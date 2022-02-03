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Боевики попытались захватить границу. Как прошли военные манёвры под Брестом?

03 февраля 2022 19:45
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Новости Беларуси. Проверка Вооруженных Сил России и Беларуси проходит в два этапа. Во время первого у военных ряд задач: усиление охраны госграницы на земле и в воздухе, проверка готовности и способности дежурных по ПВО, прикрытие важных объектов. Ключевым этапом станет масштабное совместное учение «Союзная решимость», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Боевики попытались захватить границу. Как прошли военные манёвры под Брестом?-1

Во Дворце Независимости во время встречи Александра Лукашенко с Сергеем Шойгу Президент четко дал понять, для чего проводятся запланированные маневры: от проверки боеспособности армий до, случись что, возможности отстоять свою независимость.

Боевики попытались захватить границу. Как прошли военные манёвры под Брестом?-4

После встречи с Президентом Виктор Хренин и Сергей Шойгу отправились на полигон Брестский – это одна из площадок, задействованных для отработки военных маневров. Министрам показали один из эпизодов по уничтожению незаконных вооруженных формирований.

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Боевики попытались захватить границу. Как прошли военные манёвры под Брестом?-7

Виктория Ходосок, корреспондент:
Полигон Брестский. По легенде боевого эпизода, на западе территории союзников произошла провокация. Беспорядки привели к проникновению боевиков. Они нарушили госграницу, проселочными дорогами подобрались к городу и начали отстраивать боевую инфраструктуру. Приказ – стабилизировать ситуацию. Командиры десантируют силы специальных операций. Десантники используют парашютную систему «Арбалет» – максимальная скорость приземления для эффекта внезапности. После зачистки на рубеж блокирования выдвигается 38-я десантно-штурмовая бригада, чтобы скрыто проникнуть к противнику.

Боевики попытались захватить границу. Как прошли военные манёвры под Брестом?-10

Булат Дондоков, командир взвода:
Погодные условия не такие, как у нас. Здесь много снега дождя. Как выполняли учебно-боевые задачи, так и будем выполнять, вне зависимости от погодных условий.

Боевики попытались захватить границу. Как прошли военные манёвры под Брестом?-13

Штурмовая авиация Як-130 и Су-25 наносит удар по стратегическим объектам неуправляемыми ракетами. Огонь артиллерии – «Акация», «Град», «Сани» и «Нона-М1», отработка ударов штурмовой и армейской авиации, мотострелковый отпор и применение способа танкового боя «Карусель». Противник находится под постоянным огнем – пока один бьет по цели, второй выискивает будущую мишень, а третий – заряжается.

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Боевики попытались захватить границу. Как прошли военные манёвры под Брестом?-16

Дашинема Галданов, старшина, командир танка:
С учебно-боевыми задачами справились на отлично. Мишени были все поражены на удалении от тысячи до полутора тысячах метров. Стрельба производилась сходу боевыми снарядами.

Боевики попытались захватить границу. Как прошли военные манёвры под Брестом?-19

Виктория Ходосок:
О союзной силе говорили и во Дворце Независимости. Соседняя страна, используя сомнительные предлоги – якобы существующую военную угрозу и миграционный кризис – обратились к НАТО за тыловым обеспечением. Однако все же понимают, что Украина это не самая процветающая страна. И как бы там Владимир Зеленский не пытался лебезить перед Европой, проводя многочисленные встречи с политиками региона. Тем не менее о проведении белорусско-российских масштабных учений Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились еще в декабре 2021 года. Потому все это не внезапно. А хороший ответ на наращивание военных сил у белорусских границ.

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Боевики попытались захватить границу. Как прошли военные манёвры под Брестом?-22

Стоять плечом к плечу пришлось гораздо раньше. Недавний переворот в Казахстане, а позже – помощь сил ОДКБ в стабилизации обстановки в этой стране, показали, что союзники готовы помогать друг другу в любую минуту. Александр Лукашенко поблагодарил российскую сторону за участие в миротворческой операции. Однозначно история о блестяще выполненном задании в скором времени появится на страницах учебников.

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Боевики попытались захватить границу. Как прошли военные манёвры под Брестом?-25

Проводимые военные мероприятия однозначно демонстрируют Западу сплоченность Беларуси и России в союзнических отношениях, а еще показывают нашу готовность в любую минуту защищать свою независимость.

# Военные учения # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Владимир Зеленский # Дашинема Галданов # Булат Дондоков # Сергей Шойгу # Виктор Хренин # Виктория Ходосок # Фотофакт

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