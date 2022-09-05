«Был очень мощный момент». Что на уроке Президента запомнилось больше всего? Спросили у школьника
Новости Беларуси. Почему история Беларуси – предмет как никогда актуальный? Какие моменты из национального прошлого не подлежат двусмыслию? Есть ли сейчас крен исторической науки в Беларуси и мире? Как переплетается Новейшее время с другими периодами? Историки, политические эксперты, школьники, учителя, авторы учебников соберутся в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире и проведут исторический разбор.
Алена Сырова, СТВ:
Что из того, что рассказывал Президент из разных периодов, любой выбирай из озвученных, ты, возможно, не знал, и что тебе больше всего запомнилось?
Кирилл Мокрецов, ученик 11 класса школы № 9 Минска:
Я знал про Вторую мировую войну, но Президент так увлек аудиторию, актовый зал, что мы очень внимательно слушали и подмечали для себя некоторые данные, которые мы не знали или не гуглили.
Кирилл Казаков, СТВ:
В истории какой период тебе больше всего нравится? Княжеский, рыцарский, шляхетский, революционный, военный, современный?
Кирилл Мокрецов:
Полоцкое, Туровское княжество. Президент подметил Туровское княжество. Мы его проходим, но в небольших рамках. Вот если бы мы намного больше затронули, то…
Кирилл Казаков:
Я периодизацию не научную сделал. Мне «2» как педагогу по образованию, притом преподавателю истории и социально-политических дисциплин. Не в этом дело. Наши враги использовали периодизацию популярную. И когда они берут и популяризируют вот так вот, как мы говорим – «рыцари». Значит, это исключительно гусары с крыльями. Это надо красиво подать, нарисовать, выпустить этикетки и нарисовать на майках – и все покупают.
Алена Сырова:
Еще один был очень мощный момент. История с «Магутны Божа». Он прямо очень сильно запомнился лично мне. Это был тот самый момент, когда Президент привел конкретный момент, что молодые люди исполняли. Вот вам историк, вот, что говорят факты. И мне кажется, что очень многие призадумаются после: вы-то, конечно, исполнять – исполняйте, но думайте, что вы делаете.
Кирилл Казаков:
Может быть, популяризировать, нежели научно обосновывать?
Валентина Гинчук, директор Национального института образования:
Школьный курс истории строится на определенный принципах. История (учебный предмет) – не тождественна науке истории. Это просто адаптированное изложение тех научных знаний, которые есть сегодня, для определенного возраста школьников. От принципа научности, историзма мы никак не уйдем. Но как преподавать сегодня историю так, чтобы она понравилась как учебный предмет, и чтобы она затронула душу? Если нужно сформировать у учащихся историческую память, значит историю нужно преподавать так, чтобы она действительно затронула душу, а для этого необходимо и эмоциональное изложение учебного материала, и использование различных источников информации. И, что немаловажно, нужно задавать ученикам вопросы не только «что», «где» и «когда», а нужно задавать вопросы «почему» и «почему ты так думаешь», чтобы он мог аргументировать свою точку зрения.
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