«Моя внучка попала в ДТП, и она виновница». Пенсионерка рассказала, как стала жертвой телефонных мошенников

Новости Беларуси. С конца марта в Беларуси активизировались мошенники, которые «разводят» доверчивых граждан по телефону. Речь в основном идет о людях пожилого возраста, которым звонят и сообщают, что их близкий родственник попал в ДТП и ему срочно требуются деньги. Такая схема не новая, но до сих пор работает, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Попавшихся на обман пенсионеров уже сотни по всей стране, а ущерб исчисляется миллионами рублей. Как не стать жертвой циничного «развода», разбирался специальный корреспондент СТВ Сергей Шуманский.

Человек представился следователем из МВД. Он сказал, что он находится в больнице, что моя внучка попала в ДТП и она виновница. Чтобы не заводили на нее уголовное дело, я должна с пострадавшей стороной как-то рассчитаться. История обмана Галины Земко начинается так же, как и у сотни других потерпевших пенсионеров. Неожиданный звонок на домашний телефон, плачущий голос, якобы внучки, попавшей в беду, и просьба срочно помочь деньгами. С конца марта подобные мошенничества буквально захлестнули Беларусь. В общей сложности злоумышленникам удалось выманить свыше 1,5 миллиона рублей. И во всех случаях потерпевшими оказывались пенсионеры. Детей просят собрать все деньги, которые есть дома. Что нужно знать родителям о схеме мошенничества? Читайте здесь.

Сергей Блажевич, заместитель начальника УВД Витебского облисполкома:

Поступает звонок на городской телефон всегда, как правило. И в течение, допустим, суток происходит и по 10, и по 20, и по 30 звонков. Методом случайного набора телефона. И, как правило, попадают на пенсионеров. Бабушки, дедушки, в основном одиноко проживающие. Представляются внуками, внучками, дочерьми, говорят о том, что они попали в ДПТ и на освобождение от уголовной ответственности, на реабилитацию необходима определенная сумма денег. С молодежью такие «разводы», как правило, не срабатывают. Поэтому мошенники целенаправленно ищут пожилых людей, на которых можно оказать психологическое давление. Плюс ко всему пенсионеры более доверчивы и легко вступают в контакт. Дальше дело техники. Находясь в состоянии стресса, потерпевшие, словно под гипнозом, отдают мошенникам все до копейки.

Галина Земко, жительница Витебска:

У меня было 5 000 долларов, которые я обещала детям. Естественно, я решила, что надо внучку спасать. А голос. Да, мне звонила, думаю, молодая женщина, потому что у нее звонкий такой голос, похож на голос моей внучки. И причем она рыдала в трубку, сказала, что у нее перевязана голова, два ребра сломано, очень плохо себя чувствует. Ну, я, естественно, поверила. За деньгами к Галине Васильевне приехал молодой человек, якобы доверенное лицо того самого следователя, с которым женщина без перерыва разговаривала несколько часов. Сам он пообещал заехать к пенсионерке чуть позже, чтобы забрать заявления, которые та старательно писала под диктовку. Но как только многочасовой разговор завершился, выяснилось, что внучка Галины Васильевны жива-здорова, а весь этот спектакль – не что иное, как обыкновенный обман. И такие истории слышат правоохранители по всей стране.