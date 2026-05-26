Женский взгляд на космос – как шаг навстречу звездам меняет человека

Международный проект «Космос. Моя история» получил продолжение в Минском аэроклубе ДОСААФ. Для нашей страны эта история особенная. Именно по инициативе Президента подготовка первого космонавта от суверенной Беларуси стала общенациональным проектом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минский аэроклуб принял культурно-просветительский проект «Космос. Моя история».

12 апреля 2022 года, в День космонавтики, решение о совместной космической программе подтвердили лидеры Беларуси и России. После этого в стране стартовал масштабный отбор: заявки подали более 2 тысяч человек из разных регионов и профессий: от науки и медицины до авиации.

В финале осталась знаменитая «великолепная шестерка» – девушки, каждая из которых всерьез готовилась к полету. Сегодня в центре внимания уже не только сама космическая программа, но и личные истории тех, кто прошел этот путь через серьезный отбор, тренировки и испытания.