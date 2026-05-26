33 гражданские инициативы реализуют в 2026 году в Гомельской области
В Беларуси продолжают развивать практику гражданских инициатив – инструмент, который уже доказал эффективность в улучшении качества жизни на местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Гомельской области в 2026 году отобрали 33 проекта, которые получат поддержку для реализации. Среди них благоустройство мемориалов и туристических маршрутов, наведение порядка у родников и зон отдыха, создание культурных пространств и площадок для выгула животных.
Учитывая высокий интерес людей, сумму на поддержку инициатив решили увеличить на треть – из регионального бюджета направили 750 тысяч рублей. При этом обязательным условием остается софинансирование: 10 % от необходимой суммы вносят сами жители, что подчеркивает их вовлеченность и ответственность за результат.
Резьба по дереву, соломоплетение, вышивка и бондарство. Добрушский край славится мастерами, которые возрождают и сохраняют народные ремесла. Поэтому в районном Дворце культуры решили создать новое арт-пространство для выставок, мастер-классов и интерактивных экскурсий. Воплотить идею в жизнь помогла победа в областном конкурсе гражданских инициатив.
Раиса Медведева, руководитель инициативной группы:
Именно жители Добруша пришли к нам с предложениями, а мы поддержали их желание сохранить родные традиции. Наши люди делом доказали, что готовы участвовать в развитии города и своей культуры
За выделенные из бюджета средства приобрели палатки, стенды, ростовые столы и оборудование для презентаций. Выставки станут мобильными, и культурный код добрушской земли будут представлять на фестивалях и праздниках. Народные умельцы смогут делиться секретами своего мастерства. Главная цель проекта – чтобы традиции не уходили в прошлое, а оставались частью настоящего.
Валерий Минков, народный мастер Беларуси:
Благодаря этому проекту сможем передать подрастающему поколению память, как наши предки делали изделия, наши деды. Мы вкладываем в него душу, потому что руками делаем. И дети это чувствуют.
Еще одну инициативу реализуют в Буда-Кошелево. Молодежный совет предложил создать на улице Ленина современную площадку для отдыха. Запрос поступил от местных велосипедистов и учащихся колледжа.
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