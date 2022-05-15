«Была очень страшная война». Семья белорусов о том, что для них значит 9 Мая и почему каждый год ходит на парад

Новости Беларуси. Наши дети слышат слово «Победа». Но о войне должны и даже обязаны помнить. Поэтому один из главных государственных праздников еще и семейный. Семья Гомолко – на площади Победы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Несут портрет деда и рассказывают детям о войне. Как в белорусских семьях отпраздновали 9 Мая – подробнее здесь.

Победе 77 лет. Тем, кто ее принес, минимум 95. Теперь победное знамя Егорова и Кантарии в крепких руках молодежи. Кстати, на неделе по инициативе главы государства Всебелорусской молодежной стройкой объявлена реконструкция Хатыни. Чтобы помнили. Беларусь помнит каждый бессмертный полк, каждый не сдавшийся ДЗОТ, каждый обелиск и крест на могиле неизвестных солдат, партизан и замученных узников. Это не по разнарядке, это по велению сердца. К монументам и памятникам идут семьями. Президент с сыновьями тоже всегда на площади Победы.

Александр Лукашенко у Вечного огня не только как Президент, а еще и как потомок победителей. Поэтому и речь от сердца.