«За единение народа». Зачем Анастасия Мирончик-Иванова участвовала в автопробеге «За единую Беларусь!»

Новости Беларуси. На автопробег «За единую Беларусь!» приехали люди разных возрастов и профессий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Анастасия Мирончик-Иванова не раз поднимала наш флаг на спортивные пьедесталы.
Новости Беларуси. На автопробег «За единую Беларусь!» приехали люди разных возрастов и профессий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Анастасия Мирончик-Иванова не раз поднимала наш флаг на спортивные пьедесталы.
Анастасия Мирончик-Иванова, мастер спорта международного класса:
За единение народа. Чтобы народ жил спокойно, мирно и счастливо. Спокойно, самое главное.