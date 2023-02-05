«Мы вынуждены жёстко реагировать». Готова ли Беларусь при необходимости ответить врагу огнём?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Александр Лукашенко отметил, что Запад не отказался от своих планов, касающихся Беларуси. Украину продолжают вооружать, вынуждая Беларусь жестко реагировать.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На Западе уже руки потирают, в Украине этих готовят. Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. С другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва совсем очумели. Зачем им это надо? Зачем надо, непонятно. Поэтому мы вынуждены жестко реагировать.
Надежда Сасс:
Как оценивать сдерживающую на данный момент для НАТО союзную группировку войск, развернутую в последние месяцы на территории Республики Беларусь, проводящую активные учения. Есть же свой эффект.
Александр Шпаковский, политолог:
Конечно, эффект есть. Он заключается в том, что военно-политическое руководство нашей страны, понимая характер складывающейся международной обстановки, отмечая тенденции к эскалации международной обстановки, что нашло дополнительное подтверждение в принятых решениях о поставки вооружений в Украину, мы заблаговременно разработали комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности Беларуси. Совершенно очевидно, что в одиночку и самостоятельно мы не можем на настоящем этапе гарантировать безопасность нашего государства. Оборонный бюджет той же Польши на следующий год составляет 20 миллиардов долларов. Это примерно в 20 раз больше, чем оборонный бюджет Республики Беларусь.
Надежда Сасс:
При этом они его еще хотят увеличить.
Александр Шпаковский:
Здесь можно реагировать только при помощи асимметричных решений. Во-первых, наши российские союзники предоставили нашей стране дополнительное вооружение. Это и комплексы С-400, и ракетный комплекс «Искандер», к самостоятельной эксплуатации которых перешла белорусская армия. Во-вторых, на территории Беларуси, согласно союзной военной доктрине, она у нас есть с Россией, развернута региональная группа войск Союзного государства. То есть прибыл российский военный контингент, который проводит мероприятия боевого слаживания вместе с армией Республики Беларусь.
Что здесь надо понимать? Конечно же, этих войск недостаточно для каких-то наступательных операций. Белорусская армия и российский военный контингент способны выполнить задачу по защите нашей республики, но не наступательные действия. Инициативное ведение войны запрещено Конституцией Республики Беларусь (Статья №18). Это новая редакция Конституции, которая была принята в прошлом году на референдуме.
Но мы, во-первых, оставляем всегда за собой право, согласно нашей военной доктрине, на нанесение превентивного удара, если Беларуси станет известно о конкретных агрессивных замыслах по отношению к нашей республике. Насколько мне известно, всем нашим соседям (я имею в виду тем, кто исповедует недружественную политику по отношению к Беларуси) по дипломатическим и иным каналам эта информация доведена. У нас есть «Искандер», «Полонез», есть несколько сотен ракет к этим комплексам и возможность нанести огневое поражение по столицам соседних государств НАТО и Украины. Киев это учитывает. Отсюда изменение риторики, потому что если на протяжении прошлого года мы регулярно слышали от Данилова и иных спикеров украинского режима угрожающие заявления, что они нанесут удар по территории Беларуси, то в последнее время они перешли к разного рода мирным инициативам.
Надежда Сасс:
Пакт о ненападении, о котором говорит Александр Лукашенко.
Александр Шпаковский:
Но что здесь очень важно? Нам не надо заключать никаких пактов, мы не собираемся ни на кого нападать. Но есть просто один момент. Надо учитывать сложившуюся обстановку: Украина подталкивает со своими западными партнерами по развитию к контрнаступательным действиям. В этой связи им, конечно, хотелось бы заручиться некими гарантиями со стороны Беларуси, дезорганизовать белорусско-российский союз военно-политический, чтобы спокойно двигаться по озвученному замыслу. То есть перерезать сухопутный коридор из Донбасса в Крым. Там они будут наступать. А здесь в любом случае, даже понимая, что мы не будем нападать, но они должны с точки зрения военного искусства держать группировку. 20 тысяч человек они здесь держат. Конечно же, никаких пактов мы с ними заключать не будем.
Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий, член совета по внешней и оборонной политике (Россия):
Ни в одной стране мира нет Министерства войны. У всех только Министерство обороны. Однако войны случаются. Поэтому никакого сценария исключать нельзя. Скажу больше, нельзя даже исключать сценария, что Россия заключит некий «похабный мир», а-ля Брестский мир с Западом, если украинское давление будет сильным. Вполне возможно, это поставит Беларусь в еще более сложное положение. Поэтому вы должны понимать, что, конечно же, у белорусского народа с его трагической историей должен быть сценарий, в том числе держать оборону одним, без России. Конечно, местный истеблишмент должен подумать, о каких возможностях наращивания личного состава, вооружений вы можете говорить, особенно с опорой на собственный ВПК.
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