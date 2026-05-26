Более 100 молодых людей со всей страны пополнили ряды волонтеров Белорусского Красного Креста
Когда чужая беда становится личной ответственностью. Более 100 молодых людей со всей страны сегодня присоединились к волонтерскому движению Белорусского Красного Креста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония посвящения прошла в Минске.
Волонтеры – это люди с большими сердцами, которые не боятся трудностей и готовы прийти на помощь в любой момент. Их бескорыстие и преданность служат примером. За ежедневную помощь, человеческое участие и работу там, где особенно нужна поддержка, отмечены победители конкурса «Лучший работник и лучший волонтер Белорусского Красного Креста».
Александра Федотова, волонтер Брестской областной организации Белорусского Красного Креста:
В 2026 году моему волонтерству в Красном Кресте исполнилось 18 лет. Для меня волонтерство – это образ жизни. Это что-то большее, чем хобби. Потому что хобби можно в любой момент забросить, поменять, переделать. А волонтерство – это то, что остается с тобой. И неважно, сегодня ты, возможно, проводишь акции, помогаешь пожилым, а завтра просто поможешь бабушке, которая идет мимо, купить элементарно буханку хлеба.
Валерий Краевский, ведущий специалист по подготовке к чрезвычайным ситуациям Гродненской областной организации Белорусского Красного Креста:
Я в 2012 году стал волонтером. Какое-то время продолжал оставаться волонтером. Занимался, наверное, всеми направлениями деятельности так или иначе. Но выбрал для себя основное направление – это подготовка и реагирование на чрезвычайные и кризисные ситуации. С тех пор занимались этим направлением. Создавались команды поддержки, команды реагирования Красного Креста в Гродненской области.
Волонтеры помогают одиноким пожилым людям, входят в состав команд быстрого реагирования, оказывают первую медицинскую помощь, обеспечивают пункты обогрева и помогают в поиске пропавших. Их деятельность охватывает десятки направлений.
В последнее время особую популярность приобрел социальный проект «Няня вместо мамы». В рамках этой инициативы волонтеры заботятся о детях, оставшихся без попечения родителей и находящихся в больнице.
Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:
«Няня вместо мамы» – это то, что у нас существует, то, что благодаря поддержке СМИ, развиваем. Молодежь, особенно которая участвуют в этом проекте, у них глаза горят. Потому что мы понимаем, что те ребята из детских домов, которые находятся под попечительством у государства, попадают в учреждение здравоохранения для лечения стационарного типа, нуждаются еще и в поддержке, и в заботе.
Егор Подоляк, начальник Республиканского волонтерского центра:
Сегодня в нашей стране есть весь спектр направлений волонтерской деятельности, куда молодой человек может включиться и реализовывать свои инициативы. На самом деле выделить какой-то отдельный субъект или институт, наверное, даже невозможно.
Например, в эту зиму, которая для нас стала, наверное, таким небольшим экзаменом, в волонтерах нуждались все. И жилищно-коммунальные службы, и пенсионеры, и обычные люди, которые во дворах вместе с волонтерами разгребали снег. Летом, конечно же, это в том числе бабушки, дедушки, которым нужно помочь по быту, по дому.
Сегодня в рядах волонтеров Красного Креста больше 15 тысяч человек. Самый заметный приток новичков отмечается в Минской городской организации.
Мастер-классы по уходу за пожилыми провели в Минском городском социальном пансионате «Исток».