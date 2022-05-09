Лукашенко: «Хочу, чтобы все меня ещё раз на Западе услышали. Белорусы не агрессоры»

Новости Беларуси. Белорусы – мирные люди, но не нужно даже пытаться разговаривать с нами с позиции силы. Об этом на церемонии возложения венков к монументу Победы по случаю 77-й годовщины Великой Победы заявил Александр Лукашенко. Место силы белорусской нации собрало десятки тысяч благодарных потомков победителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как подчеркнет глава государства, в Беларуси помнят всех, кто сражался с врагом до последнего патрона, был замучен в застенках гестапо. Чтить подвиг – жизненный принцип нашего народа. Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Происходящее сегодня в Украине – страшный сон. Рядом с нами стреляют и убивают. Вот к чему приводит политика марионеточного правительства. Чужие руки уже давно испачканы. Отметились США уже много где. А сейчас видим, как разрушительный след под видом бескорыстной помощи оставляют в соседней Украине.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В самом страшном сне невозможно было представить, что там, в этой братской нам стране, чудом выжившей под сапогом фашистских оккупантов, нацизм снова поднимет голову. Безумные политики Европы прежде всего не понимают, что, используя сегодня фашизм, нацизм в Украине, они завтра будут бороться против него, потому что он не может быть замкнут границами одной страны. Он завтра захлестнет всю Европу. Я думаю, Западу надо над этим тезисом подумать, а Украине надо подумать над тем, чтобы не пришлось обращаться к нам, чтобы спасти целостность и единство украинского государства. Там уже поделили Украину на части. Там уже думают, какой кусок оторвать себе.