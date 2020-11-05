Александр Лукашенко: прошу учесть, что один день лечения COVID-больных обходится от 90 до 220 рублей

Новости Беларуси. Весной ключевые роли в принятии оперативных решений играли руководители регионов. Глава государства поручил в ближайшие дни создать в каждом штабы по реагированию на COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Весной ключевые роли в принятии оперативных решений играли руководители регионов. Глава государства поручил в ближайшие дни создать в каждом штабы по реагированию на COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В них войдут врачи-инфекционисты, представители медицинской науки. Отвечать за работу будут губернаторы и помощники Президента по областям. Комфортнее всего себя ощущать будет, наверное, Владимир Караник – экс-министр здравоохранения.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За Брестскую, Гродненскую области, как я уже говорил, отвечает Владимир Степанович Караник. Конечно, ему надо работать в Гродненской области, у него там все вопросы, а вот проконсультировать, отладить систему, если это нужно, в соседней Брестской области он сможет. Поэтому, Владимир Степанович, эта неоконченная нами с вами новелла весенне-летнего периода за нами остается.
Контролировать и консультировать все регионы глава государства поручил Игорю Карпову, он и сформирует экспертную группу. Приоритетная задача для экспертной группы – контроль за состоянием дыхательного оборудования, которое спасает жизни ковидным пациентам.
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Если выяснится, что где-то чего-то не хватает, Президент настаивает: немедленно обращайтесь к губернаторам. На техническое оснащение системы здравоохранения денег жалеть никто не станет, но и лишних ресурсов у нас нет.
Александр Лукашенко:
Там же нам обещали из-за границы, еще во времена Владимира Степановича, не то 50 миллионов, не то 150 подкинуть на лечение. Правда, сказали, что будут гражданское общество лечить.
Они нас не вылечат. Им надо бардак, им нужен мятеж. Даже не революция, а переворот. Поэтому на них рассчитывать не надо. Мы должны сами лечить своих людей, но при этом прошу учесть, что один день лечения COVID-больных обходится, специалисты мне докладывают, от 90 до 220 рублей. Один день. Поэтому я позвал сюда губернаторов. Это ваша первейшая обязанность. Лишних денег в стране нет.
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