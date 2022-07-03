Прямой эфир

Узнать судьбу и погладить питона можно в парке 60-летия Октября в Минске

03 июля 2022 15:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Атмосфера настоящего праздника 3 июля царит на каждой улице Минска. Развлечения во всех районах, при этом до позднего вечера: мобильные торговые точки, конкурсы, творческие коллективы, выступление кинологов, военная техника и, конечно, солдатская каша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чем удивляют во Фрунзенском районе, уже готова рассказать Кристина Сущеня.

Узнать судьбу и погладить питона можно в парке 60-летия Октября в Минске-1

Кристина Сущеня, корреспондент:
Готовы делиться атмосферой, что царит во Фрунзенском районе, мы переместились в парк имени 60-летия Октября.

Узнать судьбу и погладить питона можно в парке 60-летия Октября в Минске-4

– Здравствуйте.
– Здравствуйте. Вытягивайте предсказание, узнавайте свою судьбу.
– «Веселое приключение ждет тебя на каникулах». Ну как раз, у меня скоро отпуск, очень в тему, спасибо!

Узнать судьбу и погладить питона можно в парке 60-летия Октября в Минске-7

Кристина Сущеня:
Здесь все для детей. «Молодежное лето» – локация называется. Дальше – все о растительном мире готовы нам рассказать и даже все об экзотическом мире.

Узнать судьбу и погладить питона можно в парке 60-летия Октября в Минске-10

Кристина Сущеня:
Это он или она, рассказывайте.

Семен Герехт, ведущий зоолог:
Это королевский питон. Или питон региус, как его еще называют.

Кристина Сущеня:
Можно потрогать?

Семен Герехт:
Потрогать можно и даже погладить. Это мальчик.

Узнать судьбу и погладить питона можно в парке 60-летия Октября в Минске-13

Кристина Сущеня:
Я так понимаю, здесь можно опробовать свои силы.

Алексей Меленчук, заведующий отделом физкультурно-спортивного центра детей и молодежи Фрунзенского района Минска:
Да. Например, вот армрестлинг сейчас проходит. Люди, кто хочет поучаствовать, подходят, участвуют, получают удовольствие. Есть зона туристическая, есть шахматы, там можно сфотографироваться, вот шарики – дротиком, дартс есть, волейбол у нас есть.

Узнать судьбу и погладить питона можно в парке 60-летия Октября в Минске-16

Праздник удался.

Узнать судьбу и погладить питона можно в парке 60-летия Октября в Минске-19

Мы очень довольны. Хотелось бы, чтобы такие праздники были почаще.

Узнать судьбу и погладить питона можно в парке 60-летия Октября в Минске-22

Кристина Сущеня:
Программа очень насыщенная. Но это не все, это только лишь малая часть того, что вместилось в наш мини-обзор. На улице очень жарко, но большинство гостей танцуют, поэтому атмосфера на самом деле праздничная. Здесь, кстати, идут еще такие настоящие бои. Можете посмотреть.

Узнать судьбу и погладить питона можно в парке 60-летия Октября в Минске-25

Из интересного – специально на праздник приехала творческая группа из Севастополя. Мы пообщались с руководителем и не только.

Узнать судьбу и погладить питона можно в парке 60-летия Октября в Минске-28

Екатерина Астахова, руководитель студии свободного танца:
Мы очень рады, что в этот день мы можем подарить наше творчество, частичку нашей души мы даем вам, всем белорусам, в ваш замечательный день. Мы уже третий день находимся в столице, восторг просто неимоверный. Красивейший город, и, самое главное, такой приятный здесь, такой отзывчивый народ, мы просто влюблены. А сейчас мы побежим на сцену.

Узнать судьбу и погладить питона можно в парке 60-летия Октября в Минске-31

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района Минска:
Вы слышите, как поддерживает наш Фрунзенский район наших друзей из города-героя Севастополя. Сегодня праздник каждого жителя страны, не только района. Поэтому мы действительно должны чтить, это один из главных наших праздников.

Узнать судьбу и погладить питона можно в парке 60-летия Октября в Минске-34

Кристина Сущеня:
Вывод напрашивается один: сюда точно стоит приезжать, приходить, причем целыми семьями, потому что здесь развлечения на любой вкус и даже цвет.

Узнать судьбу и погладить питона можно в парке 60-летия Октября в Минске-37

Читайте также:

Выставка вооружения и катание на бронеавтомобилях. Где можно познакомиться с достижениями белорусской армии?

«Сюда, на Детскую железную дорогу, точно стоит приехать». Где можно отдохнуть на 3 июля в Минске?

«Задала самый главный вопрос в жизни любого президента». Лукашенко пообщался с участниками «Поезда Памяти»

# День Независимости # общество # Сергей Шкруднев # Екатерина Астахова # Алексей Меленчук # Семен Герехт # Кристина Сущеня # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Рыбу коптим. И сало коптим». Поговорили с многодетной семьёй, которая живет в деревне и ей всё нравится
03 июля 2022 14:53

«Рыбу коптим. И сало коптим». Поговорили с многодетной семьёй, которая живет в деревне и ей всё нравится

Гипоаллергенное молоко от натуральных производителей. Что появится на прилавках белорусских магазинов?
03 июля 2022 14:21

Гипоаллергенное молоко от натуральных производителей. Что появится на прилавках белорусских магазинов?

«Для счастья у нас все есть». Как победа в конкурсе «Властелин села» изменила жизнь семьи Погодиных?
03 июля 2022 14:02

«Для счастья у нас все есть». Как победа в конкурсе «Властелин села» изменила жизнь семьи Погодиных?