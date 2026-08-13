Новости по тегу #Валентина Гинчук

К новому учебному году в Беларуси подготовят 28 школьных пособий.
«Мы имеем уже несколько поколений национальных учебников истории, но тема Великой Отечественной войны не претерпевала существенные изменения в плане подачи материала».
Всего будет издано 28 наименований. Большинство доработаны с учетом рекомендаций педагогов, а два выйдут впервые.
Почему это на самом деле важно – новая информация по делу и суды над умершими преступниками? Как увековечивают память о геноциде нашего населения и как меняются школьные программы? Что говорить детям по такой серьезной теме? Эти и другие вопросы обсудили эксперты ток-шоу «По существу».
09 октября 2026 21:15
09 октября 2026 21:07
09 октября 2026 19:51
09 октября 2026 19:50
09 октября 2026 19:29
09 октября 2026 19:15
09 октября 2026 17:57
09 октября 2026 17:52