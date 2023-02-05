Будущее за Африкой! Какой политический эффект принёс визит Лукашенко в Зимбабве для нас и для всего мира?

Три дня Александр Лукашенко провел в Зимбаве с государственным визитом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вместе с Президентом в страну прилетела большая делегация. Как итог – подписаны десятки контрактов и соглашений. Только техники наша страна поставит в Зимбабве почти на 70 миллионов долларов. Общий эффект визита – примерно 200 миллионов долларов. Так что наши страны намного ближе, чем могло казаться на первый взгляд. Какой политический эффект принес этот визит для нас и для всего мира?

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

В Беларуси танцуют от печки, в Зимбабве поля обрабатывают, что называется, от палки. Контурность здесь не прямоугольная, а круглая. Связана с ирригационной системой. Внутри водокачка. Теперь и белорусский флагшток в самом центре Южной Африки. И это геополитическое поле засевают белорусы. Люди и тракторы.

Традиционные танцы зимбабвийские преподаются в том числе и в школе, начиная с 1 класса, 2-й, 3-й, 4-й, и так до 7 класса. То есть преимущественно дети учатся в школе танцевать эти танцы.

– Что вам больше нравится танцевать – американские танцы, брейк-данс, или зимбабвийские?

– Нам нравятся разные направления. Но, конечно, самое важное – сохранить наши традиционные танцы.

Танцев с барабанами было много. Африка – она такая, пестрая, яркая, эмоциональная. С одной стороны – рота почетного караула, с другой – древние танцы. Здесь столкнулись не только два цивилизационных периода. Здесь столкнулись сразу две модели развития мира – взаимоуважительные отношения между государствами и неоколониализм. Журналист из Зимбабве: «Визит Александра Лукашенко во многих отношениях является историческим». Читайте здесь.

В этих искренних, аутентичных, а для европейцев немного комичных эмоциях заложен очень огромный смысл. Лукашенко не просто как главы государства, а надежного партнера. Лукашенко – как носитель приемлемой идеи по развитию всего мира. Поэтому его так встречает свободная Африка, поэтому его так встречают сторонники действующего главы Зимбабве.

Евгений Пустовой:

Сторонников здешнего главы государства называют лакосте, крокодилы. В этом году у них важное политическое событие. Выборы. Думаю, они сейчас призывают своих богов, чтобы он победил.

Крокодил вытеснил с бассейна водопада Виктория и буйволов, и бизона, и американских ястребов. Но анаконда продолжает ползать по джунглям Африки. Говорим крокодил – подразумеваем Эммерсона Мнангагву. Это его революционный псевдоним во время борьбы с апартеидом. Буйволы, бизоны, ястребы – тотемные слова англосаксов и НАТО. А «Анаконда» – кодовое название проектов западных стран по удушению неугодных государств и народов. Вот в таком зверинце и живем.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сбережете мир внутри страны, значит, сохраните свою независимость. Не сумеете это сделать – снова попадете под колониальный гнет. «Вас будут наклонять, вас будут ставить на колени». Лукашенко рассказал, чего стоит опасаться народу Зимбабве.

Венками из цветов белорусского Президента встречают во многих регионах мира. В античной традиции это лавровый венок. Встречают как победителя неоколониальной цивилизации войны. Во-первых, за заявлениями нашего Президента следит весь мир, во-вторых, эти посылы консолидируют страны и континенты. Президент народа-победителя имеет право и смелость говорить честно и открыто.

Александр Лукашенко:

Африка давно проснулась. Без нее не может быть никакого планетарного развития. Поэтому здесь все сильные мира сего: и США, и Китай, и Россия, и Великобритания, весь Европейский союз и так далее. Будущее за Африкой. Подробности.

Впрочем, посылы официального Минска весь мир слышал и понимал давно. В Европе это режет слух, в Африке и Азии воспринимается на ура. Поэтому в поисках гарантий продовольственной безопасности Эммерсон Мнангагва поехал в Беларусь. А что же нашел – на вопрос нашей съемочной группы отвечал минут 10. Но смысл вот в этих словах. Читайте здесь.

Двигаться будем в одном направлении. Причем у белорусов, победивших нацизм, самую радикальную форму колониализма, нет предрассудков по цвету кожи, а наши власти не проводят геополитический водораздел мира на сад и джунгли. Наши политики смотрят вперед. Реально оценивают ситуацию. Сергей Алейник: белорусская модель работы с Африкой в корне отличается от западной.

Ярмо апартеида зимбабвийцы сбросили одними из последних – в 1980-е годы. За жизнью аборигенов цивилизованные европейцы наблюдали с гостиничных высоток, как люди за дикими зверями. Скотское отношение как раз исходило сверху. Обессиленный от голода и жажды, но несломленный народ смог все-таки насытиться свободой. Теперь самая высокая точка в окрестностях Хараре – «Акр национальных героев». В святое место пускают только самых проверенных друзей.

Мемориал Неизвестному Солдату – не только словесная параллель. Наш победный 1945-й зимбабвийцы повторили в 1980-е годы. Но от сафари на Африку ни политики Запада, ни транскорпорации не отказались.

Битвы за этот трофей еще впереди. Но победят те, кого примет Африка. Африка принимает белорусов. Ради селфи с белорусами коммуникабельные зимбабвийцы останавливали даже свои пикапы.

Евгений Пустовой:

Вот так белорусов встречают обычные прохожие в столице Зимбабве. От белого человека им нужны инвестиции, знания, но главное – уважение. И с уважением Беларусь относится к Зимбабве.