Лукашенко: «Хочу, чтобы все меня ещё раз на Западе услышали. Белорусы не агрессоры»
Новости Беларуси. Белорусы – мирные люди, но не нужно даже пытаться разговаривать с нами с позиции силы. Об этом на церемонии возложения венков к монументу Победы по случаю 77-й годовщины Великой Победы заявил Александр Лукашенко. Место силы белорусской нации собрало десятки тысяч благодарных потомков победителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как подчеркнет глава государства, в Беларуси помнят всех, кто сражался с врагом до последнего патрона, был замучен в застенках гестапо. Чтить подвиг – жизненный принцип нашего народа.
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Происходящее сегодня в Украине – страшный сон. Рядом с нами стреляют и убивают. Вот к чему приводит политика марионеточного правительства. Чужие руки уже давно испачканы. Отметились США уже много где. А сейчас видим, как разрушительный след под видом бескорыстной помощи оставляют в соседней Украине.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В самом страшном сне невозможно было представить, что там, в этой братской нам стране, чудом выжившей под сапогом фашистских оккупантов, нацизм снова поднимет голову. Безумные политики Европы прежде всего не понимают, что, используя сегодня фашизм, нацизм в Украине, они завтра будут бороться против него, потому что он не может быть замкнут границами одной страны. Он завтра захлестнет всю Европу.
Я думаю, Западу надо над этим тезисом подумать, а Украине надо подумать над тем, чтобы не пришлось обращаться к нам, чтобы спасти целостность и единство украинского государства. Там уже поделили Украину на части. Там уже думают, какой кусок оторвать себе.
На многострадальной земле сегодня гремят взрывы и гибнут люди. Так называемые нацбаты истребляют свой народ по этническому признаку. Но агрессором коллективный Запад называет Москву и Минск. Поэтому и пытается вычеркнуть из истории нашу культуру, русскую культуру, язык и многовековые традиции. Но ведь это же наше наследство. И неудивительно, что мы, белорусы, разделяем вместе с россиянами бремя незаконных санкций и ограничений, от которых вам, простым европейцам и американцам, будет нанесен больший ущерб, чем нам. Вы уже это почувствовали, но это только начало.
Там, за рубежом, никого не волнует то, что белорусская армия не воюет. Игнорируется то, что мы сделали для скорейшего прекращения боевых действий в свое время, да и сейчас стараемся вести себя таким образом. Хочу, чтобы все меня еще раз на Западе услышали. Белорусы не агрессоры.