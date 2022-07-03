«Задала самый главный вопрос в жизни любого президента». Лукашенко пообщался с участниками «Поезда Памяти»

Новости Беларуси. Будем делать все, чтобы выстоять и победить, потому что память мы не предаем. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня во время торжественной церемонии у Кургана Славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Курган Славы – финальная станция проекта «Поезд Памяти», которая объединила молодых людей Беларуси и России в патриотическом путешествии по местам воинской славы. Глава государства пообщался с юными белорусами и ответил на вопросы ребят. Один из них Александр Лукашенко назвал «главным» в жизни любого президента.