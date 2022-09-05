«Идеология – это иммунная система общества». Что этим хотел сказать Президент?

Новости Беларуси. Почему история Беларуси – предмет как никогда актуальный? Какие моменты из национального прошлого не подлежат двусмыслию? Есть ли сейчас крен исторической науки в Беларуси и мире? Как переплетается Новейшее время с другими периодами? Историки, политические эксперты, школьники, учителя, авторы учебников соберутся в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире и проведут исторический разбор.

Алена Сырова, СТВ:

Возвращаясь к событиям, которые были до 2020 года. Как мне кажется, период ВОВ, может, в силу того, что он действительно ближе нам хронологически, и в каждой нашей семье есть личная история, поэтому мы так к нему относимся. Безусловно, это страшнейшая страница в нашей истории. Но он намного более популярен, чем другие наши исторические периоды. Этим воспользовались наши оппоненты, потому что они подняли на щит период ВКЛ. Кирилл Казаков, СТВ:

Речи Посполитой, Российской империи. Где-то меньше, где-то больше, но понятно, что оно было. Алена Сырова:

То, что красиво, далеко, не перепроверишь и не переспросишь. Кирилл Казаков:

То, что враги сделали политикой, пока мы занимались экономикой.

Иван Мамайко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Молодежь – это та часть общества, которая, как правило, критически относится к опыту предыдущих поколений. С этим, думаю, согласятся все наши собеседники. Кирилл Казаков:

Отцы и дети. Иван Мамайко:

С одной стороны, это так. И сама молодежная аудитория очень сложная, потому что неожиданно и креативно может себя повести. Свидетельство – то большое и значимое мероприятие, которое было инициировано и проведено нашим Президентом. Но разговор был очень важен. На мой взгляд, основной лейтмотив этого разговора при всей многогранности – это идеология нашего общества и место истории нашего общества. Термин «идеология» неоднозначную реакцию вызывает. Особенно у молодежи. Некоторые воспринимают его как реликт прошлого, но на самом деле это важнейший элемент для стабилизации любого общества. Позволю сказать цитату нашего Президента: идеология – это иммунная система общества. И это так. Давайте возьмем пример западных демократий. Кто бы там ни пришел к власти: правые, левые, центристы. Да, там меняется налогообложение, усиливается или сдает позиции какое-то направление внешней политики или внутренней, но никто из пришедших к власти не ставит вопрос по отношению к своим предшественникам, мол, давайте разрушим до основания, а затем… Почему? Потому что там присутствует западная идеология, которая состоит из трех основных элементов: либерализм, который собой подразумевает свободу личности, социализм, который подразумевает собой перераспределение благ через механизм государства во избежание потрясений, и консерватизм – сохранение устоев. На мой взгляд, Президент подчеркивал, что в нашей идеологии обязательно должно присутствовать сохранение устоев, где у нас есть небольшая проблема, потому что так исторически сложилось, что сначала мы стояли на этом консерватизме на одной ноге, на левой.