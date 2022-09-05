«Идеология – это иммунная система общества». Что этим хотел сказать Президент?
Новости Беларуси. Почему история Беларуси – предмет как никогда актуальный? Какие моменты из национального прошлого не подлежат двусмыслию? Есть ли сейчас крен исторической науки в Беларуси и мире? Как переплетается Новейшее время с другими периодами? Историки, политические эксперты, школьники, учителя, авторы учебников соберутся в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире и проведут исторический разбор.
Алена Сырова, СТВ:
Возвращаясь к событиям, которые были до 2020 года. Как мне кажется, период ВОВ, может, в силу того, что он действительно ближе нам хронологически, и в каждой нашей семье есть личная история, поэтому мы так к нему относимся. Безусловно, это страшнейшая страница в нашей истории. Но он намного более популярен, чем другие наши исторические периоды. Этим воспользовались наши оппоненты, потому что они подняли на щит период ВКЛ.
Кирилл Казаков, СТВ:
Речи Посполитой, Российской империи. Где-то меньше, где-то больше, но понятно, что оно было.
Алена Сырова:
То, что красиво, далеко, не перепроверишь и не переспросишь.
Кирилл Казаков:
То, что враги сделали политикой, пока мы занимались экономикой.
Иван Мамайко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Молодежь – это та часть общества, которая, как правило, критически относится к опыту предыдущих поколений. С этим, думаю, согласятся все наши собеседники.
Кирилл Казаков:
Отцы и дети.
Иван Мамайко:
С одной стороны, это так. И сама молодежная аудитория очень сложная, потому что неожиданно и креативно может себя повести. Свидетельство – то большое и значимое мероприятие, которое было инициировано и проведено нашим Президентом. Но разговор был очень важен. На мой взгляд, основной лейтмотив этого разговора при всей многогранности – это идеология нашего общества и место истории нашего общества. Термин «идеология» неоднозначную реакцию вызывает. Особенно у молодежи. Некоторые воспринимают его как реликт прошлого, но на самом деле это важнейший элемент для стабилизации любого общества.
Позволю сказать цитату нашего Президента: идеология – это иммунная система общества. И это так. Давайте возьмем пример западных демократий. Кто бы там ни пришел к власти: правые, левые, центристы. Да, там меняется налогообложение, усиливается или сдает позиции какое-то направление внешней политики или внутренней, но никто из пришедших к власти не ставит вопрос по отношению к своим предшественникам, мол, давайте разрушим до основания, а затем… Почему? Потому что там присутствует западная идеология, которая состоит из трех основных элементов: либерализм, который собой подразумевает свободу личности, социализм, который подразумевает собой перераспределение благ через механизм государства во избежание потрясений, и консерватизм – сохранение устоев. На мой взгляд, Президент подчеркивал, что в нашей идеологии обязательно должно присутствовать сохранение устоев, где у нас есть небольшая проблема, потому что так исторически сложилось, что сначала мы стояли на этом консерватизме на одной ноге, на левой.
Великий эксперимент СССР закончился тем, что страна развалилась. На осколках была образована Республика Беларусь, как и другие государства. Наше историческое наследие воспринималось через призму советского наследия. Потом постепенно растет новое поколение. Историки, новые данные и так далее. Мы начинаем понимать, что белорусская история гораздо более древняя. Начинает смещаться акцент на правую сторону. И этим воспользовались оппоненты власти, которые попытались монополизировать эту идею, попытались взрастить героев, которые, как в Голливуде говорят, что мы можем взрастить тех или иных. Президент подчеркнул, что наша история многовековая, древняя. Она включает в себя разные периоды. Средневековье, новое время, новейшее время. И ничего не надо забывать, ничего не надо вычеркивать.
Алена Сырова:
Кажется, что до этих слов какие-то периоды были чуть-чуть задвинуты, в стороне.
Иван Мамайко:
Я могу сказать только словами наших классиков. Возьмем того же Владимира Короткевича и его «Дзікае паляванне караля Стаха»: «Хто не памятае мінулага, той асуджаны зноў перажыць яго». А наша история многовековая, с яркими личностями историческими была пронизана одним лейтмотивом, одной целью, которую можно поставить во главе нашей идеологии. Как писал Янка Купала в знаменитом стихотворении «А хто там ідзе», людьми зваться – это основная идея. Мы, белорусы, – суверенная нация, суверенное государство. Как сказал Президент, много есть споров, была ли государственная форма образования, не было. Есть и будет. Это должны все понимать. Беларусь прежде всего, государственность прежде всего. Не надо поддаваться тем людям, которые ради своих личных интересов предлагают такие вещи, которые ведут к разрушению. А в современном геополитическом мире это смертельно опасно.
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