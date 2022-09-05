«Говорит на белорусском». Как оппозиция поделила школьников на уроке Лукашенко на «наших» и «не наших»
Новости Беларуси. Почему история Беларуси – предмет как никогда актуальный? Какие моменты из национального прошлого не подлежат двусмыслию? Есть ли сейчас крен исторической науки в Беларуси и мире? Как переплетается Новейшее время с другими периодами? Историки, политические эксперты, школьники, учителя, авторы учебников соберутся в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире и проведут исторический разбор.
Алена Сырова, СТВ:
А вот вы заметили, что таких ярких из ребят, сидящих в зале, ярких персон было выделено три-четыре. Молодой человек, который отличился с надписью, молодой человек, который побежал фотографироваться.
Анжелика Сафонова, психолог:
Захар, кадет.
Алена Сырова:
Так вот, вы посмотрите, как разделили этих ребят. Наши уважаемые товарищи-оппоненты тут же подхватили повестку.
Кирилл Казаков:
Враги я их назову. Четко: враги.
Алена Сырова:
И тут же определили, кто наш, а кто не наш. Причем Захара только по принципу того, что он говорит на белорусском языке, сделали своим. И как-то странно получается, что мы по принципу мовы разделяем. Александр Григорьевич тут же перешел на белорусский язык, на одном языке стал говорить с молодым человеком. И вроде как вопросы сняты. Почему наши оппоненты его сделали своим символом и растиражировали заголовки о том, что молодой человек по-белорусски осадил Президента?
Игорь Тур, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Потому что для наших оппонентов либо врагов является вопиющим фактом и мегановостью для своих адептов, что кто-то в разговоре с Александром Григорьевичем позволил себе сказать то, чего, может быть, не ожидали. К чему лично Александр Григорьевич относится более чем нормально, но у нас в медиаполе сложилась такая аура. Если что-то происходит экстраординарное, это значит не по плану, не согласовано, это некая диверсия и так далее.
Кирилл Казаков:
Если школьники пришли, их загоняли. Если вопросы, значит им написали.
Игорь Тур:
И очень здорово, что потом наши же коллеги с различных телеканалов с этими же школьниками поговорили совершенно нормально. Школьники рассказали: кто-то выпендрился, у кого-то свои были мысли. Но это не запрещенные школьники, мы не сделали вид, что их совершенно не было. Но у меня, честно, говоря, есть сомнения, что так бы мы поступили ранее. Поэтому 2020-й год нас чему-то научил.
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