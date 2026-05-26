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Соболенко вышла во второй раунд «Ролан Гаррос»

26 мая 2026 18:11
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Арина Соболенко легко и непринужденно шагнула во второй раунд «Ролан Гаррос». В дебютной встрече белоруска не оставила шансов представительнице Испании Джессике Бузас Манейро, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Поединок продолжался 1 час 15 минут. Класс первой ракетки планеты ощущался сразу. Наша прима действовала в привычном агрессивном ключе. Результат не заставил ждать. Счет по партиям – 6:4, 6:2. Соболенко неплохо подавала первую подачу и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. Во втором круге одна из фавориток померится силами с сильнейшей из пары Линда Фрухвиртова – Эльза Жакмо.

# Теннис

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