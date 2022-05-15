Прямую трансляцию посмотрели больше 1 млн человек. В Беларуси подвели итоги празднования 9 Мая

Новости Беларуси. Беларусь отметила на неделе День Победы. В нашей стране отношение к этому празднику всегда было особым. А в нынешнее время, когда многие бывшие союзники забыли в прямом смысле, что воевали и победили, для нас дело чести – защитить память о том подвиге и передать идеи, за которые сражались на фронтах Великой Отечественной, следующим поколениям, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

А за что воевали и погибали? За мир, независимость, справедливость. Эти понятия сегодня нивелируются, а нацизм вновь поднимает голову. Стоит только посмотреть, что происходит в соседей Украине, где свастику рисуют на офисе президента, в Польше, даже в Германии. Не говоря уже про Литву и Латвию, где подвиг советского народа и вовсе отрицают давно и надолго, ведут борьбу с памятниками и просто запрещают праздновать День Победы, вводя за это штрафы и другие санкции. Но с историей бороться непросто. Некоторые факты не стереть из памяти. Глядя хотя бы вот на эти исторические данные, сегодня многое становится на свои места. По количеству тех, кто перешел на сторону оккупантов в годы Великой Отечественной, лидировал прибалтийский регион.