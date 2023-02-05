Юрий Дудкин: «Недалёк тот час, когда Запад содрогнётся от возможностей Российской Федерации. А она может многое»
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Одно дело, когда страны НАТО поддерживают Украину, но есть уже горячие головы, которые хотят схлестнуться с Россией напрямую. К примеру, глава оборонного комитета британского парламента Тобиас Эллвуд заявил, что Великобритания, уже вовлеченная в конфликт в Украине, теперь должна столкнуться с Россией лицом к лицу. Эллвуд призвал увеличить оборонный бюджет Великобритании, а также отменить ранее приятное правительством решение о сокращении британской армии на 10 тысяч человек.
Тобиас Эллвуд, глава комитета по обороне британского парламента:
Мы находимся в состоянии войны в Европе, нам нужно перейти к военному положению. Мы предоставляем вооружение Украине. Нам необходимо встретиться с Россией лицом к лицу, а не оставлять Украине всю работу.
Надежда Сасс:
Как реагировать той же Российской Федерации? Такие заявления вынуждают наносить удары уже по Альянсу? Либо же дело в том, что присутствует нежелание у руководства Российской Федерации доводить до настолько горячей фазы ситуацию? Или отсутствуют методы и рычаги влияния на те же страны НАТО?
Юрий Дудкин, военный эксперт (Украина):
Дело в том, что Российская Федерация в лице ее руководства давно демонстрирует ту неимоверную терпимость ко всем провокационным высказываниям, которые делают западные ораторы. Мы прекрасно помним их всех. Я сейчас не буду повторять, но скажу главное: настанет то время, а оно, наверное, уже настало, что Российская Федерация… Поскольку Третья мировая война уже в своем прологе, основная часть, правда, еще не наступила. Так вот, в этом прологе Российская Федерация имеет право наносить превентивные удары конвенциональным оружием. Причем по местам скопления того оружия, которые поставляются в Украину. Я имею в виду такие государства, как Польша, Румыния и Великобритания, которая зарвалась до такой степени, что позволяет слишком многое в своих высказываниях, а уж тем более в своих действиях. Думаю, что недалек тот час, когда Запад содрогнется от возможностей Российской Федерации. А она может многое.
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