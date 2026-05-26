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Кубок Добровольского с участием белорусских батутистов стартовал в Санкт-Петербурге

26 мая 2026 18:11
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В Санкт-Петербурге стартовали традиционные международные соревнования по прыжкам на батуте «Кубок Добровольского» с участием белорусских атлетов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Турнир собрал представителей шести стран, а это более 350 спортсменов. Неизменно соотечественники являются одними из фаворитов. В женской части заявлена призер Олимпийских игр Виолетта Бордиловская, чемпионки мира и Европы Яна Лебедева и Екатерина Ершова и другие. У парней медальные надежды связаны с Андреем Буйловым. 

Участники определят лучших в четырех возрастных категориях. Награды во всех группах будут разыграны в четверг. В программе вторника и среды значится квалификация.

# Спортивные соревнования

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