Журналист из Зимбабве: «Визит Александра Лукашенко во многих отношениях является историческим»

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Зимбабве и узнаем, что сами африканцы думают о белорусах. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и политический обозреватель из Зимбабве Kudzai Mutisi. «Мы встречали толпами». Как в Зимбабве воспринимают визит Лукашенко?

Kudzai Mutisi, политический обозреватель (Зимбабве):

Визит Александра Лукашенко во многих отношениях является историческим. Это его первый визит в Африку, в регион, который мы называем субсахарской Африкой. Это его первый визит, и он совершает его именно в Зимбабве. Все взволнованы. Это очень волнующий визит, и я думаю, вы видели в аэропорту, как мы встречали толпами людей, приветствующих его прибытие. Между Зимбабве и Беларусью долгая история отношений. Беларусь формально была страной Советского Союза, и во время нашей освободительной войны Советский Союз поддерживал нашу борьбу против колониализма. Так что его визит на самом деле является большим событием для народа Зимбабве. «Сотрудничество с Беларусью помогает Зимбабве. На самом деле стало легче»

Kudzai Mutisi:

Наше знакомство с Беларусью, я думаю, началось в 2019 году, когда наш президент посетил Беларусь. Они подписали некоторые соглашения на сумму около 350 миллионов долларов, и с тех пор эти соглашения были реализованы на поставку оборудования для транспортной инфраструктуры, например, автобусов в Зимбабве. А с 2019 года Беларусь поставляет много оборудования для горнодобывающего сектора и сельского хозяйства. Таким образом, у нас есть комплексная программа, которая в основном экономическая, и, очевидно, занимается торговлей и инвестициями. Беларусь становится партнером. Как я уже говорил, мы находимся под американскими санкциями. Компаниям-партнерам на Западе очень тяжело. Таким образом, сотрудничество с Беларусью помогает Зимбабве. На самом деле стало легче. Это помогает нам развивать нашу экономику и дает нам возможность расширяться в условиях санкций. Сотрудничество продолжается, и было подписано восемь новых соглашений. Президент Лукашенко и президент Зимбабве официально подписали соглашение о поставках Беларусью сельскохозяйственной техники и оборудования для горнодобывающей промышленности в Зимбабве. Было задействовано почти 1 347 тракторов. У нас фантастическое сотрудничество, и мы нуждаемся в таком сотрудничестве. После введения санкций правительство Зимбабве решило сотрудничать со странами Востока, и Беларусь является одной из этих стран, сотрудничество с которыми интересно и на самом деле работает. О Лукашенко: «Мы любим его, мы счастливы, что он посетил нашу страну»