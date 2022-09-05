Почему начали делить исторических личностей на плохих и хороших? Три мнения

Кирилл Казаков, СТВ: Историческая политика – она же и идеология. Почему, например, мы вдруг резко начали исторических героев делить на правых и на левых? Мы до 2020 года их делили, потом вроде что-то произошло, и сейчас начинаем их делить. Елки-палки, Президент нам конкретно сказал: Речь Посполитая – да, там реально было ополячивание белорусов, отойдя к Российской империи, оно прекратилось. Давайте рассматривать вопрос о формировании и истории белорусской нации в рамках разных государств.

Новости Беларуси. Почему история Беларуси – предмет как никогда актуальный? Какие моменты из национального прошлого не подлежат двусмыслию? Есть ли сейчас крен исторической науки в Беларуси и мире? Как переплетается Новейшее время с другими периодами? Историки, политические эксперты, школьники, учителя, авторы учебников соберутся в студии ток-шоу « По существу » в прямом эфире и проведут исторический разбор.

Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:

Да, и надо показывать объективно, исходя из национально-государственных интересов. Те, которые жили, они жили и служили в той парадигме, в которой они были. Мы, когда обсуждали библиотеку Союзного государства несколько месяцев назад, там было сказано о двух фельдмаршалах конца XVIII века, связанных с событиями 1793-1794 годов, – это два человека, которые родились на нашей территории, жили и служили каждый своему отечеству. И поэтому оценка должна быть объективная. Не бояться, потому что если не скажем мы с вами, то скажут за нас. А у наших оппонентов больше финансов, больше возможностей, больше людей. И уже сказали.

Игорь Тур, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный телеканал»:

Когда Александр Лукашенко говорит, что история всегда пишется в угоду политике. Он говорит всегда, а ни писалась ранее, поэтому сейчас складывается такая политическая обстановка вокруг нас и в мире вообще, что в период истории, на мой взгляд, скажу радикально, но это как мысль, не территория Беларуси в составе Речи Посполитой, а под оккупацией Речи Посполитой. И тогда все далее сказанное будет складываться в пазл, потому что одно дело «в», а другое дело – принудительно. И тогда вся наша идеология современная четко вплетается в ту историю, которая будет у нас.

Кузьма Козак, доцент исторического факультета БГУ, кандидат исторических наук:

Можна дадаць пра пазлы? Ведаеце, я ўзяў паглядзеў, што было ў XX стагоддзі ў Беларусі. І пралічыў каля 30 зменаў, маецца на ўвазе дзяржаўных зменаў, пачынаючы з падзеяў 1915 года – гэта падзеі Першай сусветнай вайны. Таму што потым на частцы Беларусі ўстаноўваецца немецкі акупацыйны рэжым і так далей. Каля 30. Як пра гэта можна сказаць? Таму што гэта тычыцца часткі толькі Беларусі – гэта вельмі складаны такі працэс, але працэс гэта выйшаў на тое, што мы маем.

Кирилл Казаков:

История белорусской государственности. В рамках любого государства, которое было объявлено, сформировано или недосформировано на территории нашей страны, ведь вопрос БНР не в том, плохо это или хорошо. Это попытка. Просто ее надо рассматривать как попытку, а не как возвеличивание и делание символом.