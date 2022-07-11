«Отсутствие руки хозяина». Как обстоят дела с контролем на государственных предприятиях?

Новости Беларуси. Порядок должен быть во всем! Почему этот лозунг зазвучал по-новому? Так ли важна исполнительская дисциплина на местах? Что для успеха всей страны должен сделать каждый белорус? Философская дискуссия на вполне практичную тему – ответ у топовых экспертов в ток-шоу «По существу» в прямом эфире.

Кирилл Казаков, СТВ:

Меня всегда интересовала такая история. Мы начали разговор, что Президент постоянно поднимает тему о том, что у нас должна быть дисциплина. И я понимаю, что некоторые чиновники живут под дамокловым мечом. Они понимают, что если что-то не так, то к тебе прилетит или Госконтроль, или еще кто-то. Вот он работает, потому что он боится. Кто-то работает, потому что он хочет заработать деньги и получить социальные условия. А кто-то пассионарий, потому что он эту работу тянет, у него огонь горит и он делает. Каких больше? Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:

Я скажу так, нигде нет, как и в типах темперамента, например, чистого вида, как вы описали. На симбиозе всех этих мотиваторов, которые назвали, оно строится, я вот сейчас вспомнил опять из своего армейского прошлого. Определение начиналось так: воинская дисциплина – есть осознанное и твердое исполнение всеми военнослужащими устава, правил и так далее. Осознанное и твердое. А еще основной принцип любой дисциплины – чтобы не было безнаказанности. Или скажем так, необязательно наказывать на каждый проступок, но рассмотреть каждый случай надо. То есть проговорить, обратить внимание, а может наказывать и не надо, но рассмотреть. И тогда не будет безответственности.

Алена Сырова, СТВ:

Смотрите, мы сейчас говорили о примере сельского хозяйства, о том же падеже телят. Понятно, что туда вложены государственные деньги. Соответственно, если недосчитываемся телят, в итоге недосчитываемся прибыли и вроде как все шито-крыто. Все продолжают работать, трудиться. У частника едва ли так получится. Если он понимает, что он теряет деньги, он начинает искать того, кто виноват, находит это звено и наказывает. Почему так не работает на государственном уровне?