«Тут даты и события, а значение и смысл потеряны». Почему уроки истории Беларуси кажутся скучными?

Новости Беларуси. Почему история Беларуси – предмет как никогда актуальный? Какие моменты из национального прошлого не подлежат двусмыслию? Есть ли сейчас крен исторической науки в Беларуси и мире? Как переплетается Новейшее время с другими периодами? Историки, политические эксперты, школьники, учителя, авторы учебников соберутся в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире и проведут исторический разбор.

Алена Сырова, СТВ:

Об истории в таком масштабе, так объемно, так цельно едва ли в школах говорят. Я даже свои недавние школьные годы вспоминаю, мне кажется, что история всемирная и история Беларуси – два абсолютно разных предмета, но, по моим ощущениям, всемирную историю преподавали и воспринимали куда увлеченнее, чем историю Беларуси. Мне кажется, после того, что мы видели на прошлой неделе, подходы в том числе и преподаватели должны изменить. Для них заданы тренды. Анжелика Сафонова, психолог:

Прокомментирую отца Федора. Он очень хорошо сказал: сухое преподавание истории не вызовет любовь к родине. Потому что тут даты и события, а значение и смысл потеряны.