«Сделал себе расистскую татуировку». Почему так поступил бизнесмен, в лучшие времена у которого было 25 квартир?

Ситуация в Европе в целом настораживает. Отмена Дня Победы, борьба с советскими памятниками и символами той эпохи, штрафы, уголовные дела – это всего лишь верхушка айсберга, который надвигается на Старый Свет, и почва для возрождения нацизма, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Одного из сторонников философии классового разделения на днях задержали в Минске. И не скажешь, что ему чего-то не хватает: семья, недвижимость, успешный бизнес. В лучшие времена в активе 25 столичных квартир. В личной беседе он скажет, что татуировку сделал пять лет назад как символ борьбы с выходцами из стран Азии и Ближнего Востока, но уже давно отрекся от таких убеждений (правда, тело до сих пор все помнит).