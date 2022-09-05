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«Тут даты и события, а значение и смысл потеряны». Почему уроки истории Беларуси кажутся скучными?

05 сентября 2022 18:06
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Новости Беларуси. Почему история Беларуси – предмет как никогда актуальный? Какие моменты из национального прошлого не подлежат двусмыслию? Есть ли сейчас крен исторической науки в Беларуси и мире? Как переплетается Новейшее время с другими периодами? Историки, политические эксперты, школьники, учителя, авторы учебников соберутся в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире и проведут исторический разбор.  

«Тут даты и события, а значение и смысл потеряны». Почему уроки истории Беларуси кажутся скучными?-1

Алена Сырова, СТВ:  
Об истории в таком масштабе, так объемно, так цельно едва ли в школах говорят. Я даже свои недавние школьные годы вспоминаю, мне кажется, что история всемирная и история Беларуси – два абсолютно разных предмета, но, по моим ощущениям, всемирную историю преподавали и воспринимали куда увлеченнее, чем историю Беларуси. Мне кажется, после того, что мы видели на прошлой неделе, подходы в том числе и преподаватели должны изменить. Для них заданы тренды.  

Анжелика Сафонова, психолог:  
Прокомментирую отца Федора. Он очень хорошо сказал: сухое преподавание истории не вызовет любовь к родине. Потому что тут даты и события, а значение и смысл потеряны. 

«Тут даты и события, а значение и смысл потеряны». Почему уроки истории Беларуси кажутся скучными?-4

Игорь Тур, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный телеканал»:  
В истории всемирной читаешь – там постоянно какая-то движуха происходит, постоянно какие-то в том числе политические процессы. А история Беларуси, по моей памяти, там сухая линия повествования и все.  

Тамара Касьянова, директор средней школы № 9 Минска:  
Когда слушала дискуссию, я вспомнила слова великого историка Ключевского, который говорит, что история – это строгая дама, и она очень больно наказывает за невыученный урок. На самом деле, это Александр Григорьевич продемонстрировал, когда говорил о начале Великой Отечественной войны. Говорил, что советское руководство знало, были донесения, что война вот-вот начнется, даже дату конкретную говорили.  

Алена Сырова:  
Но об этом на уроках истории Беларуси говорят или нет?  

Тамара Касьянова:  
Конечно!  

Алена Сырова:  
Одно дело не выучить какие-то даты, и совершено другое, когда тебе рассказывают на конкретных примерах, событиях в том числе какие-то противоречивые вещи.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
В институтах учат: есть события, есть причина, есть следствие. Это нормальная историческая наука.  

Алена Сырова:  
Мы говорим о школах.  

«Тут даты и события, а значение и смысл потеряны». Почему уроки истории Беларуси кажутся скучными?-7

Валентина Гинчук, директор Национального института образования:  
В школе методика обучения истории основывается на этом же принципе историзма, и на том, что у любого события есть предпосылки, причины, само событие, последствия и его значения для истории.  

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