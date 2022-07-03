«Задала самый главный вопрос в жизни любого президента». Лукашенко пообщался с участниками «Поезда Памяти»
Новости Беларуси. Будем делать все, чтобы выстоять и победить, потому что память мы не предаем. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня во время торжественной церемонии у Кургана Славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Курган Славы – финальная станция проекта «Поезд Памяти», которая объединила молодых людей Беларуси и России в патриотическом путешествии по местам воинской славы. Глава государства пообщался с юными белорусами и ответил на вопросы ребят. Один из них Александр Лукашенко назвал «главным» в жизни любого президента.
Какие достижения за годы независимости для вас считаются самыми яркими, которыми вы сами гордитесь? И как вы видите нашу страну в ближайшем будущем?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Задала самый главный вопрос в жизни любого президента. Все правильно, для любого президента, что бы ни происходило, сколько бы он ни находился у власти – это вопрос номер один. Если кто-то из политиков будет тебе говорить, что он не думает об этом, это неправда. Самое главное, что мы сделали вместе, не только я – мы впервые в истории построили суверенное и независимое государство. Такого никогда не было. Поэтому исторический момент, я этим горжусь, это самое главное. А все остальное мы купим.
Поделились молодые люди и новыми патриотическими идеями. Например, следующий год в Беларуси и России совместно объявить Годом исторической памяти. А еще дополнить ансамбль Кургана Славы аллеей памятных знаков в честь подвигов белорусских городов. Молодежные инициативы белорусский лидер поддержал.
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