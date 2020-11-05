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В Беларуси производят точки обеспечения кислородом. Их можно развернуть почти в любом месте

05 ноября 2020 21:38
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Новости Беларуси. Во время подготовки ко второй волне на одном из предприятий наладили производство точек обеспечения кислородом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси производят точки обеспечения кислородом. Их можно развернуть почти в любом месте-1

Система позволяет подключить сразу несколько пациентов, при этом индивидуально рассчитать для каждого необходимое количество.   

В Беларуси производят точки обеспечения кислородом. Их можно развернуть почти в любом месте-4

Развернуть такую подачу можно в любом месте, даже там, где никогда и не было точки подключения О2.

В Беларуси производят точки обеспечения кислородом. Их можно развернуть почти в любом месте-7

Олег Швед, директор РУП «Медтехноцентр»:   
Данная стойка предусматривает подключение к любому источнику кислорода: газификатор, либо концентратор, либо непосредственно баллон. И крайне оперативно обеспечивает кислородотерапией тяжелых пациентов.  

В Беларуси производят точки обеспечения кислородом. Их можно развернуть почти в любом месте-10

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# Коронавирус # Здоровье # Олег Швед # Фотофакт

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