защиты сегодня достаточно. Они доступны и медикам, и обычным людям.

Почему так важно носить маски и кому это нужно делать в первую очередь?-13

Маски уж точно есть в каждом магазине. Но вот постоянное массовое производство открылось лишь недавно.

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На этом предприятии в минуту производят сотню масок, а также бахилы, комбинезоны и щитки. При необходимости объем может быть увеличен. 

Почему так важно носить маски и кому это нужно делать в первую очередь?-16

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# Коронавирус # Здоровье # Борис Андросюк # Дмитрий Боярович # Фотофакт

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