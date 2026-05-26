Сильнейшие яхтсмены Беларуси и России определяют лучших на втором этапе Кубка Содружества. Соревнования по парусному спорту принимает акватория Заславского водохранилища, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Денис Пащеня, корреспондент:

Публике этот вид спорта может показаться не самым зрелищным. Но, окунувшись в атмосферу соревнований, возникают совсем другие эмоции. Сейчас мы наблюдаем за живописными гонками прямо из судейского катера, где профессионалы внимательно следят за ходом событий.

Для спортсменов это в первую очередь испытание на прочность. Сегодня свои силы проверяли детско-юношеские классы яхт. Для них эта акватория знакома, в отличие от российских спортсменов.