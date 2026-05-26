Финал «БрэйнБатла» состоялся в штаб-квартире НОК

Интеллектуальный турнир проводится уже 5-й год кряду, в этом сезоне среди финалистов будущие педагоги, аграрии, технологи. Олимпийское движение, отечественный спорт и достижение наших атлетов для этих ребят – хобби, но они в информационной сфере знают про все и всех.

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