«Был очень мощный момент». Что на уроке Президента запомнилось больше всего? Спросили у школьника

Новости Беларуси. Почему история Беларуси – предмет как никогда актуальный? Какие моменты из национального прошлого не подлежат двусмыслию? Есть ли сейчас крен исторической науки в Беларуси и мире? Как переплетается Новейшее время с другими периодами? Историки, политические эксперты, школьники, учителя, авторы учебников соберутся в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире и проведут исторический разбор.

Алена Сырова, СТВ:

Что из того, что рассказывал Президент из разных периодов, любой выбирай из озвученных, ты, возможно, не знал, и что тебе больше всего запомнилось? Кирилл Мокрецов, ученик 11 класса школы № 9 Минска:

Я знал про Вторую мировую войну, но Президент так увлек аудиторию, актовый зал, что мы очень внимательно слушали и подмечали для себя некоторые данные, которые мы не знали или не гуглили. Кирилл Казаков, СТВ:

В истории какой период тебе больше всего нравится? Княжеский, рыцарский, шляхетский, революционный, военный, современный?

Кирилл Мокрецов:

Полоцкое, Туровское княжество. Президент подметил Туровское княжество. Мы его проходим, но в небольших рамках. Вот если бы мы намного больше затронули, то… Кирилл Казаков:

Я периодизацию не научную сделал. Мне «2» как педагогу по образованию, притом преподавателю истории и социально-политических дисциплин. Не в этом дело. Наши враги использовали периодизацию популярную. И когда они берут и популяризируют вот так вот, как мы говорим – «рыцари». Значит, это исключительно гусары с крыльями. Это надо красиво подать, нарисовать, выпустить этикетки и нарисовать на майках – и все покупают.