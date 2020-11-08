Почему так важно носить маски и кому это нужно делать в первую очередь?

Новости Беларуси. Минздрав обязал белорусов через дополнение к постановлению соблюдать некоторые антикоронавирусные меры, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

Это касается, к примеру, коллективов предприятий, в них должна соблюдаться социальная дистанция – полтора метра. Сотрудников с признаками ОРВИ на работу не пустят. Студенты на занятиях обязательно должны быть в масках. Это касается и работников промышленных предприятий, сферы транспорта, почты, банков. Были смены, когда выходил на улицу и хотел послать всё к чертям. Четыре истории студентов, которые помогают врачам во время пандемии

Впрочем, едва ли сегодня большинство людей на улице носят маски. А ведь на неделе установлен абсолютный рекорд по числу заболевших. Если в мае ковидные цифры заставляли белорусов не выходить из дома, то сегодня такой картины нет. «Очищается до состояния пригодного». Откуда берут кислород для больных коронавирусом? Жизнь вернулась на доковидные круги своя, вернулся и вирус.

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Если в первую волну это все люди понимали и очень активно принимали, то есть носили маски в магазинах и общественных местах, то вы, наверное, сами сейчас заметили, что почему-то это прекратилось, хотя, если два человека носят маску, то уровень возможности заражения снижается сразу на 75 %.

Работу по противодействию инфекции в Беларуси углубляют. Весной и мир, и мы действовали вслепую, общо. Сегодня, с учетом прожитых месяцев, уже детальней. В стране созданы региональные штабы, в которые вошли известные медики. Их задача – «подтянуть» уровень оказания помощи на местах, где это еще необходимо, до столичного. За эффективность работы лично ответят губернаторы и помощники Президента. Игорь Карпов о региональных штабах по реагированию на ситуацию с коронавирусом: эта помощь должна достучаться до каждого Средств индивидуальной защиты сегодня достаточно. Они доступны и медикам, и обычным людям.