Враги боялись лесных мстителей как чёрт ладана. Как белорусские партизаны добывали Победу в нечеловеческих условиях?

Партизанское движение на всей территории Беларуси было притчей во языцех. Враг боялся лесных мстителей как черт ладана. Месть в котле народного гнева забурлила мгновенно, буквально в первые дни оккупации. Многие скажут: партотряды создавались по разнарядке. Однако благодаря им борьба стала по-настоящему всенародной. Прислужники оккупантов держали ухо востро и то и дело предоставляли новым хозяевам списки тех, у кого родственники были в партизанах либо служили в Красной армии.

Лесной фронт поначалу появился в западных районах Беларуси. В состав первых групп входили партийные активисты, комсомольцы, попавшие в окружение военнослужащие, милиционеры, пограничники. Те, кому с приходом оккупантов неминуемо светила смерть. Первый клич поступил из Москвы 29 июня 1941 года в известной директиве партийным и советским организациям прифронтовых областей.

Анатолий Криворот, ведущий научный сотрудник Центра военной истории Беларуси Национальной академии наук:

Справа ў тым, што ў пятым пункце гэтай дырэктывы, якая была сакрэтнай, прызначана толькі для партыйных работнікаў, узгадвалася, што трэба паўсюль ствараць партызанскія атрады.

Мария Гореликова, ведущий научный сотрудник отдела истории партизанского движения Музея истории Великой Отечественной войны:

Один из способов формирования партизанских отрядов, когда руководителя оставляли в тылу врага для организации партизанского движения, например, таким был Владимир Лобанок. До войны он был секретарем Лепельского подпольного райкома. Когда началась война, он получает задание остаться в тылу врага для организации партизанского движения. Прежде всего в партизанские отряды уходили местные жители.

Размах народной борьбы набирал масштабы. Если в июне было всего четыре отряда, то в августе – уже 41. К Новому году – под сотню. Первые возникали скорее стихийно, но по мере выхода различных документов движение приобретало управляемый характер. В глубинку засылались организаторы партийных групп, которые доносили указания ЦК Компартии Беларуси и Центрального штаба партизанского движения. Анатолий Криворот:

З мэтай цэнтралізацыі партызанскага руху – праблема хвалявала партыйнае і савецкае кіраўніцтва – з мэтай цэнтралізацыі быў створаны цэнтральны партызанскі. Ён быў створаны ў адпаведнасці з указаннем Дзяржаўнага камітэта абароны ад 30 мая 1942 года. У сваёй дзейнасці ён якраз і кіраваўся рашэннямі ЦК ВКПБ і Дзяржаўнага камітэта абароны. Начальнікам штаба быў прызначаны першы сакратар ЦК Кампартыі Беларусі Панамарэнка. 8 апреля в Беларуси появилась первая партизанская бригада, а ее командиром стал Минай Шмырев. Как самая многочисленная вошла в историю бригада имени Ворошилова в Минской области. На момент расформирования она имела в составе 3 тысячи человек. Основа – рабочие и крестьяне. Но на борьбу с врагом поднимались даже дети.

Демьян Крупеня, партизан:

Начали писать от руки печатными буквами листовки. Женщины жали, бабки такие, конусом снопы, серпом жали. Мы в эти бабки заталкивали листовки. Приходят: ой, красноармейцы что написали. Но мы же молчим, не говорим родным.

Виктор Турло, старший научный сотрудник Ушачского музея народной славы имени В.Е. Лобанка:

В партизанских отрядах было довольно много детей и подростков, которые по мере своих сил помогали в борьбе с врагом. Они были смелыми и сообразительными разведчиками, распространяли листовки, помогали всеми силами. И воевали с оружием в руках. Цель была ясна: коммуникации и немецкие гарнизоны. Фашисты люто ненавидели лесных мстителей и точили на них зуб с первых дней войны. А уж тем более на партизан Полоцко-Лепельской зоны. Подумать только: советская власть под самым носом у фашистов.

Мария Гореликова:

Это была самая настоящая партизанская республика со своей столицей в Ушачах. Здесь работали школы, работали предприятия, фабрики. Работало, например, 20 маслозаводов, 80 слесарных мастерских, два скипидарно-дегтярных завода, которые обеспечивали партизан смазкой для оружия. Дети ходили в школу, работали крупные госпитали, работало шесть мельниц, три электростанции. Была проложена телефонная связь. Лесные мстители понимали: важно поддерживать боевой дух людей, а потому необходимо было как можно оперативнее информировать их об успехах в борьбе с врагом. На территории, подконтрольной Советам, выходило шесть газет. Партизаны оборудовали собственные типографии, оснастив их печатными станками и заручившись поддержкой специалистов с Большой земли. Самым сложным было распространить издания и листовки среди населения. И тогда в ход шла смекалка.

Виктор Турло:

Интересным способом распространяли листовки (это было придумано адъютантом комбрига Дубровского Чайкиным) – распространять листовки с помощью воздушного змея. Пачка листовок прикреплялась к воздушному змею, змей запускался по ветру над городом, дергался шнур, освобождался зажим, листовки разлетались по всей территории немецкого гарнизона. Немцы все время думали, что распространение происходит с помощью самолета. Однако самым серьезным достижением партизан было наличие трех собственных аэродромов. Связь с Большой землей имела стратегическое значение. С нее партизанам поставляли оружие, медикаменты, продукты питания, литературу. А с оккупированной территории благодаря регулярным полетам можно было вывозить в тыл раненых.

Мария Гореликова:

Тяжелейшая работа – создать партизанский аэродром. Например, на болоте или в лесу необходимо было выкорчевать все деревья, сделать площадку, для этого привлекалось местное население. Люди работали сутками, чтобы создать площадку, на которую мог сесть самолет, например, У-2 или Р-5. Два аэродрома действовали постоянно. С третьего взлетали только зимой, поскольку находился он аккурат на озере Вечелье. Именно там развернулась одна из самых драматичных историй того времени – операция по спасению воспитанников Полоцкого детдома. На кону стояли 180 детских жизней. Когда фашисты начали сжимать тиски, детей вывезли в деревню Бельчицы, где размещался большой немецкий гарнизон.

Светлана Турло, директор Ушачского музея народной славы имени В.Е. Лобанка:

В феврале 1943 года партизаны бригады Чапаева отряд «Щорса» под покровом ночи смогли вывести детей из Полоцкого детского дома в зону. До апреля 1944 года дети жили вместе с воспитателями на территории партизанской зоны. Однако вскоре поступила тревожная информация: немцы готовят невиданные ранее по своим масштабам карательные операции. «Праздник весны» и «Моросящий дождь» обещали стать самыми кровавыми и жестокими акциями против партизан. Тогда же принимается беспрецедентное решение: в срочном порядке эвакуировать детей.

Светлана Турло:

В эвакуации детей именно с этого аэродрома, с озера Вечелье, принимали участие летчики 105-го авиационного полка. Легендарный летчик Мамкин Александр Петрович, который в ночь с 11 на 12 апреля совершил девять рейсов, вывозил детей из партизанской зоны. К сожалению, девятый рейс оказался трагичным, уже на подлете к линии фронта самолет летчика был подбит. Он загорелся, но отважный летчик Мамкин смог посадить горящий самолет, спасти девятерых детей, двух воспитателей и двух раненых партизан. Операция «Звездочка» по сей день считается одной из самых заметных в истории Великой Отечественной. Однако каждый подобный успех партизан еще больше злил фашистов, которые во что бы то ни стало хотели завладеть этим клочком земли. Архив упрямо твердит: действия оккупантов были четко спланированы и зафиксированы в разных инструкциях и директивах. Все они были приняты еще до нападения Германии на Советский Союз.

Анатолий Криворот:

Першыя акцыі, якія былі праведзены, паказалі, што незалежна ад сацыяльнага статуса, ад пола, узросту, нацыянальнасці, ішло татальнае знішчэнне насельніцтва. Самая жудасная аперацыя першага года вайны – «Прыпяцкія балоты», якая ахапіла раёны чатырох абласцей – Пінскай, Брэсцкай, Палескай, Мінскай. За паўтары месяцы было знішчана каля 14 000 чалавек. Спалена шмат вёсак. За сотрудничество с партизанами наказание было самое страшное – смерть. А вот за вступление в ряды полицаев сулили невиданные блага и защиту.

Рельсовая война, которую партизаны объявили фашистам, стала их кошмаром. Начало ей было положено в ночь на 3 августа 1943 года, когда десятки тысяч партизан Беларуси вышли на железные дороги. За первый этап было подорвано 215 тысяч рельсов. Второй этап начался 15 сентября и продолжался до конца октября. Анатолий Криворот:

Гэты этап называўся «канцэртам». У гэты час пачалося вызваленне Беларусі. Першы – у канцы верасня – пачатку кастрычніка – былі вызвалены дзясяткі раённых цэнтраў Беларусі. За гэты час было падарвана дзясяткі чыгуначных мастоў, скінута больш за тысячу эшалонаў. Третий этап развернулся во время операции «Багратион». На момент подготовки к ней на территории Беларуси действовало 150 бригад и 49 отдельных отрядов. Не будь их, неизвестно, чем бы все закончилось. Ведь именно партизаны внесли весомый вклад в разгром группы армии «Центр».