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«Мы вынуждены жёстко реагировать». Готова ли Беларусь при необходимости ответить врагу огнём?

05 февраля 2023 18:19
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:
Александр Лукашенко отметил, что Запад не отказался от своих планов, касающихся Беларуси. Украину продолжают вооружать, вынуждая Беларусь жестко реагировать.

«Мы вынуждены жёстко реагировать». Готова ли Беларусь при необходимости ответить врагу огнём?-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На Западе уже руки потирают, в Украине этих готовят. Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. С другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва совсем очумели. Зачем им это надо? Зачем надо, непонятно. Поэтому мы вынуждены жестко реагировать.

Надежда Сасс:
Как оценивать сдерживающую на данный момент для НАТО союзную группировку войск, развернутую в последние месяцы на территории Республики Беларусь, проводящую активные учения. Есть же свой эффект.

«Мы вынуждены жёстко реагировать». Готова ли Беларусь при необходимости ответить врагу огнём?-4

Александр Шпаковский, политолог:
Конечно, эффект есть. Он заключается в том, что военно-политическое руководство нашей страны, понимая характер складывающейся международной обстановки, отмечая тенденции к эскалации международной обстановки, что нашло дополнительное подтверждение в принятых решениях о поставки вооружений в Украину, мы заблаговременно разработали комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности Беларуси. Совершенно очевидно, что в одиночку и самостоятельно мы не можем на настоящем этапе гарантировать безопасность нашего государства. Оборонный бюджет той же Польши на следующий год составляет 20 миллиардов долларов. Это примерно в 20 раз больше, чем оборонный бюджет Республики Беларусь.

Надежда Сасс:
При этом они его еще хотят увеличить.

«Мы вынуждены жёстко реагировать». Готова ли Беларусь при необходимости ответить врагу огнём?-7

Александр Шпаковский:
Здесь можно реагировать только при помощи асимметричных решений. Во-первых, наши российские союзники предоставили нашей стране дополнительное вооружение. Это и комплексы С-400, и ракетный комплекс «Искандер», к самостоятельной эксплуатации которых перешла белорусская армия. Во-вторых, на территории Беларуси, согласно союзной военной доктрине, она у нас есть с Россией, развернута региональная группа войск Союзного государства. То есть прибыл российский военный контингент, который проводит мероприятия боевого слаживания вместе с армией Республики Беларусь.

Что здесь надо понимать? Конечно же, этих войск недостаточно для каких-то наступательных операций. Белорусская армия и российский военный контингент способны выполнить задачу по защите нашей республики, но не наступательные действия. Инициативное ведение войны запрещено Конституцией Республики Беларусь (Статья №18). Это новая редакция Конституции, которая была принята в прошлом году на референдуме.

Но мы, во-первых, оставляем всегда за собой право, согласно нашей военной доктрине, на нанесение превентивного удара, если Беларуси станет известно о конкретных агрессивных замыслах по отношению к нашей республике. Насколько мне известно, всем нашим соседям (я имею в виду тем, кто исповедует недружественную политику по отношению к Беларуси) по дипломатическим и иным каналам эта информация доведена. У нас есть «Искандер», «Полонез», есть несколько сотен ракет к этим комплексам и возможность нанести огневое поражение по столицам соседних государств НАТО и Украины. Киев это учитывает. Отсюда изменение риторики, потому что если на протяжении прошлого года мы регулярно слышали от Данилова и иных спикеров украинского режима угрожающие заявления, что они нанесут удар по территории Беларуси, то в последнее время они перешли к разного рода мирным инициативам.

Надежда Сасс:
Пакт о ненападении, о котором говорит Александр Лукашенко.

«Мы вынуждены жёстко реагировать». Готова ли Беларусь при необходимости ответить врагу огнём?-10

Александр Шпаковский:
Но что здесь очень важно? Нам не надо заключать никаких пактов, мы не собираемся ни на кого нападать. Но есть просто один момент. Надо учитывать сложившуюся обстановку: Украина подталкивает со своими западными партнерами по развитию к контрнаступательным действиям. В этой связи им, конечно, хотелось бы заручиться некими гарантиями со стороны Беларуси, дезорганизовать белорусско-российский союз военно-политический, чтобы спокойно двигаться по озвученному замыслу. То есть перерезать сухопутный коридор из Донбасса в Крым. Там они будут наступать. А здесь в любом случае, даже понимая, что мы не будем нападать, но они должны с точки зрения военного искусства держать группировку. 20 тысяч человек они здесь держат. Конечно же, никаких пактов мы с ними заключать не будем.

«Мы вынуждены жёстко реагировать». Готова ли Беларусь при необходимости ответить врагу огнём?-13

Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий, член совета по внешней и оборонной политике (Россия):
Ни в одной стране мира нет Министерства войны. У всех только Министерство обороны. Однако войны случаются. Поэтому никакого сценария исключать нельзя. Скажу больше, нельзя даже исключать сценария, что Россия заключит некий «похабный мир», а-ля Брестский мир с Западом, если украинское давление будет сильным. Вполне возможно, это поставит Беларусь в еще более сложное положение. Поэтому вы должны понимать, что, конечно же, у белорусского народа с его трагической историей должен быть сценарий, в том числе держать оборону одним, без России. Конечно, местный истеблишмент должен подумать, о каких возможностях наращивания личного состава, вооружений вы можете говорить, особенно с опорой на собственный ВПК.

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# Международная политика # общество # Надежда Сасс # Александр Лукашенко # Александр Шпаковский # Руслан Пухов # Фотофакт

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