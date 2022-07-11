«Отсутствие руки хозяина». Как обстоят дела с контролем на государственных предприятиях?
Новости Беларуси. Порядок должен быть во всем! Почему этот лозунг зазвучал по-новому? Так ли важна исполнительская дисциплина на местах? Что для успеха всей страны должен сделать каждый белорус? Философская дискуссия на вполне практичную тему – ответ у топовых экспертов в ток-шоу «По существу» в прямом эфире.
Кирилл Казаков, СТВ:
Меня всегда интересовала такая история. Мы начали разговор, что Президент постоянно поднимает тему о том, что у нас должна быть дисциплина. И я понимаю, что некоторые чиновники живут под дамокловым мечом. Они понимают, что если что-то не так, то к тебе прилетит или Госконтроль, или еще кто-то. Вот он работает, потому что он боится. Кто-то работает, потому что он хочет заработать деньги и получить социальные условия. А кто-то пассионарий, потому что он эту работу тянет, у него огонь горит и он делает. Каких больше?
Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:
Я скажу так, нигде нет, как и в типах темперамента, например, чистого вида, как вы описали. На симбиозе всех этих мотиваторов, которые назвали, оно строится, я вот сейчас вспомнил опять из своего армейского прошлого. Определение начиналось так: воинская дисциплина – есть осознанное и твердое исполнение всеми военнослужащими устава, правил и так далее. Осознанное и твердое. А еще основной принцип любой дисциплины – чтобы не было безнаказанности. Или скажем так, необязательно наказывать на каждый проступок, но рассмотреть каждый случай надо. То есть проговорить, обратить внимание, а может наказывать и не надо, но рассмотреть. И тогда не будет безответственности.
Алена Сырова, СТВ:
Смотрите, мы сейчас говорили о примере сельского хозяйства, о том же падеже телят. Понятно, что туда вложены государственные деньги. Соответственно, если недосчитываемся телят, в итоге недосчитываемся прибыли и вроде как все шито-крыто. Все продолжают работать, трудиться. У частника едва ли так получится. Если он понимает, что он теряет деньги, он начинает искать того, кто виноват, находит это звено и наказывает. Почему так не работает на государственном уровне?
Илья Бегун, аналитик:
Отсутствие руки хозяина. Потому что есть план определенный, выше которого прыгать зачем?
Кирилл Казаков, СТВ:
План есть и в Европейском союзе, они тоже живут по плану.
Илья Бегун:
У них это урегулировано на уровне производства для всех стран, остальное они могут отправить на экспорт. Это все равно во многом частный бизнес, который не пойдет сюда, но пойдет дальше.
Юрий Караев:
Я имею в виду, что если ты перевыполнил план, тебе за это ничего особого не будет. Нет прогрессивной системы. Но у нас не везде так.
Илья Бегун:
Не везде, но мы сейчас говорим только об успешных случаях.
Юрий Караев:
Это вопрос мотивации.
Николай Зеньчик, начальник управления контроля за использованием государственной собственности Комитета государственного контроля Беларуси:
Не совсем с вами соглашусь. Нельзя сказать однозначно. Частник рассматривает, но и государство этот вопрос так не оставляет. Это же не даром глава государства сейчас поручил Комитету госконтроля и Генпрокуратуре разобраться именно с падежом. Понять, в чем суть падежа.
Алена Сырова:
Вы активно занимаетесь этим вопросом?
Николай Зеньчик:
Да, это же свежее поручение. Именно в процессе выполнения этого поручения мы и поймем – технологические процессы или кто-то недосмотрел.
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