Несут портрет деда и рассказывают детям о войне. Как в белорусских семьях отпраздновали 9 Мая?

Новости Беларуси. Белорусы – мирные люди, но не нужно даже пытаться разговаривать с нами с позиции силы. Об этом на церемонии возложения венков к монументу Победы по случаю 77-й годовщины Великой Победы заявил Александр Лукашенко. Место силы белорусской нации собрало десятки тысяч благодарных потомков победителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как подчеркнет глава государства, в Беларуси помнят всех, кто сражался с врагом до последнего патрона, был замучен в застенках гестапо. Чтить подвиг – жизненный принцип нашего народа.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

У обелиска Победы сегодня и большая семья Гомолко. Рядом с Алексеем и Еленой их дети. Историю своей страны и своей семьи ребята знают не из фейковых страниц интернета, а из правдивых рассказов папы и мамы.