Пустовой: неделю обсуждали, какой портрет Лукашенко распечатать. Как встречали Президента в Зимбабве и с чем мы вернулись?
Три дня Александр Лукашенко провел в Зимбабве с государственным визитом. Вместе с Президентом в страну прилетела большая делегация. Как итог – подписаны десятки контрактов и соглашений. Только техники наша страна поставит в Зимбабве почти на 70 миллионов долларов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Общий эффект визита – примерно 200 миллионов долларов. Так что наши страны намного ближе, чем могло казаться на первый взгляд.
Ольга Коршун, СТВ:
Зимбабве. До 1980 года это была Южная Родезия, колония Великобритании. По площади эта стран почти вдвое больше Беларуси. Граничит с ЮАР, Мозамбиком, Ботсваной и Замбией, не имея при этом выхода к морю. Зато недра страны богаты полезными ископаемыми: платина, золото, никель, медь, редкие металлы, драгоценные камни. Есть хороший задел для промышленного производства, но пока основная роль в экономике страны отводится сельскому хозяйству.
Государство более 20 лет под санкциями США, которые Байден недавно продлил, что затрудняет разработку природных ресурсов и ограничивает иностранные инвестиции. Цель рестрикций – сменить режим, а затем привести туда западные компании, чтобы добывать сырье за бесценок.
Но Беларусь предложила Зимбабве совершенно другой сценарий взаимодействия. Об этом говорил и Президент. Мы готовы работать на благо народа Зимбабве на равноправных и взаимовыгодных условия, при этом не держим камня за пазухой и не выдвигаем никаких дополнительных требований. Так вот, мы пишем свою историю открыто и того же ждем от партнеров, независимо в какой точке земного шара они находятся.
Как белорусов принимали в Зимбабве, что везем домой и какой политический посыл несет этот визит в Африку, о своих впечатлениях о Хараре с нами поделился наш политический обозреватель Евгений Пустовой, который наблюдал за переговорами своими глазами.
Ольга Коршун:
Женя, привет! Рады видеть тебя на родной земле, в нашей студии. Когда я с экрана телевизора наблюдала за визитом, обратила внимание, что нашего Президента там очень тепло принимали, очень эмоционально. Как настоящую политическую или рок-звезду, было такое впечатление. Это не постановка же? Это не фейк?
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Нет-нет, Наталья Эйсмонт не привезла с собой бутафорскую группу, это действительно искренне и от всей души. Это мы поняли, когда еще прилетели накануне визита, когда в аэропорту белорусских флагов было больше, чем в Беларуси. И портреты нашего Президента – 4 тысячи экземпляров – были размещены по всей столице. Инсайд такой – неделю утверждали, какой же портрет Президента Лукашенко печатать, чтобы разместить на улицах Зимбабве. Президента нашего там уже знают, потому что нынешний глава Зимбабве, сначала был один визит в качестве вице-премьера, потом уже в нынешнем статусе Беларусь посещал, с одной лишь целью – накормить и гарантировать продовольственную безопасность для хорошей, богатой страны, но пока страдающей из-за санкций наших бывших партнеров западных.
Ольга Коршун:
Мы видим, где живут хорошие люди.
Евгений Пустовой:
Очень хорошие и очень откровенные, искренние. Это было видно, когда глава государства шел, как они его приветствовали. Причем было по всем дипломатическим канонам проведено мероприятие: рота почетного караула, по-европейски. А потом африканский колорит. Это люди, которые поддерживают.
Ольга Коршун:
Я вижу, что ты тоже проникся колоритом, этот шарф, который как флаг Зимбабве.
Евгений Пустовой:
Это высший пилотаж, можно сказать. Этот шарф глава государства носит. Это там тоже очень распространено, но это такой сувенир.
Ольга Коршун:
Ты говорил о визите главы Зимбабве в нашу страну, он был в 2019 году. Я помню, что это было в январе, холодно, были январские морозы. И когда этот визит разбирали по деталям, говорили, что человек из Африки, Зимбабве, прилетел в Беларусь в такую пору, когда у нас даже белорусу холодно, не то что человеку с очень теплого континента. Это многое значит, то есть для этой страны нет никаких преград, они настроены на сотрудничество. Как ты оценишь экономические итоги визита, что в портфеле?
Евгений Пустовой:
В портфеле больше 200 миллионов долларов. Это за один только визит. 30 лет у нас дипломатические отношения. 8 или 10 соглашений, меморандумов было подписано до этого. И во время визита главы государства прямо проходил бизнес-форум и столько же меморандумов, договоренностей было в присутствии глав государств подписано. Это говорит о доверии. Африканцы ждут от белого человека не снисхождения и даже не денег, они ждут равноправия и уважения, а еще технологий и компетенций. Мы к ним приехали не только на тракторе, но и с технологиями, когда наши специалисты обучают зимбабвийцев, как управлять трактором, как ремонтировать. И сейчас управлять этим трактором, потому что я брал интервью с этими темпераментными, горячими ребятами, круче, чем быть репером. Они так много говорили и так искренне о том, какие у нас трактора хорошие, комбайны, что ваша страна тоже должна быть хорошей, раз делает такую замечательную технику.
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