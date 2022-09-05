«Чувство такта должно существовать». Эксперты «По существу» обсудили парня, который сфотографировался с Лукашенко

Новости Беларуси. Почему история Беларуси – предмет как никогда актуальный? Какие моменты из национального прошлого не подлежат двусмыслию? Есть ли сейчас крен исторической науки в Беларуси и мире? Как переплетается Новейшее время с другими периодами? Историки, политические эксперты, школьники, учителя, авторы учебников соберутся в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире и проведут исторический разбор.

Валентина Гинчук, директор Национального института образования:

Нужно отметить, что есть еще республиканский проект «Школа активного гражданина», на которой в том числе обсуждаются вопросы общественного политического и социально-экономического развития страны. Кирилл Казаков, СТВ:

Хорошо, скажите мне, «Школа активного гражданина» даже для журналистов очень известный проект. Мы рассказываем. А если в обратную сторону посмотреть? Что оттуда выносят школьники? Именно школьники. Расскажите мне с точки зрения учителя и с точки зрения самого школьника. Послушали вы это, ушли, захлопнули портфель и пришли домой. И у вас, в принципе, нет ничего. Либо остается что-то?

Кирилл Мокрецов, ученик 11 класса школы № 9 Минска:

Мы обсуждаем, конечно. Нужно взять точки мнений и выделить свою личную. Я считаю, нужно послушать мнение разных людей. Кирилл Казаков:

А родители влияют? С родителями разговариваете о том, что происходит? Кирилл Мокрецов:

Родители, учителя, друзья, со всеми. Кирилл Казаков:

А вот с точки зрения учителя: как «Школа активного гражданина» помогает общаться с детьми? Ведь Игорь правильно сказал: есть люди, есть дети, школьники, которым это неинтересно в принципе. И не будет никогда интересно.

Тамара Касьянова, директор средней школы № 9 Минска:

На самом деле, я думаю, что это не очень-то верно. Потому что любой человек чем-то интересуется. Вопрос в том, как этому человеку, то есть маленькому, побольше человеку, доносить информацию. У нас в школе, например, на «Школу активного гражданина» приглашаем даже министров. И когда учащиеся старших классов общаются в такой абсолютно неприхотливой обстановке. Им разрешают задавать все вопросы, которые они хотят услышать. У них рушится шаблон такого строгого чиновника.

Кирилл Казаков:

А я, наверное, свою точку зрению выскажу. Мне кажется, что все-таки этот очень популярный тезис о том, что с министром общались на короткой ноге, о том, что с Президентом можно пойти сфотографироваться – я не против, честно. Но мне кажется, что некоторое чувство такта должно существовать. Потому что когда мальчишка срывается и бежит к Президенту, я понимаю, что, наверное, это правильно. Но, с другой стороны, я как школьник, я бы к этому моменту готовился, для меня это было бы некое сакральное действо. Это мое личное мнение. Может быть, я не прав? «Это была моя давняя мечта». Пообщались с парнем, который сфотографировался с Лукашенко. Читать здесь. Тамара Касьянова:

Никто не говорит, что для школьника это не сакральное действие и он не готовился к этому. Тем не менее у него есть эта возможность. Кирилл Казаков:

Про возможность я с вами согласен. Алена Сырова:

Этот жест определенно в плюс Александру Григорьевичу.

Анжелика Сафонова, психолог:

Он немного засомневался, что он сможет сделать это потом. Он решил рвануть с места. Молодец. Президент в шутку это перевел, но молодец.