Ситуация в Европе в целом настораживает. Отмена Дня Победы, борьба с советскими памятниками и символами той эпохи, штрафы, уголовные дела – это всего лишь верхушка айсберга, который надвигается на Старый Свет, и почва для возрождения нацизма, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Одного из сторонников философии классового разделения на днях задержали в Минске. И не скажешь, что ему чего-то не хватает: семья, недвижимость, успешный бизнес. В лучшие времена в активе 25 столичных квартир. В личной беседе он скажет, что татуировку сделал пять лет назад как символ борьбы с выходцами из стран Азии и Ближнего Востока, но уже давно отрекся от таких убеждений (правда, тело до сих пор все помнит).
– У меня были расистские взгляды. Я сделал себе расистскую татуировку.
– Поподробнее – что это за татуировка?
– Это цифра – 14 88. 14 обозначает «Сохраним вместе будущее для белых детей». 88 обозначает «Пусть красота белой женщины никогда не исчезнет с лика Земли». Именно с таким смыслом я набивал эту татуировку, о чем сожалею теперь.
– Такие татуировки, как нам сказали, не принято набивать в официальных тату-салонах. Где вы ее набили?
– В офисе тату-салона.
– Вам ничего не говорили…
– Нет.
– То есть вы пришли в официальный тату-салон с просьбой…
– К предпринимателю. Насколько я знаю, он уже там не работает. В принципе, можно найти.
– Вам его порекомендовали, чтобы он не стеснялся тату набивать?
– Да нет, просто рядышком он находился, недалеко. Вот и все. Буквально один этаж нас разделял.
– Вы помните сумму, которую вы заплатили?
– 60 долларов.