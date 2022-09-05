Кто не пишет про Советскую Беларусь – тот западный агент. Как правильно продвигать историю нашей страны?
Новости Беларуси. Почему история Беларуси – предмет как никогда актуальный? Какие моменты из национального прошлого не подлежат двусмыслию? Есть ли сейчас крен исторической науки в Беларуси и мире? Как переплетается Новейшее время с другими периодами? Историки, политические эксперты, школьники, учителя, авторы учебников соберутся в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире и проведут исторический разбор.
Игорь Тур, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Простой вопрос: подросток, который начинает интересоваться периодом, я буду называть условно Витовтом, в 9-10-11 классе, он не получает информацию от государства, потому что это уже прошли в шестом классе.
Валентина Гинчук, директор Национального института образования:
У нас сегодня концентрический принцип построения содержания школьного исторического образования. У нас изучается история в четвертом классе на уровне рассказов об истории, 5-9 класс – с древнейших времен по начало XXІ века на хронологически-событийном уровне, 10-11– с древнейших времен по наше время на проблемно-теоретическом уровне.
Кирилл Казаков, СТВ:
Смотрите, за время президентства Александра Григорьевича Лукашенко восстановлен Мирский замок, Замок Радзивиллов в Несвиже, Лидский замок, был отреставрирован Полоцкий кафедральный собор, улицы Сапеги есть в Минске. В принципе, это все есть. Другой вопрос, что политически мы действительно должны защитить нашу историю от того, чтобы из нее не плели чего-то такое. Я бы на самом деле для некоторых радикалов запретил бы и о Сапеге, и о Евфросинии Полоцкой писать плохое, потому что сейчас получается так: кто не пишет про Советскую Беларусь, тот, по сути, западный агент – это тоже плохо, простите за выражение.
Иван Мамайко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я с вами полностью согласен. Это посыл, в принципе, и для государственной идеологии – то, о чем сказал Президент – что у нас есть история, история многовековая, история интересная, это наша история, мы ничего не выбрасываем, мы все помним. Мы живем в информационном пространстве чужом, не надо в этом информационном чужом пространстве искать какие-то моменты, надо свой кластер в это информационное пространство – то, о чем мы говорим. Дабы наши соседи не присваивали то, чего им не принадлежит.
Кузьма Козак, доцент исторического факультета БГУ, кандидат исторических наук:
Я б зноў хацей вярнуцца да вашага пытання, таму што лічу яго вельмі добрым для нас. Менавіта чаму? Таму што не патрэбна толькі глядзець, якія нашы падручнікі, як мы пра сябе гаворым. Давайце мы паглядзім, як за межамі Беларусі гавораць. І калі мы паглядзім, то у гады Вялікай сусветнай вайны ёсць такі стопрацэнтны пераможца – гэта Злучаныя Штаты Амерыкі. Ва ўсіх краінах яны гавораць: толькі яны перамаглі. Вось вы называлі страты і Беларусі, і Злучаных Штатаў…
Кирилл Казаков:
Я же говорю, Голливуд побеждает.
Кузьма Козак:
Абсалютна. І ўсе даты, і ўсе падзеі як раз ідуць на гэта. І тут апаненты не толькі ў Беларусі ёсць, таму што тут малая частка. Беларусь адрозніваецца, што яна захавала нашы традыціі, якія тычацца традыцый памяці, сямейнай памяці як нідзе і ніколі.
Читайте также:
«Был очень мощный момент». Что на уроке Президента запомнилось больше всего? Спросили у школьника
«Говорит на белорусском». Как оппозиция поделила школьников на уроке Лукашенко на «наших» и «не наших»
«Чувство такта должно существовать». Эксперты «По существу» обсудили парня, который сфотографировался с Лукашенко