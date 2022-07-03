«Здоровья, благополучия и мира». Народная артистка Анастасия Москвина поздравила белорусов с Днём Независимости

Новости Беларуси. Одна из крупнейших театральных площадок Европы и архитектурный символ нашей столицы, Большой театр оперы и балета, 3 июля подготовил вечернюю праздничную программу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Илона Волынец, политический обозреватель:

Добрый день, коллеги. С Днем Независимости, страна. Большой театр Беларуси принимает праздничную эстафету. Начало запланировано на 18:00. Во-первых, это чествование деятелей культуры и искусства. Примечательно, что награды заслуженные люди страны получат из рук Президента. Ожидаем прибытие главы государства. Во-вторых, гала-концерт. Кстати, в прошлом году подобная программа в День Независимости была. Тогда такой формат всем понравился, и Александр Лукашенко предложил продолжить эту добрую традицию. Как проходит праздник возле Дворца спорта, читайте здесь.

Конечно, нам интересно узнать, что интересного будет в программе. Мы пообщались с народной артисткой Беларуси Анастасией Москвиной. Давайте послушаем, что она нам рассказала.

Анастасия Москвина, народная артистка Беларуси:

Сегодня у нас уникальная программа. Хиты мировой оперы и балета, также наша белорусская национальная классика и песни, известные всем белорусам. Завершает нашу программу знаменитая песня «Журавли на Полесье летят», которая является своеобразным гимном сегодняшней программы. Потому что она вся о любви к нашей стране. Каждый третий погиб в Беларуси, и мы, потомки наши дедов и прадедов, должны помнить подвиг, который был совершен. Мы сейчас с вами живем в независимой, свободной синеокой Беларуси, и это большое счастье для нас. Поэтому я хочу поздравить всех белорусов с праздником, с Днем Независимости. Пожелать им здоровья, благополучия и мира на земле. Потому что мир сейчас самое главное.