Пустовой: неделю обсуждали, какой портрет Лукашенко распечатать. Как встречали Президента в Зимбабве и с чем мы вернулись?

Три дня Александр Лукашенко провел в Зимбабве с государственным визитом. Вместе с Президентом в страну прилетела большая делегация. Как итог – подписаны десятки контрактов и соглашений. Только техники наша страна поставит в Зимбабве почти на 70 миллионов долларов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Общий эффект визита – примерно 200 миллионов долларов. Так что наши страны намного ближе, чем могло казаться на первый взгляд. Ольга Коршун, СТВ:

Зимбабве. До 1980 года это была Южная Родезия, колония Великобритании. По площади эта стран почти вдвое больше Беларуси. Граничит с ЮАР, Мозамбиком, Ботсваной и Замбией, не имея при этом выхода к морю. Зато недра страны богаты полезными ископаемыми: платина, золото, никель, медь, редкие металлы, драгоценные камни. Есть хороший задел для промышленного производства, но пока основная роль в экономике страны отводится сельскому хозяйству. Государство более 20 лет под санкциями США, которые Байден недавно продлил, что затрудняет разработку природных ресурсов и ограничивает иностранные инвестиции. Цель рестрикций – сменить режим, а затем привести туда западные компании, чтобы добывать сырье за бесценок.

Но Беларусь предложила Зимбабве совершенно другой сценарий взаимодействия. Об этом говорил и Президент. Мы готовы работать на благо народа Зимбабве на равноправных и взаимовыгодных условия, при этом не держим камня за пазухой и не выдвигаем никаких дополнительных требований. Так вот, мы пишем свою историю открыто и того же ждем от партнеров, независимо в какой точке земного шара они находятся. Как белорусов принимали в Зимбабве, что везем домой и какой политический посыл несет этот визит в Африку, о своих впечатлениях о Хараре с нами поделился наш политический обозреватель Евгений Пустовой, который наблюдал за переговорами своими глазами. Ольга Коршун:

Женя, привет! Рады видеть тебя на родной земле, в нашей студии. Когда я с экрана телевизора наблюдала за визитом, обратила внимание, что нашего Президента там очень тепло принимали, очень эмоционально. Как настоящую политическую или рок-звезду, было такое впечатление. Это не постановка же? Это не фейк?

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Нет-нет, Наталья Эйсмонт не привезла с собой бутафорскую группу, это действительно искренне и от всей души. Это мы поняли, когда еще прилетели накануне визита, когда в аэропорту белорусских флагов было больше, чем в Беларуси. И портреты нашего Президента – 4 тысячи экземпляров – были размещены по всей столице. Инсайд такой – неделю утверждали, какой же портрет Президента Лукашенко печатать, чтобы разместить на улицах Зимбабве. Президента нашего там уже знают, потому что нынешний глава Зимбабве, сначала был один визит в качестве вице-премьера, потом уже в нынешнем статусе Беларусь посещал, с одной лишь целью – накормить и гарантировать продовольственную безопасность для хорошей, богатой страны, но пока страдающей из-за санкций наших бывших партнеров западных. Ольга Коршун:

Мы видим, где живут хорошие люди. Евгений Пустовой:

Очень хорошие и очень откровенные, искренние. Это было видно, когда глава государства шел, как они его приветствовали. Причем было по всем дипломатическим канонам проведено мероприятие: рота почетного караула, по-европейски. А потом африканский колорит. Это люди, которые поддерживают.

Ольга Коршун:

Я вижу, что ты тоже проникся колоритом, этот шарф, который как флаг Зимбабве. Евгений Пустовой:

Это высший пилотаж, можно сказать. Этот шарф глава государства носит. Это там тоже очень распространено, но это такой сувенир. Ольга Коршун:

Ты говорил о визите главы Зимбабве в нашу страну, он был в 2019 году. Я помню, что это было в январе, холодно, были январские морозы. И когда этот визит разбирали по деталям, говорили, что человек из Африки, Зимбабве, прилетел в Беларусь в такую пору, когда у нас даже белорусу холодно, не то что человеку с очень теплого континента. Это многое значит, то есть для этой страны нет никаких преград, они настроены на сотрудничество. Как ты оценишь экономические итоги визита, что в портфеле?