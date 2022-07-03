Узнать судьбу и погладить питона можно в парке 60-летия Октября в Минске

Новости Беларуси. Атмосфера настоящего праздника 3 июля царит на каждой улице Минска. Развлечения во всех районах, при этом до позднего вечера: мобильные торговые точки, конкурсы, творческие коллективы, выступление кинологов, военная техника и, конечно, солдатская каша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чем удивляют во Фрунзенском районе, уже готова рассказать Кристина Сущеня.

Кристина Сущеня, корреспондент:

Готовы делиться атмосферой, что царит во Фрунзенском районе, мы переместились в парк имени 60-летия Октября.

– Здравствуйте.

– Здравствуйте. Вытягивайте предсказание, узнавайте свою судьбу.

– «Веселое приключение ждет тебя на каникулах». Ну как раз, у меня скоро отпуск, очень в тему, спасибо!

Кристина Сущеня:

Здесь все для детей. «Молодежное лето» – локация называется. Дальше – все о растительном мире готовы нам рассказать и даже все об экзотическом мире.

Кристина Сущеня:

Это он или она, рассказывайте. Семен Герехт, ведущий зоолог:

Это королевский питон. Или питон региус, как его еще называют. Кристина Сущеня:

Можно потрогать? Семен Герехт:

Потрогать можно и даже погладить. Это мальчик.

Кристина Сущеня:

Я так понимаю, здесь можно опробовать свои силы. Алексей Меленчук, заведующий отделом физкультурно-спортивного центра детей и молодежи Фрунзенского района Минска:

Да. Например, вот армрестлинг сейчас проходит. Люди, кто хочет поучаствовать, подходят, участвуют, получают удовольствие. Есть зона туристическая, есть шахматы, там можно сфотографироваться, вот шарики – дротиком, дартс есть, волейбол у нас есть.

Праздник удался.

Мы очень довольны. Хотелось бы, чтобы такие праздники были почаще.

Кристина Сущеня:

Программа очень насыщенная. Но это не все, это только лишь малая часть того, что вместилось в наш мини-обзор. На улице очень жарко, но большинство гостей танцуют, поэтому атмосфера на самом деле праздничная. Здесь, кстати, идут еще такие настоящие бои. Можете посмотреть.

Из интересного – специально на праздник приехала творческая группа из Севастополя. Мы пообщались с руководителем и не только.

Екатерина Астахова, руководитель студии свободного танца:

Мы очень рады, что в этот день мы можем подарить наше творчество, частичку нашей души мы даем вам, всем белорусам, в ваш замечательный день. Мы уже третий день находимся в столице, восторг просто неимоверный. Красивейший город, и, самое главное, такой приятный здесь, такой отзывчивый народ, мы просто влюблены. А сейчас мы побежим на сцену.

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района Минска:

Вы слышите, как поддерживает наш Фрунзенский район наших друзей из города-героя Севастополя. Сегодня праздник каждого жителя страны, не только района. Поэтому мы действительно должны чтить, это один из главных наших праздников.