Прямой эфир

Выставка вооружения и катание на бронеавтомобилях. Где можно познакомиться с достижениями белорусской армии?

03 июля 2022 07:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Многие из праздничных локаций подготовлены при содействии Министерства обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Где именно можно познакомиться более широко с достижениями нашей армии? В нашем следующем анонсе.  

Выставка вооружения и катание на бронеавтомобилях. Где можно познакомиться с достижениями белорусской армии?-1

Выставка современного вооружения и техники, военно-спортивные состязания, показательные выступления спецподразделений и армейских творческих коллективов, полевая кухня, выступление кинологов, катание на квадроциклах и бронеавтомобилях, розыгрыш подарков и фотозоны.

3 июля, Минск: парк «Победы», парк им. Я. Купалы, парк им. М. Павлова, парк экстремальных видов спорта, спортивный комплекс «Чижовка-Арена», площадки перед Национальной библиотекой и Минским городским дворцом культуры, парк «Курасовщина», парк 60-летия Октября, сквер Мулявина, мемориальный комплекс «Курган Славы».  

# День Независимости # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Путин поздравил Лукашенко и белорусов с Днём Независимости
03 июля 2022 07:36

Путин поздравил Лукашенко и белорусов с Днём Независимости

Гости из Швейцарии и Орши. Кто собирается 3 июля у Кургана Славы?
03 июля 2022 07:28

Гости из Швейцарии и Орши. Кто собирается 3 июля у Кургана Славы?

Виктор Лискович о «Поезде Памяти»: ребята под очень большим впечатлением
03 июля 2022 07:04

Виктор Лискович о «Поезде Памяти»: ребята под очень большим впечатлением