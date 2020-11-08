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«За единение народа». Зачем Анастасия Мирончик-Иванова участвовала в автопробеге «За единую Беларусь!»

08 ноября 2020 17:19
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Новости Беларуси. На автопробег «За единую Беларусь!» приехали люди разных возрастов и профессий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Анастасия Мирончик-Иванова не раз поднимала наш флаг на спортивные пьедесталы.

«За единение народа». Зачем Анастасия Мирончик-Иванова участвовала в автопробеге «За единую Беларусь!»-1

Анастасия Мирончик-Иванова, мастер спорта международного класса:
За единение народа. Чтобы народ жил спокойно, мирно и счастливо. Спокойно, самое главное.

# Государственная социальная политика # общество # Анастасия Мирончик-Иванова # Фотофакт

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