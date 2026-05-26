Более 100 молодых людей со всей страны пополнили ряды волонтеров Белорусского Красного Креста

Когда чужая беда становится личной ответственностью. Более 100 молодых людей со всей страны сегодня присоединились к волонтерскому движению Белорусского Красного Креста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония посвящения прошла в Минске. Волонтеры – это люди с большими сердцами, которые не боятся трудностей и готовы прийти на помощь в любой момент. Их бескорыстие и преданность служат примером. За ежедневную помощь, человеческое участие и работу там, где особенно нужна поддержка, отмечены победители конкурса «Лучший работник и лучший волонтер Белорусского Красного Креста».

Александра Федотова, волонтер Брестской областной организации Белорусского Красного Креста:

В 2026 году моему волонтерству в Красном Кресте исполнилось 18 лет. Для меня волонтерство – это образ жизни. Это что-то большее, чем хобби. Потому что хобби можно в любой момент забросить, поменять, переделать. А волонтерство – это то, что остается с тобой. И неважно, сегодня ты, возможно, проводишь акции, помогаешь пожилым, а завтра просто поможешь бабушке, которая идет мимо, купить элементарно буханку хлеба. Валерий Краевский, ведущий специалист по подготовке к чрезвычайным ситуациям Гродненской областной организации Белорусского Красного Креста:

Я в 2012 году стал волонтером. Какое-то время продолжал оставаться волонтером. Занимался, наверное, всеми направлениями деятельности так или иначе. Но выбрал для себя основное направление – это подготовка и реагирование на чрезвычайные и кризисные ситуации. С тех пор занимались этим направлением. Создавались команды поддержки, команды реагирования Красного Креста в Гродненской области.

Волонтеры помогают одиноким пожилым людям, входят в состав команд быстрого реагирования, оказывают первую медицинскую помощь, обеспечивают пункты обогрева и помогают в поиске пропавших. Их деятельность охватывает десятки направлений. В последнее время особую популярность приобрел социальный проект «Няня вместо мамы». В рамках этой инициативы волонтеры заботятся о детях, оставшихся без попечения родителей и находящихся в больнице. Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:

«Няня вместо мамы» – это то, что у нас существует, то, что благодаря поддержке СМИ, развиваем. Молодежь, особенно которая участвуют в этом проекте, у них глаза горят. Потому что мы понимаем, что те ребята из детских домов, которые находятся под попечительством у государства, попадают в учреждение здравоохранения для лечения стационарного типа, нуждаются еще и в поддержке, и в заботе.