Беларусь обеспокоена обстановкой на западных рубежах ОДКБ

Обеспечение стабильности в регионе, реакция на военные угрозы, защита национальных интересов для нас – стратегические приоритеты. Сегодня белорусская делегация во главе с государственным секретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем работала в Москве, где проходит серия международных мероприятий по линии безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для Беларуси это возможность сверить позиции с партнерами и обсудить дальнейшие шаги по ключевым направлениям. В центре внимания обстановка в зоне ответственности организации и инициативы по снижению рисков. Минск серьезно обеспокоен ситуацией на западных рубежах. Под угрозой оказались трансграничное сотрудничество и развитие контактов на этих территориях, в то время как риторика соседей становится все агрессивнее. Секретари совбезов стран ОДКБ обсудили в Москве меры по нейтрализации вызовов и угроз. Наша страна последовательно выступает за равноправный диалог, сохранение стабильности в регионе и эффективное сотрудничество по вопросам безопасности. И несколько показательных цифр о форуме, который в эти дни принимает Москва. На площадке собрались представители более 120 стран. Это свыше 140 официальных делегаций, а также представители международных организаций. Общее число участников – до 5 тысяч человек.

Работу форума обеспечивают восемь языков синхронного перевода. И это еще раз подчеркивает масштаб. И одна из ключевых тем форума – безопасность нового времени. Речь о защите критической инфраструктуры, цифровом пространстве, международной устойчивости и технологиях, которые все чаще напрямую влияют на безопасность государств. Что ждет Армению после выборов и зачем ЕС Южный Кавказ? Мнение политолога читайте здесь. По оценкам международных экспертов, уже в нынешнем году число публично выявленных цифровых уязвимостей в мире может превысить 50 тысяч. А мониторинг потенциальных угроз ведется фактически круглосуточно, без пауз и выходных. Ведь современные системы управления от транспорта и энергетики до связи и финансового сектора работают в едином цифровом контуре. Для Беларуси эта повестка тоже практическая. Уже в июне Минск примет международную выставку «Национальная безопасность. Беларусь-2026», где будут представлены современные разработки в сфере защиты границ, технологий «безопасный город» и цифровой безопасности.

Ольга Наумова, корреспондент:

Оценка рисков и угроз в условиях мировой турбулентности. Первый форум по международной безопасности открылся в Москве. В российской столице делегации из 120 стран. Прибыли представители Беларуси широким кругом экспертов. На сессиях обсудили проблемы международной дипломатии: от современных войн и конфликтов до прогнозов на будущее.

Площадкой для проведения форума стал масштабный комплекс в Подмосковье. Весь день здесь продолжалось обсуждение по секциям. Тут же представили образцы нового вооружения, боевую технику, обмундирование.

Отдельная экспозиция с документами из военного прошлого о преступлениях нацистов и их пособников. С большой презентацией ознакомились высокие гости, в числе которых государственный секретарь Совета безопасности нашей страны. Форум по международной безопасности предварил встречу секретарей Совбеза ОДКБ. Очередное заседание прошло в Москве под председательством России. В повестке милитаризация европейских государств, украинский кризис, а также ситуация на Ближнем Востоке. Градус напряжения не спадает, поэтому страны ОДКБ ведут согласованную политику для сохранения стабильности в регионе.

Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности России:

Мы адекватно оцениваем риски, планомерно наращиваем количество учений, военного потенциала. Предпринимаем меры по минимизации разведдеятельности НАТО в западном регионе коллективной безопасности. Уверен, что состоявшиеся недавно удачные испытания баллистической ракеты «Сармат» и прошедшие на прошлой неделе учения по применению ядерных сил умерят пыл западных стратегов и заставят трезво взглянуть на возможные последствия их авантюрной политики в отношении России и ее союзников. Белорусская сторона обеспокоена обстановкой на западных рубежах ОДКБ. Под угрозой трансграничное сотрудничество и развитие контактов на этих территориях, риторика западных соседей становится все агрессивнее.