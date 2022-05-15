«Была очень страшная война». Семья белорусов о том, что для них значит 9 Мая и почему каждый год ходит на парад
Новости Беларуси. Наши дети слышат слово «Победа». Но о войне должны и даже обязаны помнить. Поэтому один из главных государственных праздников еще и семейный. Семья Гомолко – на площади Победы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Несут портрет деда и рассказывают детям о войне. Как в белорусских семьях отпраздновали 9 Мая – подробнее здесь.
Победе 77 лет. Тем, кто ее принес, минимум 95. Теперь победное знамя Егорова и Кантарии в крепких руках молодежи. Кстати, на неделе по инициативе главы государства Всебелорусской молодежной стройкой объявлена реконструкция Хатыни. Чтобы помнили. Беларусь помнит каждый бессмертный полк, каждый не сдавшийся ДЗОТ, каждый обелиск и крест на могиле неизвестных солдат, партизан и замученных узников. Это не по разнарядке, это по велению сердца. К монументам и памятникам идут семьями. Президент с сыновьями тоже всегда на площади Победы.
Александр Лукашенко у Вечного огня не только как Президент, а еще и как потомок победителей. Поэтому и речь от сердца.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Чисто по-человечески хочу вначале обратиться к вам и поблагодарить всех пришедших на эту священную площадь. Они там должны видеть и знать, что мы не забыли, что Беларусь помнит. У священного Вечного огня мы преклоняемся перед нашими ветеранами, отдаем дань памяти тем, кто погиб, защищая наше право жить. Жить свободно на родной земле и в своем государстве.
Словно Брестскую крепость армады покорителей Франции и Польши сейчас так же атакуют нашу историческую память умы нашей молодежи. Украина пала. Беларусь продолжает вести бой за возможность людзьмі звацца.
Лукашенко к народу Запада: «Вы ведь не настолько слепы, чтобы не понимать все чудовищные последствия». Подробнее здесь.
В Беларуси осталось 2 132 ветерана. Более 1 000 – фронтовики. Еще 10 тысяч – это те, кто пострадал от последствий войны, расы господ против расы славян. Победа будет за нами, пока она в памяти будущих поколений.
Нивелировать подвиг советского народа разрушит нити генной памяти, значит размазать по карте наши страны. Но Беларусь и Россия в одном окопе.
Лукашенко: «Хочу, чтобы все меня еще раз на Западе услышали. Белорусы не агрессоры». Читайте здесь.
Александр Лукашенко:
Мы мирные люди. Но даже не пытайтесь с нами разговаривать с позиции силы. Ваши мечты загнать славян в новое рабство, которое вы называете глобализмом, несбыточны. На белорусов, россиян, которые снова ведут борьбу с этим злом мировым, смотрят миллиарды людей. Китай, Индия, страны Латинской Америки, Африки, арабские государства. От американской удавки устали все.
Оккупация носителей европейских ценностей отодвинула нас на 30 лет назад и отняла у нас каждого третьего жителя. А мы выстояли и победили. И как наследники Великой Победы не дадим 9 Мая заместить каким-то по-европейски приглаженным днем памяти. Как наследники Победы и создатели ООН мы имеем полное историческое право диктовать условия, но мы призываем к миру.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Блокадный Ленинград, непокоренный Волгоград, Севастополь, Керчь, Брестская крепость-герой – Цитадель мужества над белорусским западным Бугом. Беларусь помнит, Беларусь помнила и будет помнить каждый город-герой, каждую нацию, каждое государство-победителя. Вечный огонь неугасаемой памяти горел в Минске даже в самое сложное экономически время. И во время политических пертурбаций. А вот он, монумент Победы как память о том, что мы – народ-победитель, народ, который выступает за миролюбивую архитектуру мироустройства.
Как часто подмечает Президент, самая большая тьма перед рассветом. Так что впереди нас ждет новое, следующее утро Победы.
Александр Лукашенко:
Спасибо вам! Спасибо, ребята! Спасибо большое!