Женский взгляд на космос – как шаг навстречу звездам меняет человека
Международный проект «Космос. Моя история» получил продолжение в Минском аэроклубе ДОСААФ. Для нашей страны эта история особенная. Именно по инициативе Президента подготовка первого космонавта от суверенной Беларуси стала общенациональным проектом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минский аэроклуб принял культурно-просветительский проект «Космос. Моя история».
12 апреля 2022 года, в День космонавтики, решение о совместной космической программе подтвердили лидеры Беларуси и России. После этого в стране стартовал масштабный отбор: заявки подали более 2 тысяч человек из разных регионов и профессий: от науки и медицины до авиации.
В финале осталась знаменитая «великолепная шестерка» – девушки, каждая из которых всерьез готовилась к полету. Сегодня в центре внимания уже не только сама космическая программа, но и личные истории тех, кто прошел этот путь через серьезный отбор, тренировки и испытания.
Бортпроводник, детский хирург, судебный эксперт, научный сотрудник... Казалось бы, разные профессии, непохожие судьбы. Но есть то, что объединяет этих девушек, – любовь к звездам.
Анастасия Ленкова, космонавт Беларуси:
Мечта была с детства полететь в космос, поэтому представляла себе очень ярко, мечтала. И в какой-то момент шанс такой появился, и я поняла, что это тот шанс, который нельзя упускать.
И не упустила. Не раздумывая, откликнулась на инициативу Президента. Весной 2022-го на космодроме «Восточный» Александр Лукашенко и Владимир Путин подтвердили: у Беларуси будет свой космонавт.
На орбиту решено было отправить девушку. Критерии отбора космические: безупречное здоровье, отличная физическая форма, устойчивая психика и способность быстро осваивать сложнейшие знания. Из тысяч желающих до финала дошли только шестеро. Сегодня Анастасия Ленкова признается, этот опыт во многом закалил характер. А самым эмоционально сложным испытанием стала имитация полета в невесомости.
Анастасия Ленкова:
Самолет поднимается на высоту до 6 километров, пилот резко штурвал на себя – и до 9 километров. И потом снова резко вниз. То есть это такое свободное падение. Длится примерно 25 секунд, и за это время приходит вот такая невесомость. И мы пытаемся отработать действия, научиться двигаться, чувствовать тело, перемещаться, грузы передавать, скафандр надевать, снимать. Это вообще ни с чем не сравнимое ощущение, когда как будто бы мне показалось, что меня забросили вниз головой в воздушный бассейн.
Все это прошла и Дарья Михнюк, судебный эксперт. До последнего не верила, что справится с таким количеством испытаний. Говорит, что это стало главным вызовом в жизни.
Подробнее в видео.