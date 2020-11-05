В Беларуси производят точки обеспечения кислородом. Их можно развернуть почти в любом месте

Новости Беларуси. Во время подготовки ко второй волне на одном из предприятий наладили производство точек обеспечения кислородом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Во время подготовки ко второй волне на одном из предприятий наладили производство точек обеспечения кислородом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Система позволяет подключить сразу несколько пациентов, при этом индивидуально рассчитать для каждого необходимое количество.
Развернуть такую подачу можно в любом месте, даже там, где никогда и не было точки подключения О2.
Олег Швед, директор РУП «Медтехноцентр»:
Данная стойка предусматривает подключение к любому источнику кислорода: газификатор, либо концентратор, либо непосредственно баллон. И крайне оперативно обеспечивает кислородотерапией тяжелых пациентов.