Журналист из Зимбабве: «Визит Александра Лукашенко во многих отношениях является историческим»
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Зимбабве и узнаем, что сами африканцы думают о белорусах. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и политический обозреватель из Зимбабве Kudzai Mutisi.
«Мы встречали толпами». Как в Зимбабве воспринимают визит Лукашенко?
Kudzai Mutisi, политический обозреватель (Зимбабве):
Визит Александра Лукашенко во многих отношениях является историческим. Это его первый визит в Африку, в регион, который мы называем субсахарской Африкой. Это его первый визит, и он совершает его именно в Зимбабве. Все взволнованы. Это очень волнующий визит, и я думаю, вы видели в аэропорту, как мы встречали толпами людей, приветствующих его прибытие. Между Зимбабве и Беларусью долгая история отношений. Беларусь формально была страной Советского Союза, и во время нашей освободительной войны Советский Союз поддерживал нашу борьбу против колониализма. Так что его визит на самом деле является большим событием для народа Зимбабве.
«Сотрудничество с Беларусью помогает Зимбабве. На самом деле стало легче»
Kudzai Mutisi:
Наше знакомство с Беларусью, я думаю, началось в 2019 году, когда наш президент посетил Беларусь. Они подписали некоторые соглашения на сумму около 350 миллионов долларов, и с тех пор эти соглашения были реализованы на поставку оборудования для транспортной инфраструктуры, например, автобусов в Зимбабве. А с 2019 года Беларусь поставляет много оборудования для горнодобывающего сектора и сельского хозяйства. Таким образом, у нас есть комплексная программа, которая в основном экономическая, и, очевидно, занимается торговлей и инвестициями. Беларусь становится партнером.
Как я уже говорил, мы находимся под американскими санкциями. Компаниям-партнерам на Западе очень тяжело. Таким образом, сотрудничество с Беларусью помогает Зимбабве. На самом деле стало легче. Это помогает нам развивать нашу экономику и дает нам возможность расширяться в условиях санкций. Сотрудничество продолжается, и было подписано восемь новых соглашений. Президент Лукашенко и президент Зимбабве официально подписали соглашение о поставках Беларусью сельскохозяйственной техники и оборудования для горнодобывающей промышленности в Зимбабве. Было задействовано почти 1 347 тракторов. У нас фантастическое сотрудничество, и мы нуждаемся в таком сотрудничестве. После введения санкций правительство Зимбабве решило сотрудничать со странами Востока, и Беларусь является одной из этих стран, сотрудничество с которыми интересно и на самом деле работает.
О Лукашенко: «Мы любим его, мы счастливы, что он посетил нашу страну»
Kudzai Mutisi:
Александр Лукашенко – это товарищ. Мы видим Александра Лукашенко одним из немногих людей, которые поднялись против гегемонии Запада. Факты говорят, он один из тех людей, которые могут делать дела, не глядя на Запад. Или говорить, не смотря на Запад. Это такой вид ментальности, который необходим африканским лидерам для борьбы за независимость. Они должны видеть свою страну как независимую и уважаемую в мировом сообществе, несмотря на то что Западу это очень не нравится. Лукашенко один из таких людей, один из таких лидеров в нашем мире, которого уважают. И который чувствует свою роль в мировых делах. Для нас Лукашенко – это товарищ, союзник, друг. Люди любят его. Нет вражды по отношению к нему, потому что он не враг, он не думает, как управлять нами. Мы не имеем ни одной причины идти против него. По сути, мы видим его как очень хорошего партнера. Зимбабве – это развивающаяся экономика, обладающая множеством минеральных ресурсов. Но мы не можем что-то с ними делать, так как не имеем подходящего оборудования. Беларусь же поддерживает нас. Мы не можем наращивать сбор сельской продукции, так как не имеем нужного фермерского оснащения. А Беларусь является столпом, на который мы опираемся. Мы любим его, мы счастливы, что он посетил нашу страну. Огромное спасибо.
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