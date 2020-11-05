Александр Лукашенко: прошу учесть, что один день лечения COVID-больных обходится от 90 до 220 рублей

Новости Беларуси. Весной ключевые роли в принятии оперативных решений играли руководители регионов. Глава государства поручил в ближайшие дни создать в каждом штабы по реагированию на COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В них войдут врачи-инфекционисты, представители медицинской науки. Отвечать за работу будут губернаторы и помощники Президента по областям. Комфортнее всего себя ощущать будет, наверное, Владимир Караник – экс-министр здравоохранения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За Брестскую, Гродненскую области, как я уже говорил, отвечает Владимир Степанович Караник. Конечно, ему надо работать в Гродненской области, у него там все вопросы, а вот проконсультировать, отладить систему, если это нужно, в соседней Брестской области он сможет. Поэтому, Владимир Степанович, эта неоконченная нами с вами новелла весенне-летнего периода за нами остается.

Контролировать и консультировать все регионы глава государства поручил Игорю Карпову, он и сформирует экспертную группу. Приоритетная задача для экспертной группы – контроль за состоянием дыхательного оборудования, которое спасает жизни ковидным пациентам. Народный врач Беларуси высказался о готовности медиков ко второй волне коронавируса Если выяснится, что где-то чего-то не хватает, Президент настаивает: немедленно обращайтесь к губернаторам. На техническое оснащение системы здравоохранения денег жалеть никто не станет, но и лишних ресурсов у нас нет.