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Сильнейшие яхтсмены Беларуси и России определяют лучших на втором этапе Кубка Содружества

26 мая 2026 18:12
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Сильнейшие яхтсмены Беларуси и России определяют лучших на втором этапе Кубка Содружества. Соревнования по парусному спорту принимает акватория Заславского водохранилища, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сильнейшие яхтсмены Беларуси и России определяют лучших на втором этапе Кубка Содружества-2

Денис Пащеня, корреспондент:
Публике этот вид спорта может показаться не самым зрелищным. Но, окунувшись в атмосферу соревнований, возникают совсем другие эмоции. Сейчас мы наблюдаем за живописными гонками прямо из судейского катера, где профессионалы внимательно следят за ходом событий.

Для спортсменов это в первую очередь испытание на прочность. Сегодня свои силы проверяли детско-юношеские классы яхт. Для них эта акватория знакома, в отличие от российских спортсменов.

Подробнее в видео.

# Спортивные соревнования

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