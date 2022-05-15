Прямую трансляцию посмотрели больше 1 млн человек. В Беларуси подвели итоги празднования 9 Мая
Новости Беларуси. Беларусь отметила на неделе День Победы. В нашей стране отношение к этому празднику всегда было особым. А в нынешнее время, когда многие бывшие союзники забыли в прямом смысле, что воевали и победили, для нас дело чести – защитить память о том подвиге и передать идеи, за которые сражались на фронтах Великой Отечественной, следующим поколениям, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ольга Коршун, СТВ:
А за что воевали и погибали? За мир, независимость, справедливость. Эти понятия сегодня нивелируются, а нацизм вновь поднимает голову. Стоит только посмотреть, что происходит в соседей Украине, где свастику рисуют на офисе президента, в Польше, даже в Германии. Не говоря уже про Литву и Латвию, где подвиг советского народа и вовсе отрицают давно и надолго, ведут борьбу с памятниками и просто запрещают праздновать День Победы, вводя за это штрафы и другие санкции. Но с историей бороться непросто. Некоторые факты не стереть из памяти. Глядя хотя бы вот на эти исторические данные, сегодня многое становится на свои места. По количеству тех, кто перешел на сторону оккупантов в годы Великой Отечественной, лидировал прибалтийский регион.
Мы долгие годы не акцентировали на этом внимание. Старались сохранить общий дух Победы, разделить со всеми причастными радость того судьбоносного для всей Европы момента. Но молчать уже просто нельзя. Накопилось. Возможно, поэтому и речь Президента в День Победы так откликнулась. Глава государства назвал все происходящее в мире своими именами. Не пытался что-то замаскировать, завуалировать, замолчать. Как есть – честно и откровенно.
Причем обращался Президент не только к белорусам (у нас-то с памятью практически у всех как раз все в порядке), а и к нашим соседям, и в целом к Западу, где в 1939-м уже разожгли пожар мировой войны. Неужели хотят повторить? Неужели не понимают, кто истинный зачинщик современных конфликтов и откуда тянется фитиль?
Надеемся, что нас услышали. Прямую трансляцию торжественных мероприятий в День Победы в Минске посмотрели больше миллиона человек. А речь Президента в интернете до сих пор набирает просмотры.
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Утро Победы. Солнечно, волнительно и радостно. От эмоций яблоневый цвет расцвел даже на лацканах пиджаков. До блеска начищены ордена фронтовиков, а огонь памяти в сердце каждого из нас. Тот бой наши победители вели не ради смерти, ради жизни на земле. Поэтому выстояли, поэтому победили.
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