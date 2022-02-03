Боевики попытались захватить границу. Как прошли военные манёвры под Брестом?

Новости Беларуси. Проверка Вооруженных Сил России и Беларуси проходит в два этапа. Во время первого у военных ряд задач: усиление охраны госграницы на земле и в воздухе, проверка готовности и способности дежурных по ПВО, прикрытие важных объектов. Ключевым этапом станет масштабное совместное учение «Союзная решимость», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Независимости во время встречи Александра Лукашенко с Сергеем Шойгу Президент четко дал понять, для чего проводятся запланированные маневры: от проверки боеспособности армий до, случись что, возможности отстоять свою независимость.

После встречи с Президентом Виктор Хренин и Сергей Шойгу отправились на полигон Брестский – это одна из площадок, задействованных для отработки военных маневров. Министрам показали один из эпизодов по уничтожению незаконных вооруженных формирований. Герой России о маневрах на брестском полигоне: «По оценке руководства, цели учений достигнуты» – читайте здесь.

Виктория Ходосок, корреспондент:

Полигон Брестский. По легенде боевого эпизода, на западе территории союзников произошла провокация. Беспорядки привели к проникновению боевиков. Они нарушили госграницу, проселочными дорогами подобрались к городу и начали отстраивать боевую инфраструктуру. Приказ – стабилизировать ситуацию. Командиры десантируют силы специальных операций. Десантники используют парашютную систему «Арбалет» – максимальная скорость приземления для эффекта внезапности. После зачистки на рубеж блокирования выдвигается 38-я десантно-штурмовая бригада, чтобы скрыто проникнуть к противнику.

Булат Дондоков, командир взвода:

Погодные условия не такие, как у нас. Здесь много снега дождя. Как выполняли учебно-боевые задачи, так и будем выполнять, вне зависимости от погодных условий.

Штурмовая авиация Як-130 и Су-25 наносит удар по стратегическим объектам неуправляемыми ракетами. Огонь артиллерии – «Акация», «Град», «Сани» и «Нона-М1», отработка ударов штурмовой и армейской авиации, мотострелковый отпор и применение способа танкового боя «Карусель». Противник находится под постоянным огнем – пока один бьет по цели, второй выискивает будущую мишень, а третий – заряжается. Командующий силами спецопераций на учениях под Брестом: мы нарабатывали это 10 лет, у нас одна школа подготовки – читайте здесь.

Дашинема Галданов, старшина, командир танка:

С учебно-боевыми задачами справились на отлично. Мишени были все поражены на удалении от тысячи до полутора тысячах метров. Стрельба производилась сходу боевыми снарядами.

Виктория Ходосок:

О союзной силе говорили и во Дворце Независимости. Соседняя страна, используя сомнительные предлоги – якобы существующую военную угрозу и миграционный кризис – обратились к НАТО за тыловым обеспечением. Однако все же понимают, что Украина это не самая процветающая страна. И как бы там Владимир Зеленский не пытался лебезить перед Европой, проводя многочисленные встречи с политиками региона. Тем не менее о проведении белорусско-российских масштабных учений Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились еще в декабре 2021 года. Потому все это не внезапно. А хороший ответ на наращивание военных сил у белорусских границ. Лукашенко: «Разговоры о войне, не войне и так далее. Полезут – получат, вот и вся война» – читайте здесь.

Стоять плечом к плечу пришлось гораздо раньше. Недавний переворот в Казахстане, а позже – помощь сил ОДКБ в стабилизации обстановки в этой стране, показали, что союзники готовы помогать друг другу в любую минуту. Александр Лукашенко поблагодарил российскую сторону за участие в миротворческой операции. Однозначно история о блестяще выполненном задании в скором времени появится на страницах учебников. Сергей Шойгу о предстоящих учениях России и Беларуси: «У нас впереди по этому году больше 20 мероприятий» – читайте здесь.