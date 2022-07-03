Узнать судьбу и погладить питона можно в парке 60-летия Октября в Минске
Новости Беларуси. Атмосфера настоящего праздника 3 июля царит на каждой улице Минска. Развлечения во всех районах, при этом до позднего вечера: мобильные торговые точки, конкурсы, творческие коллективы, выступление кинологов, военная техника и, конечно, солдатская каша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чем удивляют во Фрунзенском районе, уже готова рассказать Кристина Сущеня.
Кристина Сущеня, корреспондент:
Готовы делиться атмосферой, что царит во Фрунзенском районе, мы переместились в парк имени 60-летия Октября.
– Здравствуйте.
– Здравствуйте. Вытягивайте предсказание, узнавайте свою судьбу.
– «Веселое приключение ждет тебя на каникулах». Ну как раз, у меня скоро отпуск, очень в тему, спасибо!
Кристина Сущеня:
Здесь все для детей. «Молодежное лето» – локация называется. Дальше – все о растительном мире готовы нам рассказать и даже все об экзотическом мире.
Кристина Сущеня:
Это он или она, рассказывайте.
Семен Герехт, ведущий зоолог:
Это королевский питон. Или питон региус, как его еще называют.
Кристина Сущеня:
Можно потрогать?
Семен Герехт:
Потрогать можно и даже погладить. Это мальчик.
Кристина Сущеня:
Я так понимаю, здесь можно опробовать свои силы.
Алексей Меленчук, заведующий отделом физкультурно-спортивного центра детей и молодежи Фрунзенского района Минска:
Да. Например, вот армрестлинг сейчас проходит. Люди, кто хочет поучаствовать, подходят, участвуют, получают удовольствие. Есть зона туристическая, есть шахматы, там можно сфотографироваться, вот шарики – дротиком, дартс есть, волейбол у нас есть.
Мы очень довольны. Хотелось бы, чтобы такие праздники были почаще.
Кристина Сущеня:
Программа очень насыщенная. Но это не все, это только лишь малая часть того, что вместилось в наш мини-обзор. На улице очень жарко, но большинство гостей танцуют, поэтому атмосфера на самом деле праздничная. Здесь, кстати, идут еще такие настоящие бои. Можете посмотреть.
Из интересного – специально на праздник приехала творческая группа из Севастополя. Мы пообщались с руководителем и не только.
Екатерина Астахова, руководитель студии свободного танца:
Мы очень рады, что в этот день мы можем подарить наше творчество, частичку нашей души мы даем вам, всем белорусам, в ваш замечательный день. Мы уже третий день находимся в столице, восторг просто неимоверный. Красивейший город, и, самое главное, такой приятный здесь, такой отзывчивый народ, мы просто влюблены. А сейчас мы побежим на сцену.
Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района Минска:
Вы слышите, как поддерживает наш Фрунзенский район наших друзей из города-героя Севастополя. Сегодня праздник каждого жителя страны, не только района. Поэтому мы действительно должны чтить, это один из главных наших праздников.
Кристина Сущеня:
Вывод напрашивается один: сюда точно стоит приезжать, приходить, причем целыми семьями, потому что здесь развлечения на любой вкус и даже цвет.