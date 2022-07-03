Против 17 тыс. партизан было брошено 60 тыс. немцев. Как удалось победить в легендарной Полоцко-Лепельской битве?

История Второй мировой знает всего три крупнейших партизанских сражения. Два из них произошли в 1943 году в Югославии. Третьей стала легендарная Полоцко-Лепельская битва. Именно здесь, в тылу 3-й танковой армии вермахта, расположилась республика, которую ярко озаряла звезда советов. Она и была целью номер один.

Светлана Турло, директор Ушачского музея народной славы имени В.Е. Лобанка:

В 1944 году гауляйтер Беларуси Курт фон Готтберг разработал две операции, которые носили название «Праздник весны» и «Моросящий дождь». В планы фашистов входило за пять дней уничтожить Полоцко-Лепельскую партизанскую территорию. И Готтберг в своем указании писал: уничтожить территорию Полоцко-Лепельской партизанской зоны, трудоспособных угнать в Германию, чтобы они трудились на пользу великой Германии. Остальных мирных жителей, которые даром едят хлеб, всех уничтожить. Однако битва затянулась на 25 дней. Озлобленные партизаны, которых всячески поддерживали мирные, ни на миллиметр не хотели уступать непрошенным гостям своей земли.

Мария Гореликова, ведущий научный сотрудник отдела истории партизанского движения Музея истории Великой Отечественной войны:

Прорыв – это вынужденная операция, когда уже у партизан просто не оставалось никакого выхода, поэтому партизаны к прорыву очень тщательно готовились. Комиссары партизанских отрядов и бригад даже проводили беседы о том, что необходимо провести прорыв, настроить людей, что позади смерть, что необходимо спасти это мирное население. И после того, как был осуществлен этот прорыв, удалось вывести 15 000 мирных жителей. Значительно обескровить силы гитлеровцев. По разным данным, было уничтожено более 8 000 гитлеровцев. Весной 1944 года в Полоцко-Лепельской зоне сосредоточились 16 партизанских бригад, насчитывавших 17,5 тысячи бойцов. В арсенале – винтовки, автоматы, пулемет и минометы. Партизаны хорошенько подготовились. Но силы так или иначе были не равны.

Виктор Турло, старший научный сотрудник Ушачского музея народной славы имени В.Е. Лобанка:

На границе зоны сконцентрировалось более 60 тысяч личного состава немецкой армии. Их поддерживали 235 орудий, 150 танков, около 75 самолетов, два бронепоезда, которые курсировали по железной дороге, находящейся недалеко от партизанской зоны, буквально в 20 километрах. Одному богу известно, какого труда и мужества стоило создать за линией фронта в условиях фашистского террора полноценную партизанскую армию. Начало операции запланировали на 11 апреля 1944 года. Против 17 тысяч партизан было брошено 60 тысяч немцев.

Светлана Турло:

И только, наверное, вера в то, что мы защищаем свою Родину, свою землю, своих детей, отцов, матерей, помогла партизанам выстоять в этой страшной мясорубке и совершить легендарный прорыв. Ведь в истории Великой Отечественной войны это было единственное сражение, что против партизан была выставлена до зубов вооруженная армия. К 27 апреля кольцо вокруг Ушачей достигало всего 20 километров. Бои шли ожесточенные. Партизанам удавалось удерживать Западный фронт, но с востока и юга каратели то и дело прорывали оборону. Войска 1-го Прибалтийского фронта помогали партизанам как могли: бомбили врага с воздуха, вывозили раненых. На фронте намеренно активизировали бои, чтобы отвлечь внимание немцев на себя. Но кольцо блокады неминуемо сужалось.

Виктор Турло:

К началу мая немцам удалось вытеснить партизан на левый берег реки Ушача, то есть в эту сторону, и заблокировать их в лесу. Лес начинается прямо отсюда. За деревней Боровно и идет до деревни Матырино, это километров 5-6. К 4 мая партизаны и отступавшее вместе с ними мирное население занимали площадочку всего лишь 3 на 1,5 километра. Это довольно трудно представить даже физически – такую массу людей. Силы были на исходе. Решение нужно было принимать немедленно. Выход один – прорываться. В ночь с 4 на 5 мая партизаны получили сигнал.