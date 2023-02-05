Юрий Дудкин: «Недалёк тот час, когда Запад содрогнётся от возможностей Российской Федерации. А она может многое»

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Одно дело, когда страны НАТО поддерживают Украину, но есть уже горячие головы, которые хотят схлестнуться с Россией напрямую. К примеру, глава оборонного комитета британского парламента Тобиас Эллвуд заявил, что Великобритания, уже вовлеченная в конфликт в Украине, теперь должна столкнуться с Россией лицом к лицу. Эллвуд призвал увеличить оборонный бюджет Великобритании, а также отменить ранее приятное правительством решение о сокращении британской армии на 10 тысяч человек.

Тобиас Эллвуд, глава комитета по обороне британского парламента:

Мы находимся в состоянии войны в Европе, нам нужно перейти к военному положению. Мы предоставляем вооружение Украине. Нам необходимо встретиться с Россией лицом к лицу, а не оставлять Украине всю работу. Надежда Сасс:

Как реагировать той же Российской Федерации? Такие заявления вынуждают наносить удары уже по Альянсу? Либо же дело в том, что присутствует нежелание у руководства Российской Федерации доводить до настолько горячей фазы ситуацию? Или отсутствуют методы и рычаги влияния на те же страны НАТО?