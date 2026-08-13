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Новости по тегу #Валентина Гинчук

Новый учебник по ОБЖ для четвертых классов появится в школах Беларуси
13 августа 2026 06:26

Новый учебник по ОБЖ для четвертых классов появится в школах Беларуси

Кроме знаний надо формировать у детей понимание важности Победы, которую завоевали наши предки – Гинчук
04 мая 2026 17:00

Кроме знаний надо формировать у детей понимание важности Победы, которую завоевали наши предки – Гинчук

К 1 сентября в Беларуси выпустят 28 учебников и пособий
16 июля 2025 07:00

К 1 сентября в Беларуси выпустят 28 учебников и пособий

Геноцид белорусского народа – что расследование меняет в жизни страны? Обсудили эксперты
17 февраля 2025 18:52

Геноцид белорусского народа – что расследование меняет в жизни страны? Обсудили эксперты

«Был очень мощный момент». Что на уроке Президента запомнилось больше всего? Спросили у школьника
05 сентября 2022 18:54

«Был очень мощный момент». Что на уроке Президента запомнилось больше всего? Спросили у школьника

Кто не пишет про Советскую Беларусь – тот западный агент. Как правильно продвигать историю нашей страны?
05 сентября 2022 18:45

Кто не пишет про Советскую Беларусь – тот западный агент. Как правильно продвигать историю нашей страны?

«Или мы Витовта забираем себе, или его запрещаем». Должна ли ВОВ быть основной темой истории Беларуси?
05 сентября 2022 18:41

«Или мы Витовта забираем себе, или его запрещаем». Должна ли ВОВ быть основной темой истории Беларуси?

Почему национальная история должна быть выше международной? Ответил доцент истфака БГУ
05 сентября 2022 18:17

Почему национальная история должна быть выше международной? Ответил доцент истфака БГУ

«Тут даты и события, а значение и смысл потеряны». Почему уроки истории Беларуси кажутся скучными?
05 сентября 2022 18:06

«Тут даты и события, а значение и смысл потеряны». Почему уроки истории Беларуси кажутся скучными?

«Чувство такта должно существовать». Эксперты «По существу» обсудили парня, который сфотографировался с Лукашенко
05 сентября 2022 17:35

«Чувство такта должно существовать». Эксперты «По существу» обсудили парня, который сфотографировался с Лукашенко

План лекции мог быть и другим. Как педагоги и журналисты оценивают урок от Президента?
05 сентября 2022 16:38

План лекции мог быть и другим. Как педагоги и журналисты оценивают урок от Президента?

Ошибки в учебниках и превышение наполняемости классов. Генпрокуратура выявила нарушения в образовательном процессе
23 апреля 2022 08:27

Ошибки в учебниках и превышение наполняемости классов. Генпрокуратура выявила нарушения в образовательном процессе