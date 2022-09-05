Прямой эфир

«Идеология – это иммунная система общества». Что этим хотел сказать Президент?

05 сентября 2022 18:48
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Новости Беларуси. Почему история Беларуси – предмет как никогда актуальный? Какие моменты из национального прошлого не подлежат двусмыслию? Есть ли сейчас крен исторической науки в Беларуси и мире? Как переплетается Новейшее время с другими периодами? Историки, политические эксперты, школьники, учителя, авторы учебников соберутся в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире и проведут исторический разбор.  

«Идеология – это иммунная система общества». Что этим хотел сказать Президент?-1

Алена Сырова, СТВ:  
Возвращаясь к событиям, которые были до 2020 года. Как мне кажется, период ВОВ, может, в силу того, что он действительно ближе нам хронологически, и в каждой нашей семье есть личная история, поэтому мы так к нему относимся. Безусловно, это страшнейшая страница в нашей истории. Но он намного более популярен, чем другие наши исторические периоды. Этим воспользовались наши оппоненты, потому что они подняли на щит период ВКЛ.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Речи Посполитой, Российской империи. Где-то меньше, где-то больше, но понятно, что оно было.  

Алена Сырова:  
То, что красиво, далеко, не перепроверишь и не переспросишь.  

Кирилл Казаков:  
То, что враги сделали политикой, пока мы занимались экономикой.  

«Идеология – это иммунная система общества». Что этим хотел сказать Президент?-4

Иван Мамайко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Молодежь – это та часть общества, которая, как правило, критически относится к опыту предыдущих поколений. С этим, думаю, согласятся все наши собеседники.  

Кирилл Казаков:  
Отцы и дети.  

Иван Мамайко:  
С одной стороны, это так. И сама молодежная аудитория очень сложная, потому что неожиданно и креативно может себя повести. Свидетельство – то большое и значимое мероприятие, которое было инициировано и проведено нашим Президентом. Но разговор был очень важен. На мой взгляд, основной лейтмотив этого разговора при всей многогранности – это идеология нашего общества и место истории нашего общества. Термин «идеология» неоднозначную реакцию вызывает. Особенно у молодежи. Некоторые воспринимают его как реликт прошлого, но на самом деле это важнейший элемент для стабилизации любого общества.  

Позволю сказать цитату нашего Президента: идеология – это иммунная система общества. И это так. Давайте возьмем пример западных демократий. Кто бы там ни пришел к власти: правые, левые, центристы. Да, там меняется налогообложение, усиливается или сдает позиции какое-то направление внешней политики или внутренней, но никто из пришедших к власти не ставит вопрос по отношению к своим предшественникам, мол, давайте разрушим до основания, а затем… Почему? Потому что там присутствует западная идеология, которая состоит из трех основных элементов: либерализм, который собой подразумевает свободу личности, социализм, который подразумевает собой перераспределение благ через механизм государства во избежание потрясений, и консерватизм – сохранение устоев. На мой взгляд, Президент подчеркивал, что в нашей идеологии обязательно должно присутствовать сохранение устоев, где у нас есть небольшая проблема, потому что так исторически сложилось, что сначала мы стояли на этом консерватизме на одной ноге, на левой.  

«Идеология – это иммунная система общества». Что этим хотел сказать Президент?-7

Великий эксперимент СССР закончился тем, что страна развалилась. На осколках была образована Республика Беларусь, как и другие государства. Наше историческое наследие воспринималось через призму советского наследия. Потом постепенно растет новое поколение. Историки, новые данные и так далее. Мы начинаем понимать, что белорусская история гораздо более древняя. Начинает смещаться акцент на правую сторону. И этим воспользовались оппоненты власти, которые попытались монополизировать эту идею, попытались взрастить героев, которые, как в Голливуде говорят, что мы можем взрастить тех или иных. Президент подчеркнул, что наша история многовековая, древняя. Она включает в себя разные периоды. Средневековье, новое время, новейшее время. И ничего не надо забывать, ничего не надо вычеркивать.  

Алена Сырова:  
Кажется, что до этих слов какие-то периоды были чуть-чуть задвинуты, в стороне.  

Иван Мамайко:  
Я могу сказать только словами наших классиков. Возьмем того же Владимира Короткевича и его «Дзікае паляванне караля Стаха»: «Хто не памятае мінулага, той асуджаны зноў перажыць яго». А наша история многовековая, с яркими личностями историческими была пронизана одним лейтмотивом, одной целью, которую можно поставить во главе нашей идеологии. Как писал Янка Купала в знаменитом стихотворении «А хто там ідзе», людьми зваться – это основная идея. Мы, белорусы, – суверенная нация, суверенное государство. Как сказал Президент, много есть споров, была ли государственная форма образования, не было. Есть и будет. Это должны все понимать. Беларусь прежде всего, государственность прежде всего. Не надо поддаваться тем людям, которые ради своих личных интересов предлагают такие вещи, которые ведут к разрушению. А в современном геополитическом мире это смертельно опасно.  

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# История # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Иван Мамайко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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