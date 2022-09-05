«Говорит на белорусском». Как оппозиция поделила школьников на уроке Лукашенко на «наших» и «не наших»

Новости Беларуси. Почему история Беларуси – предмет как никогда актуальный? Какие моменты из национального прошлого не подлежат двусмыслию? Есть ли сейчас крен исторической науки в Беларуси и мире? Как переплетается Новейшее время с другими периодами? Историки, политические эксперты, школьники, учителя, авторы учебников соберутся в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире и проведут исторический разбор.

Алена Сырова, СТВ:

А вот вы заметили, что таких ярких из ребят, сидящих в зале, ярких персон было выделено три-четыре. Молодой человек, который отличился с надписью, молодой человек, который побежал фотографироваться. Анжелика Сафонова, психолог:

Захар, кадет. Алена Сырова:

Так вот, вы посмотрите, как разделили этих ребят. Наши уважаемые товарищи-оппоненты тут же подхватили повестку. Кирилл Казаков:

Враги я их назову. Четко: враги.

Алена Сырова:

И тут же определили, кто наш, а кто не наш. Причем Захара только по принципу того, что он говорит на белорусском языке, сделали своим. И как-то странно получается, что мы по принципу мовы разделяем. Александр Григорьевич тут же перешел на белорусский язык, на одном языке стал говорить с молодым человеком. И вроде как вопросы сняты. Почему наши оппоненты его сделали своим символом и растиражировали заголовки о том, что молодой человек по-белорусски осадил Президента?