Кубок Добровольского с участием белорусских батутистов стартовал в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге стартовали традиционные международные соревнования по прыжкам на батуте «Кубок Добровольского» с участием белорусских атлетов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Турнир собрал представителей шести стран, а это более 350 спортсменов. Неизменно соотечественники являются одними из фаворитов. В женской части заявлена призер Олимпийских игр Виолетта Бордиловская, чемпионки мира и Европы Яна Лебедева и Екатерина Ершова и другие. У парней медальные надежды связаны с Андреем Буйловым.

Участники определят лучших в четырех возрастных категориях. Награды во всех группах будут разыграны в четверг. В программе вторника и среды значится квалификация.