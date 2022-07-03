Выставка вооружения и катание на бронеавтомобилях. Где можно познакомиться с достижениями белорусской армии?

Новости Беларуси. Многие из праздничных локаций подготовлены при содействии Министерства обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Где именно можно познакомиться более широко с достижениями нашей армии? В нашем следующем анонсе.

Выставка современного вооружения и техники, военно-спортивные состязания, показательные выступления спецподразделений и армейских творческих коллективов, полевая кухня, выступление кинологов, катание на квадроциклах и бронеавтомобилях, розыгрыш подарков и фотозоны.

3 июля, Минск: парк «Победы», парк им. Я. Купалы, парк им. М. Павлова, парк экстремальных видов спорта, спортивный комплекс «Чижовка-Арена», площадки перед Национальной библиотекой и Минским городским дворцом культуры, парк «Курасовщина», парк 60-летия Октября, сквер Мулявина, мемориальный комплекс «Курган Славы».