Несут портрет деда и рассказывают детям о войне. Как в белорусских семьях отпраздновали 9 Мая?

Новости Беларуси. Белорусы – мирные люди, но не нужно даже пытаться разговаривать с нами с позиции силы. Об этом на церемонии возложения венков к монументу Победы по случаю 77-й годовщины Великой Победы заявил Александр Лукашенко. Место силы белорусской нации собрало десятки тысяч благодарных потомков победителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как подчеркнет глава государства, в Беларуси помнят всех, кто сражался с врагом до последнего патрона, был замучен в застенках гестапо. Чтить подвиг – жизненный принцип нашего народа.
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
У обелиска Победы сегодня и большая семья Гомолко. Рядом с Алексеем и Еленой их дети. Историю своей страны и своей семьи ребята знают не из фейковых страниц интернета, а из правдивых рассказов папы и мамы.
Дети все знают. Они знают полностью всю нашу родословную, какие дедушки, прадедушки, где кто воевал. Наверное, нет важнее праздника для нас, в нашей семье. А сейчас, когда это очевидно переписывается просто безбожно, душа просто не может смотреть на то, как это все происходит. Поэтому мы здесь.
Для нас огромная радость сегодня быть здесь, нести портрет деда, рассказывать детям, сопереживать, плакать, кланяться оставшимся в живых ветеранам. Поэтому праздник, безусловно, счастливый, радостный необыкновенно и одновременно очень тревожный и трогательный в связи с той окраской, которую некоторые ему сейчас придают. Поэтому, конечно же, помним, гордимся, рассказываем.
Нам они рассказывают, что была очень страшная война. Нас они учат, что нужно помнить подвиги героев Великой Отечественной войны. Поэтому мы каждый раз присутствуем на этом празднике и ходим на парады.
Виктория Ходосок:
И хочется искренне верить, что у нынешней молодежи это чувство гордости, ответственности и уважения к прошлому не просто сохранится… Мы подвести не можем.
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