33 гражданские инициативы реализуют в 2026 году в Гомельской области

В Беларуси продолжают развивать практику гражданских инициатив – инструмент, который уже доказал эффективность в улучшении качества жизни на местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомельской области в 2026 году отобрали 33 проекта, которые получат поддержку для реализации. Среди них благоустройство мемориалов и туристических маршрутов, наведение порядка у родников и зон отдыха, создание культурных пространств и площадок для выгула животных.

Учитывая высокий интерес людей, сумму на поддержку инициатив решили увеличить на треть – из регионального бюджета направили 750 тысяч рублей. При этом обязательным условием остается софинансирование: 10 % от необходимой суммы вносят сами жители, что подчеркивает их вовлеченность и ответственность за результат.