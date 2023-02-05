Прямой эфир

Будущее за Африкой! Какой политический эффект принёс визит Лукашенко в Зимбабве для нас и для всего мира?

05 февраля 2023 18:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Три дня Александр Лукашенко провел в Зимбаве с государственным визитом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вместе с Президентом в страну прилетела большая делегация. Как итог – подписаны десятки контрактов и соглашений. Только техники наша страна поставит в Зимбабве почти на 70 миллионов долларов. Общий эффект визита – примерно 200 миллионов долларов. Так что наши страны намного ближе, чем могло казаться на первый взгляд.  

Какой политический эффект принес этот визит для нас и для всего мира?  

Будущее за Африкой! Какой политический эффект принёс визит Лукашенко в Зимбабве для нас и для всего мира?-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:  
В Беларуси танцуют от печки, в Зимбабве поля обрабатывают, что называется, от палки. Контурность здесь не прямоугольная, а круглая. Связана с ирригационной системой. Внутри водокачка. Теперь и белорусский флагшток в самом центре Южной Африки. И это геополитическое поле засевают белорусы. Люди и тракторы.  

Будущее за Африкой! Какой политический эффект принёс визит Лукашенко в Зимбабве для нас и для всего мира?-4

Традиционные танцы зимбабвийские преподаются в том числе и в школе, начиная с 1 класса, 2-й, 3-й, 4-й, и так до 7 класса. То есть преимущественно дети учатся в школе танцевать эти танцы.  

Будущее за Африкой! Какой политический эффект принёс визит Лукашенко в Зимбабве для нас и для всего мира?-7

– Что вам больше нравится танцевать – американские танцы, брейк-данс, или зимбабвийские?  
– Нам нравятся разные направления. Но, конечно, самое важное – сохранить наши традиционные танцы.  

Будущее за Африкой! Какой политический эффект принёс визит Лукашенко в Зимбабве для нас и для всего мира?-10

Танцев с барабанами было много. Африка – она такая, пестрая, яркая, эмоциональная. С одной стороны – рота почетного караула, с другой – древние танцы. Здесь столкнулись не только два цивилизационных периода. Здесь столкнулись сразу две модели развития мира – взаимоуважительные отношения между государствами и неоколониализм.  

Журналист из Зимбабве: «Визит Александра Лукашенко во многих отношениях является историческим». Читайте здесь.  

Будущее за Африкой! Какой политический эффект принёс визит Лукашенко в Зимбабве для нас и для всего мира?-13

В этих искренних, аутентичных, а для европейцев немного комичных эмоциях заложен очень огромный смысл. Лукашенко не просто как главы государства, а надежного партнера. Лукашенко – как носитель приемлемой идеи по развитию всего мира. Поэтому его так встречает свободная Африка, поэтому его так встречают сторонники действующего главы Зимбабве.  

Будущее за Африкой! Какой политический эффект принёс визит Лукашенко в Зимбабве для нас и для всего мира?-16

Евгений Пустовой:  
Сторонников здешнего главы государства называют лакосте, крокодилы. В этом году у них важное политическое событие. Выборы. Думаю, они сейчас призывают своих богов, чтобы он победил.  

Будущее за Африкой! Какой политический эффект принёс визит Лукашенко в Зимбабве для нас и для всего мира?-19

Крокодил вытеснил с бассейна водопада Виктория и буйволов, и бизона, и американских ястребов. Но анаконда продолжает ползать по джунглям Африки. Говорим крокодил – подразумеваем Эммерсона Мнангагву. Это его революционный псевдоним во время борьбы с апартеидом. Буйволы, бизоны, ястребы – тотемные слова англосаксов и НАТО. А «Анаконда» – кодовое название проектов западных стран по удушению неугодных государств и народов. Вот в таком зверинце и живем.  

Будущее за Африкой! Какой политический эффект принёс визит Лукашенко в Зимбабве для нас и для всего мира?-22

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Сбережете мир внутри страны, значит, сохраните свою независимость. Не сумеете это сделать – снова попадете под колониальный гнет.  

«Вас будут наклонять, вас будут ставить на колени». Лукашенко рассказал, чего стоит опасаться народу Зимбабве.  

Будущее за Африкой! Какой политический эффект принёс визит Лукашенко в Зимбабве для нас и для всего мира?-25

Венками из цветов белорусского Президента встречают во многих регионах мира. В античной традиции это лавровый венок. Встречают как победителя неоколониальной цивилизации войны. Во-первых, за заявлениями нашего Президента следит весь мир, во-вторых, эти посылы консолидируют страны и континенты. Президент народа-победителя имеет право и смелость говорить честно и открыто.  

Будущее за Африкой! Какой политический эффект принёс визит Лукашенко в Зимбабве для нас и для всего мира?-28

Александр Лукашенко:  
Африка давно проснулась. Без нее не может быть никакого планетарного развития. Поэтому здесь все сильные мира сего: и США, и Китай, и Россия, и Великобритания, весь Европейский союз и так далее. Будущее за Африкой. Подробности.  

Будущее за Африкой! Какой политический эффект принёс визит Лукашенко в Зимбабве для нас и для всего мира?-31

Впрочем, посылы официального Минска весь мир слышал и понимал давно. В Европе это режет слух, в Африке и Азии воспринимается на ура. Поэтому в поисках гарантий продовольственной безопасности Эммерсон Мнангагва поехал в Беларусь. А что же нашел – на вопрос нашей съемочной группы отвечал минут 10. Но смысл вот в этих словах. Читайте здесь.  

Будущее за Африкой! Какой политический эффект принёс визит Лукашенко в Зимбабве для нас и для всего мира?-34

Двигаться будем в одном направлении. Причем у белорусов, победивших нацизм, самую радикальную форму колониализма, нет предрассудков по цвету кожи, а наши власти не проводят геополитический водораздел мира на сад и джунгли. Наши политики смотрят вперед. Реально оценивают ситуацию.  

Сергей Алейник: белорусская модель работы с Африкой в корне отличается от западной.  

Будущее за Африкой! Какой политический эффект принёс визит Лукашенко в Зимбабве для нас и для всего мира?-37

Ярмо апартеида зимбабвийцы сбросили одними из последних – в 1980-е годы. За жизнью аборигенов цивилизованные европейцы наблюдали с гостиничных высоток, как люди за дикими зверями. Скотское отношение как раз исходило сверху. Обессиленный от голода и жажды, но несломленный народ смог все-таки насытиться свободой. Теперь самая высокая точка в окрестностях Хараре – «Акр национальных героев». В святое место пускают только самых проверенных друзей.  

Будущее за Африкой! Какой политический эффект принёс визит Лукашенко в Зимбабве для нас и для всего мира?-40

Мемориал Неизвестному Солдату – не только словесная параллель. Наш победный 1945-й зимбабвийцы повторили в 1980-е годы. Но от сафари на Африку ни политики Запада, ни транскорпорации не отказались.  

Будущее за Африкой! Какой политический эффект принёс визит Лукашенко в Зимбабве для нас и для всего мира?-43

Битвы за этот трофей еще впереди. Но победят те, кого примет Африка. Африка принимает белорусов. Ради селфи с белорусами коммуникабельные зимбабвийцы останавливали даже свои пикапы.  

Будущее за Африкой! Какой политический эффект принёс визит Лукашенко в Зимбабве для нас и для всего мира?-46

Евгений Пустовой:  
Вот так белорусов встречают обычные прохожие в столице Зимбабве. От белого человека им нужны инвестиции, знания, но главное – уважение. И с уважением Беларусь относится к Зимбабве.  

Будущее за Африкой! Какой политический эффект принёс визит Лукашенко в Зимбабве для нас и для всего мира?-49

Да, здесь еще запах англицизмов не выветрен. И главная природная жемчужина носит имя британской королевы Виктории. Да и местная кулинария непритязательна – то ли дань народной кухне, то ли последствия выкачивания сил «садом» из джунглей. Но теперь на этой страдательной земле посеяны зерна белорусского пути. Это не просто визит Лукашенко в страны дальней дуги. Это новый вызов миру. Как надо. Сейчас время избавляться от геополитической пандемии – глобализма. Помните легендарного доктора Айболита? Трудился у реки Лимпопо. А она протекает здесь, в Зимбабве. Теперь здесь белорусы.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Беларусь-Зимбабве # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Эммерсон Мнангагва # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы вынуждены жёстко реагировать». Готова ли Беларусь при необходимости ответить врагу огнём?
05 февраля 2023 18:19

«Мы вынуждены жёстко реагировать». Готова ли Беларусь при необходимости ответить врагу огнём?

Пустовой: неделю обсуждали, какой портрет Лукашенко распечатать. Как встречали Президента в Зимбабве и с чем мы вернулись?
05 февраля 2023 18:19

Пустовой: неделю обсуждали, какой портрет Лукашенко распечатать. Как встречали Президента в Зимбабве и с чем мы вернулись?

Юрий Дудкин: «Недалёк тот час, когда Запад содрогнётся от возможностей Российской Федерации. А она может многое»
05 февраля 2023 18:10

Юрий Дудкин: «Недалёк тот час, когда Запад содрогнётся от возможностей Российской Федерации. А она может многое»