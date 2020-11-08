«За единение народа». Зачем Анастасия Мирончик-Иванова участвовала в автопробеге «За единую Беларусь!»

Новости Беларуси. На автопробег «За единую Беларусь!» приехали люди разных возрастов и профессий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Анастасия Мирончик-Иванова не раз поднимала наш флаг на спортивные пьедесталы.