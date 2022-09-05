Кто не пишет про Советскую Беларусь – тот западный агент. Как правильно продвигать историю нашей страны?

Новости Беларуси. Почему история Беларуси – предмет как никогда актуальный? Какие моменты из национального прошлого не подлежат двусмыслию? Есть ли сейчас крен исторической науки в Беларуси и мире? Как переплетается Новейшее время с другими периодами? Историки, политические эксперты, школьники, учителя, авторы учебников соберутся в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире и проведут исторический разбор.

Игорь Тур, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный телеканал»:

Простой вопрос: подросток, который начинает интересоваться периодом, я буду называть условно Витовтом, в 9-10-11 классе, он не получает информацию от государства, потому что это уже прошли в шестом классе.

Валентина Гинчук, директор Национального института образования:

У нас сегодня концентрический принцип построения содержания школьного исторического образования. У нас изучается история в четвертом классе на уровне рассказов об истории, 5-9 класс – с древнейших времен по начало XXІ века на хронологически-событийном уровне, 10-11– с древнейших времен по наше время на проблемно-теоретическом уровне.

Кирилл Казаков, СТВ:

Смотрите, за время президентства Александра Григорьевича Лукашенко восстановлен Мирский замок, Замок Радзивиллов в Несвиже, Лидский замок, был отреставрирован Полоцкий кафедральный собор, улицы Сапеги есть в Минске. В принципе, это все есть. Другой вопрос, что политически мы действительно должны защитить нашу историю от того, чтобы из нее не плели чего-то такое. Я бы на самом деле для некоторых радикалов запретил бы и о Сапеге, и о Евфросинии Полоцкой писать плохое, потому что сейчас получается так: кто не пишет про Советскую Беларусь, тот, по сути, западный агент – это тоже плохо, простите за выражение.

Иван Мамайко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я с вами полностью согласен. Это посыл, в принципе, и для государственной идеологии – то, о чем сказал Президент – что у нас есть история, история многовековая, история интересная, это наша история, мы ничего не выбрасываем, мы все помним. Мы живем в информационном пространстве чужом, не надо в этом информационном чужом пространстве искать какие-то моменты, надо свой кластер в это информационное пространство – то, о чем мы говорим. Дабы наши соседи не присваивали то, чего им не принадлежит.